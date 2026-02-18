【5,000円以下が最多】インターネットの引っ越し費用に関する実態を調査
引っ越しに伴うインターネット回線の乗り換えや新規契約では、工事費や解約金などがどの程度発生するのか分かりにくいと感じる人も多いのではないでしょうか。実際の負担感や費用相場を把握することは、回線選びの重要なポイントです。
そこで、インターネットの開通サービス「インターネット開通窓口」を運営している株式会社LOHASTYLEが、暮らしを豊かにするお役立ち情報メディア「LIVIKA(https://livika.jp/)」にて、インターネット回線の引っ越し費用について調査を行いました。
【調査概要】
調査対象：引っ越し時にインターネット回線の手続きをしたことがある方
調査方法：インターネット調査
調査実施者：LIVIKA編集部（自社調査）
調査期間：2026/01/16～2026/01/16
回答者数：105
【調査内容】
- 引っ越しの際、インターネット回線の契約はどう対応した？
- インターネット回線の引っ越し手続きに発生した費用は？
- インターネット回線の引っ越し費用で、最も高かったものは？
- キャッシュバックや工事費無料などのキャンペーンを利用した？
- インターネット回線の引っ越し手続きに発生した費用の印象は？
【調査サマリー】
約半数が引っ越しを機に他社のインターネット回線へ乗り換えたと回答
引っ越し時に「他社に乗り換えた」と回答した人が47.6％と最も多く、約半数を占めました。次いで「旧居と同じ回線を継続した」が27.6％、「新居で新しく契約した」が22.9％と、多くの人が引っ越し後も何らかの形でインターネット回線を利用していることがうかがえます。
インターネット回線の引っ越し費用は「5,000円以下」が最も多い
インターネット回線の引っ越し手続きにかかった費用について、「5,000円以下」と回答した人が49.5％と最も多い結果となりました。次いで「5,000円～10,000円」と回答した人が26.7％、「10,000円～30,000円」と回答した人が20％となっています。
インターネット回線の引っ越し手続きで最も高額だったのは「工事費用」
インターネット回線の手続きに発生した費用の中で最も高額だったものは、「工事費用」が40％で最多でした。次いで「解約金・違約金」が27.6％、「移転にかかる費用（手数料）」が25.7％と続いています。この結果から、インターネット回線の引っ越し手続きでは、工事費や違約金といったコストが負担になりやすいことがうかがえます。
約58％の人が手続き時にキャンペーンを利用したと回答
キャッシュバックや工事費無料などのキャンペーンを「利用した」と回答した人が58.1％と過半数を占めました。一方、13.3％の人が「知らなかった」と回答しており、キャンペーン情報を事前に把握できていない層も一定数存在することが分かります。
約半数の人が引っ越し時にかかった費用について「妥当」と感じている
インターネット回線の引っ越し費用について「妥当だった」と回答した人は49.5％で、全体の約半数を占めました。「少し高かった」（33.3％）、「非常に高かった」（10.5％）という回答もあり、費用が「妥当」と感じる人が多い一方で、高かったと感じる人も一定数存在していることがうかがえます。
【調査まとめ】
- 引っ越しを機にインターネット回線を乗り換える人が半数
- インターネット回線の引っ越し費用は「5,000円以下」が最多
- 引っ越し費用で最も高額なのは「工事費用」
- 約6割近くの人がキャンペーンを活用している
- 約半数が引っ越し時の費用について「妥当」と回答
