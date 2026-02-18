累計1億回再生の神メソッドが待望の書籍化！『くびれヨガ』（tsuki：著） 2月18日発売！

株式会社ダイヤモンド社

「くびれができない」「反り腰や猫背が治らない」「眠りが浅く疲れやすい」――、そんな現代人の悩みに寄り添い、SNSで圧倒的な支持を得ているヨガライフスタイリスト・tsuki氏の初著書、『くびれヨガ』が2月18日にダイヤモンド社から発売されます。

tsuki：著『くびれヨガ』ダイヤモンド社刊

■たった1分の呼吸法で、理想の3Dボディを叶える！

「くびれヨガ」は、ヨガライフスタイリストのtsuki氏が、自身の体型コンプレックスや心身の不調と向き合いながら、骨格・姿勢・呼吸を徹底的に研究し、試行錯誤の末にたどり着いた、“くびれづくり専用メソッド”です。

ぽっこりお腹や便秘、疲れやすさなど、多くの不調の原因のひとつが「肋骨の広がり」です。本書では、「ほぐす・整える」「呼吸で肋骨を閉じる」「筋肉でクセづける」という3ステップで、骨格と呼吸を根本から整え、ただ細いだけではない、どこから見ても美しい3Dボディへと導きます。

メソッドはとてもシンプル。難しいポーズや激しい運動は一切なく、1日たった1分の呼吸から始められます。呼吸そのものが“天然のコルセット”となり、ウエストラインのくびれをつくりながら、猫背や反り腰、たれ尻、代謝の低下といった悩みにもアプローチしていきます。

続けるほどに、姿勢が整い、体のラインが変わり、「今日の私、いい感じ！」な日々が増える、心と体を同時に整えるエクササイズ本です。

くびれる呼吸法

■目次

Lesson1 なぜ呼吸だけでくびれるの？

Lesson2 【基本編】魔法の1分！ “くびれる呼吸法”

Lesson3 【ボディメイク編】くびれ＆美姿勢をつくる20分ショートレッスン

Lesson4 【悩み解消編】お腹やせ最短ルート！ 6つの“神プランク”

Lesson5 【ながら編】朝から夜のくびれ習慣

Lesson6 【腸活編】もっとお腹やせ！ 腸活ルーティン

Lesson7 まだまだ知りたい！ くびれ＆美姿勢についてのQ＆A

■『くびれヨガ』

著者：tsuki

定価：1,650円（税込）

発売日：2026年2月18日

発行：ダイヤモンド社

判型：A5判・並製・4C・144頁

https://www.amazon.co.jp/dp/447812339X

■著者プロフィール：

tsuki（ツキ）

ヨガライフスタイリスト／パーソナルトレーナー

SNS総フォロワー65万人。Instagramフォロワー22万人。オンラインヨガコミュニティを主宰。「くびれる肋骨締め呼吸」の動画は一本で2,500万回以上再生され、くびれ・姿勢改善メソッドの発信で注目を集める。「くびれヨガ」の再生数は累計1億回を超える。

10代でヨガに出合うも、当時はひどい猫背・くびれのない体形に悩み、自己流の運動やダイエットでも効果が出ない時期を経験。骨格診断では「くびれができにくい骨格」と言われ、理想の体形を諦めかけたことも。

そこから一念発起し、ニューヨークでヨガ国際資格を取得。さらに最新の運動生理学・解剖学を学び直し、実際に悩みを抱える女性たちと向き合うなかで、女性らしい体のラインを無理なくつくる独自の「肋骨締め呼吸」と姿勢改善メソッドを考案。自身も実践を重ね、くびれも姿勢も大きく改善。その経験から「体形は変えられる」と実感する。

現在は、サスティナブルアクティブウェアブランド「iM」を立ち上げ、企業・学校・メディア出演・イベント出演など多方面で活躍中。大手フィットネスクラブでは年間700本以上のレッスンを行い、指導歴13年(2026年現在)の講師として活動中。「くびれができない」「姿勢が悪い」「呼吸が浅い」と悩む女性の共感を集め、多くの支持を得ている。RYT500 全米ヨガアライアンス、kids yoga (teens yoga) YogaEd.プロフェッショナルインスティテュート2、NESTA - PFT 全米エクササイズ&スポーツトレーナー協会認定パーソナルフィットネストレーナー、フィットネスニュートリションスペシャリストの資格を取得している。

