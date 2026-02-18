一枚革の立体美で仕上げた「アンティーク トライアングル バックパック」が新登場。
「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念とする株式会社マザーハウス（所在地：東京都台東区、代表：山口絵理子）は、一つひとつ、異なる濃淡が魅力のアンティークレザーを使った、新型バックパックを発売しました。
一枚革が描く、有機的な「三角形」の造形美
バッグの正面を覆うのは、贅沢に使用された一枚のアンティークレザー。
左右から大胆にタックを入れることで、横から見た際に美しい「三角形」を描く、有機的でスッキリとしたフォルムを形づくりました。
荷物を入れた際も過度な膨らみを防ぎ、背中に収まるスマートな後ろ姿を演出します。
美しさと使い勝手の良さを追求するこだわり
前面には柔軟な芯材を使い、コーナー部分には形状を支える強固な芯材を採用しています。
場所によって芯材を使い分ける高度な設計により、革本来のしなやかなさをお楽しみいただきつつ、型崩れを気にせず長くご愛用いただけます。
内装には、スナップボタンで固定可能なボトルホルダーを装備しました。
使用しない時はサイドに留めておくことで、メインスペースを広く使え、荷物の出し入れをスムーズに行うことができます。
サイズは、日常に馴染む軽やかなMサイズと、15インチPCを保護する専用ポケットを備えたLサイズの2種類。
カジュアルからフォーマルまで、日々のスタイリングに美しいシルエットを添えてくれます。
使い込むほどに艶が増すアンティークレザーの風合い
天然の牛革にオイルを浸透させ、職人技で丁寧に濃淡を施したアンティークレザーは、日々のお手入れを重ねると深みのある表情へと変化し、使い込むほどに自分だけの唯一無二の表情へと育てることができます。
また、アンティーク トライアングル バックパックは、継ぎ目のない広い面で構成されたデザインだからこそ、経年変化による、アンティークレザー特有の色艶の深まりをお楽しみいただけます。
【商品情報】
商品名：アンティーク トライアングル バックパック(https://www.motherhouse.co.jp/products/mg16000)
価格：\47,300（税込）
サイズ：高さ39cm×横30cm×マチ13cm
重量：965g
素材：（外装）牛革 （内装）ポリエステル、綿、牛革
生産地：バングラデシュ マトリゴール工場
カラー：アンティークブラウン、アンティークダークブラウン、アンティークブラック、アンティークキャメル
※アンティークキャメルは、初回生産分のみの限定カラーとなっており、一度完売いたしますと再入荷の予定はございません。
商品名：アンティーク トライアングル バックパック ラージ(https://www.motherhouse.co.jp/products/mg16010)
価格：\55,000（税込）
サイズ：高さ44cm×横32cm×マチ13cm
重量：1125g
素材：（外装）牛革 （内装）ポリエステル、綿、牛革
生産地：バングラデシュ マトリゴール工場
カラー：アンティークブラウン、アンティークダークブラウン、アンティークブラック、アンティークキャメル
※アンティークキャメルは、初回生産分のみの限定カラーとなっており、一度完売いたしますと再入荷の予定はございません。
取り扱い店舗：マザーハウス店舗、オンラインストア（https://www.motherhouse.co.jp/）
【マザーハウスについて】
「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念に掲げ、途上国の可能性をバッグ、ジュエリー、アパレルなどのものづくりを通じて、世界中のお客様にお届けしています。2006年の設立以来、バングラデシュをはじめ、ネパール、インドネシア、スリランカ、インド、ミャンマーの計6か国で、各国の素材と技術を活かしたファッションアイテムを作り続けています。販売拠点として、国内50店舗、台湾5店舗、シンガポール3店舗の直営店を展開しています。
【会社概要】
会社名 株式会社マザーハウス
所在地 東京都台東区台東2-27-3 NSKビル1F・2F
設立 2006年3月9日
資本金 27,950,000円
代表 山口絵理子
事業内容 発展途上国におけるアパレル製品及び雑貨の企画・生産・品質指導、同商品の先進国における販売
公式HP http://www.mother-house.jp/
