【プラスダイアナ】阪急梅田本店に新店オープン！オープンに先行してPOPUP SHOPを開催

ダイアナ株式会社

ダイアナ株式会社（本社:東京都港区赤坂）が展開する大人の女性のためのスニーカーブランド「プラスダイアナ」より新店オープンのご案内です。プラスダイアナでは2026年3月18日(水)、阪急梅田本店 夫人靴売場にて新ショップをオープンいたします。

本ショップでは、プラスダイアナを軸に、ニットシューズの「CUMUU_DIANA(クムウ_ダイアナ)」も展開。デザイン性と履き心地を兼ね備えた多彩なシューズラインナップを取り揃えております。

また、グランドオープンに先がけて2026年2月25日(水)よりPOPUP SHOPを開催！新ショップの雰囲気や履き心地を事前に体験できる場として、一足早くプラスダイアナの魅力をお届けします。

詳細を見る :https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=443

■POPUP SHOP概要

POPUP SHOPでは、プラスダイアナの新作や定番人気アイテムを中心にラインナップ。

期間中、\12,000(税抜)以上お買い上げでオリジナルエコバッグをプレゼントいたします。

また、期間中ディアモポイント5倍プレゼントも実施いたします。

【ノベルティプレゼント】

期間：2026年2月25日(水)～3月10日(火)

場所：阪急梅田本店 3階 婦人靴売場 イベントテラス

営業時間：10:00～20:00

※最終日3月10日(火)は18:00までの営業となります。

住所：〒530-8224

大阪府大阪市北区梅田一丁目13-13 阪急梅田本店3階

取り扱いブランド：＋diana

■グランドオープン概要

店舗詳細はこちら :https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html

グランドオープンでは、プラスダイアナを中心にニットシューズブランド「CUMUU_DIANA(クムウ_ダイアナ)」など多彩なラインナップ展開。阪急梅田本店グランドオープンを記念したシューズを数量限定で発売いたします。

また、スニーカーをお買い上げの方に先着で選べるシューレースプレゼント企画も実施！様々な素材や柄のシューレースをご用意。自分らしいカスタマイズをお楽しみいただけます。

【オープン記念限定シューズ】

左/コートスニーカー

商品番号：BL42559

価格：\17,600(税込)

カラー：ヒョウプリントチュール

ヒール高：2.0cm台

サイズ展開：21.5-25.5cm

右/ニットシューズ

商品番号：EI42855

価格：\15,400(税込)

カラー：レオパードニット

ヒール高：2.0cm台

サイズ展開：22.0-25.5cm

オープン日：2026年3月18日(水)

場所：阪急梅田本店 3階 婦人靴売場

営業時間：10:00～20:00

住所：〒530-8224

大阪府大阪市北区梅田一丁目13-13 阪急梅田本店3階

取り扱いブランド：＋diana、CUMUU_DIANA、その他

■プラスダイアナについて

レディースシューズ“DIANA（ダイアナ）”のスニーカーブランド『+diana（プラスダイアナ）』。

スマートなスタイルに遊び心をプラスした、「大人らしく」「女性らしく」「スタイルよく」履けるファッションスニーカーを豊富なラインナップで展開しています。

オフィスでもプライベートでも、シーンを越えて自分らしいファッションで今のライフスタイルを楽しむ、大人の女性のためのスニーカーブランドです。



Instaglamアカウント:plusdiana_official

■ダイアナ株式会社

企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。

本社：107‐0052 東京都港区赤坂2丁目23-1 アークヒルズフロントタワー 17階

事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売

展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア

URL：https://www.dianashoes.co.jp