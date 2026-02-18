【新商品】飲み物を温めながら、火と向き合う。屋外対応キャンドルウォーマー「グローブ」

ペガサスキャンドル株式会社

キャンプの灯りは、明るさや機能性を軸に進化してきました。

ランタンで周囲を照らし、焚き火で暖を取る。

一方で、焚き火が落ち着いた後に訪れる「静かな時間」をどう過ごすかは、あまり語られてきませんでした。

なぜ今、“火と向き合う時間”が重要なのか

アウトドアブランド「LOOPLE（ループル）」が向き合ったのは、火を「使う」ための灯りではなく、火を「見る」ための時間です。

電源に頼らずただ炎のゆらぎを眺め、待つ。

キャンプでしか味わえない、そんな贅沢な時間に焦点を当てました。

アウトドアブランド「LOOPLE（ループル）」とは

CandleCamp

LOOPLEは、キャンプで“火と向き合う時間”をデザインするブランドです。

明るさや演出性だけに価値を置くのではなく、火がそこに在る時間そのものを整えることに取り組んでいます。

その考えを具体的なプロダクトとして形にしたのが、今回のキャンドルウォーマーです。

屋外使用を前提に開発した専用カップキャンドルと組み合わせることで、風のある環境でも火が安定しやすい構造を実現しました。

ブランドページへ :https://www.candleworld.co.jp/lp/loople/

キャンドルウォーマー「グローブ」について

このキャンドルウォーマーは、電源を使わずキャンドルの火だけで機能します。

天面にはマグカップやシェラカップを載せることができ、飲み物をゆっくりと温めながら、火のゆらぎを楽しめます。

屋外での使用を前提に、専用のハイパワーカップキャンドルを組み合わせることで、これまで難しかったアウトドアでの安定したキャンドル体験を実現しました。

キャンドル自体に香りは付けていません。飲み物本来の香りをそのまま楽しんでいただくためです。

設置は簡単。キャンドルのみで使用できる、電源不要のオフグリッド仕様です。

あえてローテクにこだわり、火そのものと向き合う時間を大切にしたい方へ。

使う喜びと、炎を眺める楽しみを届けます。

心身ともにゆるやかにほどけていくような、キャンプならではの贅沢な時間を提案します。

キャンドルウォーマー「グローブ」（アンバー）キャンドルウォーマー「グローブ」について :https://www.candleworld.co.jp/item/17001/開発背景と素材へのこだわり

開発には約2年をかけ、素材選びにも徹底的にこだわりました。

使用しているのは真鍮とウォールナット。

使い込むほどに色味や質感が変化し、時間とともに表情を深めていきます。

完成された道具ではなく、使い手とともに育っていくキャンプギアとして開発しました。

キャンドルウォーマー（保温状態）ハイパワーカップキャンドルが必要な理由

キャンプシーンにおいて、キャンドルは決して扱いやすい存在ではありません。

風の影響を受けやすく、炎が安定しないため、屋外では実用性に欠けるものとされてきました。

LOOPLEがこの灯り体験を成立させるうえで直面したのも、その課題でした。

「火と向き合う時間」を屋外でつくるためには、器具だけでなく、それに見合うキャンドルそのものが必要だったのです。

そこで採用したのが、屋外使用を前提に設計されたハイパワーカップキャンドルです。

風のある環境でも炎が安定しやすく、透明カップによって炎の美しさを損なわない。

この専用キャンドルがあることで、キャンドルウォーマーは屋外でも無理なく機能し、静かな灯りの時間が生まれます。

ハイパワーカップキャンドルは、主役ではありません。

あくまで、この灯り体験を裏側から支える存在です。

キャンプで“火と向き合う時間”を実現するために欠かせない、静かな条件として組み込まれています。

ハイパワーカップキャンドルについてハイパワーカップキャンドル 詳細へ :https://www.candleworld.co.jp/item/17017/

使用シーンの提案

焚き火の後、テーブルの上に小さな炎を灯す。

ただ火を眺めながら、何もしない時間を過ごす。

LOOPLEは、そんなキャンプの余白に寄り添う灯りのかたちを提案します。

キャンドルウォーマー（手前）とキャンドルランタン（奥）

商品情報

キャンドルウォーマー「グローブ」

サイズ横 : 13.8cm

奥行: 12cm

高さ: 10.3cm

セット内容：キャンドルウォーマー「グローブ」（アンバー）1個

※キャンドルは別売りです。

素材：真鍮、ウォールナット

ハイパワーカップキャンドル（屋外用）

サイズ高さ: 2.8cm

直径: 4.3cm

燃焼時間：約3時間

香り：無香料

セット内容：カップキャンドル 4個

会社概要

井上 功郎（いのうえ いさを）ペガサスキャンドル株式会社

代表者：井上 功郎（いのうえ いさを）

所在地：〒710-0807 岡山県倉敷市西阿知町1320-5

創業：1934年10月

事業内容：キャンドル・ロウソクの製造販売、空間演出事業、店舗運営（キャンドル卓 渡邉邸）

【主な特許・受賞歴】

・マジックキャンドル（特許取得／発明協会優秀賞）

・すぐつくキャンドル／バスキャンドル／ドミノキャンドル（各種特許）

・倉敷製蠟「CARD CANDLE」DESIGN TOKYO大賞2017 グランプリ受賞

公式HP：https://www.pegasuscandle.com