試練の50代を経てたどり着いた「還暦スマイル」の源とは？　　──俳優・南果歩の新刊エッセイ『還暦スマイル ～人生を笑顔で生きるために必要なこと』2月18日(水) 発売！

2016年に乳がんに罹患。2017年、元夫の不倫報道で重度のうつ病に。2018年、2度目の離婚。そんな試練の50代を乗り越えて、60歳の還暦を機に笑顔を取り戻した俳優の南果歩さん。「還暦スマイル」の源をお聞きしました。

■ あなたは世の中の「役割」に縛られて、自分を後回しにしていませんか？

「母として」「妻として」「仕事の責任者として」……。

現代を生きる多くの女性は、無意識のうちに幾多の役割を背負い、周囲に合わせることを優先して生きています。「何でもいいよ」「みなさんと同じで」と、自分の本音を飲み込んでしまうことが当たり前になってはいないでしょうか。

俳優として華々しく活躍してきた南果歩さんも、かつてはその一人でした。しかし、50代で経験した壮絶な試練により、健康、家庭、仕事、彼女がそれまで守ってきた全てを一度失います。重度のうつ病になった時には、心の感情も失いました。

「その瞬間、立っていた場所が崩れ落ちるような感覚がありました。真っ暗な崖に立ち、ほんの指一本でコツンと弾かれて落とされ、果てしなく深く辿りつかない奥底に落ちていく感じです。あの時の私は、本当に『無』の中にいました」（南果歩）

■ 還暦は生まれ変わる最高のチャンス

どん底を経験した南さんが辿り着いたのは、肩書きや役割を捨て、「一個人」に戻る、という選択でした。還暦とは十干十二支が60年で一巡して、生まれた干支に還ること。赤いちゃんちゃんこを着るのは、赤ちゃんに還る、生まれた時の自分に還って第２の人生を歩むという意味を含んでいます。

「人生はいつからでも改善できる。一足飛びに変化はできなくても、一コマずつ進めていけばいい」（南果歩）

南さんは還暦を機に、周囲に振り回されることのない、自分自身の人生を歩み始めます。ガマンを美徳としてきた世代の女性たちにとって、心強い決意ではないでしょうか。

■ 毎日を輝かせる「還暦スマイルのモト」を全公開！

では南さんは、どうやって自分自身を取り戻していったのでしょうか。その秘密を南さんはこう語ります。

「自分を取り戻すために何よりも大切だったのは、『自分の好き』を優先すること。いま、自分は何をしたいのか、何を食べたいのか。そんなシンプルなことからのスタートです。小さな自分の『好き』を言葉に出して行きましょう」（南果歩）

南さんが笑顔を取り戻すために実践していることの一部をご紹介します。年齢を重ねることを楽しみたいすべての方にとって、今日から取り入れられる「機嫌よく生きるための知恵」です。

【食】

自分を整える大事な「食」／食べることは生きること

心身が疲弊した時を救ったのは日々の食事。自分を労わる食のあり方。

【挑戦】

10年ぶりのスキー再開／大人の部活。アマチュアバンド「Nicochans」

還暦はリスタート。10年のブランクを経て雪山へ戻り、音楽を楽しむ。いくつになっても「新しい自分」に出会える喜び。

【美容】

首のしわ／ 私の美容

しわのない首、シンプルに時々、変化すること。それが南流のポジティブな美学。

【旅】

直感を取り戻す「一人旅」

誰のためでもない、自分の「好き」を優先して感性を研ぎ澄ます時間の作り方。

【ライフワーク】

ショートフィルム『日々をつなぐ』

再発乳がん患者の “生きる力” を描くショートフィルムの主演など、 社会とつながり、演じることの意味を問い続ける日々。

■ 著者・南果歩さんからのメッセージ

「笑顔は最強の武器です。笑顔で人との距離を縮めることもできるし、誰かの心を解きほぐすこともできる。 でもそれは心からの笑顔だからです」

■書誌情報

***********************************

還暦スマイル

～人生を笑顔で生きるために必要なこと

著者：南果歩

***********************************

定価：1,870円（税込）

四六判 192ページ

2026年2月18日発売

小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09389837

著者プロフィール

南 果歩（みなみ・かほ）

俳優。1984 年、短大在学中に映画『伽倻子のために』のヒロインでデビュー。テレビや映画、舞台で幅広く活躍。2015 年、映画『マスタレス』で全米デビュー。2022 年、Apple TV『PACHINKO season1』でメインキャストとして出演し、第38 回インディペンデント・スピリット賞にてクリティックスチョイスアワードを受賞。近年公開の映画は『ら・かんぱねら』『君の忘れ方』『ルール・オブ・リビング（Rules of Living）』。2016 年に乳がんの手術を受けた自身の経験をもとに、ピンクリボン活動にも積極的に参加。乳がん患者の生きる力を描いたショートフィルム『日々をつなぐ』では、乳がんの再発を告げられた主人公「遙」を演じている。被災地を中心に読み聞かせボランティアも行っている。

Instagram @kaho_minami(https://www.instagram.com/kaho_minami)