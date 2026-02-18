【フローラノーティス　ジルスチュアート】「博多阪急店」が3月4日(水)にリニューアルオープン。

株式会社コーセー（戦略ブランド事業部）

花の香りに包まれた上質なライフスタイルを提案する『フローラノーティス ジルスチュアート』は、

2026年3月４日(水)に博多阪急店が4階へと移転し、リニューアルオープンいたします。

リニューアルオープンを記念して、2026年3月４日(水)から2026年3月8日(日)までの期間、ご来店特典をはじめ、限定キットや刻印サービス、お買上げ特典など多数特典をご用意しております。

■ Flora Notis JILL STUART 博多阪急店

・リニューアルオープン日： 2026年3月4日（水)

・場所：博多阪急 4階

・住所： 〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1番1号 4F

・営業時間：午前10時～午後8時

■ご来店特典

イメージ

＜対象期間＞3月4日(水)～3月8日(日)

対象期間中にご来店頂き、フローラノーティス ジルスチュアートの公式Instagraｍをフォローしてくださったお客さまに、SPF50＋/PA＋＋＋＋の美容液仕立ての日焼け止め「コンフォートUVセラム」 2回分のサンプルを進呈いたします。

※数に限りがございます。

■オープニング限定キット

アイコニックブルーム オードパルファン キット 税込9,900円

＜販売期間＞2026年3月４日(水)～2026年3月8日(日)

＜キット内容＞

・アイコニックブルーム オードパルファン(現品)

・リペアヘアオイル ミニサイズ（9mL)

・リペアヘアミルク ミニサイズ（15mL)

■お買上げ特典サービス

刻印サービス

2026年3月４日(水)から2026年3月8日(日)までの期間、フレグラントチャームをお買上げのお客さまに、刻印サービスを実施いたします。

カプセルトイ抽選

2026年3月4日(水)から2026年3月8日(日)までの期間、1品以上お買上げにつき、スペシャルアイテムやボトルサンプルなどが当たるカプセルトイ抽選に1回ご参加いただけます。

イメージ

ミニディフューザープレゼント

2026年3月4日(水)から2026年3月8日(日)までの期間、アイコニックブルーム オードパルファンを除く税込み8,800円以上お買上げのお客さまに、ミニディフューザー(スウィートオスマンサスの香り)を進呈いたします。

■Flora Notis JILL STUART

ラテン語で“花の本質”という意味をもつ『Flora Notis JILL STUART』は、ニューヨークを拠点に活躍するファッションデザイナー、ジル・スチュアートの愛する花々へのこだわりと想いが込められた、花の香りに包まれた上質なライフスタイルを提案するブランドです。

厳選された70種*あまりの花々のエッセンスを、こだわりの技術で贅沢に配合したアイテムを揃えました。

“花”に秘められた生命力と、つみたての花のようにフレッシュで贅沢な香りにより、心を豊かにし、その人のもつ美しさを引き出します。

*全商品総計において

■Flora Notis JILL STUART 公式アカウント

公式オンラインショップ https://www.jillstuart-floranotisjillstuart.com/site/floranotis/c/c20/

Instagram：https://www.instagram.com/floranotis_jillstuart/

X ：https://x.com/FloraNotis_JILL

LINE ：https://page.line.me/floranotis

Tiktok ：https://www.tiktok.com/@floranotis_jillstuart

■ショップリスト

下記URLよりご確認ください。

ショップリスト :https://www.jillstuart-floranotisjillstuart.com/site/floranotis/s/f_shoplist.aspx