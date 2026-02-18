ベトナムやインド、麻布台ヒルズなど世界で人気のピザレストラン「Pizza 4P’s」、ニューヨーク初出店

４P's Japan 株式会社

4P’s USA Horldings LCC（親会社：4P’s Horldings, シンガポール、代表取締役：益子陽介）は、グローバルで40店舗以上を展開するピザレストラン「Pizza 4P’s」のニューヨーク店を、ニューヨーク州ブルックリンのグリーンポイント、ノーマン・アベニュー50番地に、2026年夏にオープン予定です。

Pizza 4P’sとは？

2011年、ベトナムにて日本人オーナーが立ち上げたピザレストラン。現在はベトナム全土、カンボジア、インド、インドネシアなど、グローバルで41店舗（今秋オープン予定含む）を展開しています。

友人たちとのピザパーティーでのピースフルなひとときを世界中の人とシェアしたいという想いから、「Make the World Smile for Peace」をビジョンに掲げ、人々の心の平安を志し、コンパッションと笑顔溢れる世界を創るべく、現在はレストラン運営を中心に活動しています。

創業以来、自社工房で作る自家製チーズ、生産者のみえる食材、エデュテインメント（エデュケーション×エンターテインメント）やサステナビリティを意識した活動に注力。アクアポニックスを導入した店舗では、店内菜園でとれる野菜やハーブを使用し子供たちにピザワークショップを開催しました。ゴミ問題が深刻なカンボジアでは、ゼロウェイストの店舗を立ち上げ、社会課題の解決に挑戦。現在、2店舗で20種もの分別を行いリサイクル率91.2%(2025年度）を達成しています。

さらに、詳細なサステナビリティレポートを毎年公表。プラスチックが生分解しない特性をポジティブに活かし、プラごみからできた紙に1000年後の未来の子供たちに向けた手紙を書くことで、改めてシングルユーズプラスチックを無自覚に使用してしまっている現状への気づきを促すアートプロジェクト「Letters to the Future」を開催するなど、その活動は世界各国から注目を集めています。

受賞歴及びメディア取材

「Asia's 50 Best Restaurant」で"Essence of Asia"、MONOCLE Magazinesレストランアワードトップ50に選出され、The New York TimesやBBC、Forbes、CNNなど世界中のメディアでも活動を取り上げられています。

アメリカ第一号店

Pizza 4P’sは新たな挑戦の舞台としてニューヨークを選び、ブルックリンに第一号店を開業することを決定しました。これまでアジアで培った手づくりピザへの情熱とホスピタリティ、そして地域コミュニティを大切にする姿勢を、アメリカの皆様にもお届けします。

独自のピザ文化が根付き、長い歴史と高い美意識を誇るニューヨークへの挑戦には大きな責任が伴いますが、真摯に向き合う料理とおもてなしは、国や文化を越えて人々の心に届く普遍的な価値であると私たちは信じています。

ブランドの原点である「Authenticity（本物であること）」「Craftsmanship（職人の誇り）」「Oneness（つながり）」。この価値観を胸に、私たちは新しいステージでもPizza 4P’sらしい体験を追求し続けてまいります。



平和のための“ONENESS” : ビジョン・コンセプト・想い

ベトナムで誕生したPizza 4P’sは、「食には人と人、文化、価値観をつなぐ力がある」という想いを軸にブランドを築いてきました。ブランドの中心には、「ONENESS（ワンネス）」という思想があります。これは、生産者やシェフ、スタッフ、ゲスト、そして環境--すべてがつながり合い、支え合っているという考え方です。

Pizza 4P’sの特徴は、店内で手づくりするフレッシュチーズや、背景に配慮して厳選した食材、そして温かく誠実なホスピタリティを志す姿勢にあると考えます。私たちは、ピザを提供すること自体を目的とするのではなく、食卓を囲むひとときを通じて、人と人とのつながりや感謝の気持ち、喜びを分かち合える、心に残る食体験を創り出すことを目指しています。

Pizza4P's ニューヨークのコンセプト

What the Earth Told Me ― 4P’s Familyが紡ぐ「Peaceの物語」―

私たちの心の中には、いつまでも残り続ける瞬間があります。

大切な人と屋外で過ごした時間、ふと感じた味わい、交わした笑顔、そして忘れることのできない音。

ブルックリンの新たな空間では、そうした記憶を起点に、「Peace」をテーマとした体験を表現します。

自然の中で感じた安らぎや豊かさを、料理、アート、音楽、物語、音、そしてアートとして空間に落とし込み、訪れる人それぞれの感覚に届けます。

展示や料理、作品の一つひとつは、個人の記憶から生まれ、分かち合うことで完成していきます。その背景には、森を歩いた時間、草原を駆け抜けた記憶、雨に身を委ねた瞬間、そして自然の中で大切な人と静かに過ごしたひとときがあります。

Pizza 4P’sは、共に取り組むクリエイターの方々と、そうしたかけがえのない瞬間を、味わい、聴き、触れることのできる体験へと昇華させ、食と空間を通じて「つながり」と「Peace」を感じていただく場を目指します。



共創クリエイター

本ニューヨークプロジェクトは、国や分野を超えて集まったクリエイターや各分野の専門家による、密接なコラボレーションのもとで実現しました。

Menu Creation : Sakamoto Ken / Cenci

イタリアンレストラン 「 cenci 」 オーナー / シェフ 坂本 健 氏

2014年12月、京都 平安神宮すぐそばにオープンしたイタリアンレストラン「cenci」オーナーシェフ 坂本健。京都生まれ、京都育ち、京都のイタリアンレストランにて研鑽を積み、枠にとらわれないイタリアンによる「京料理」を表現している。素材を最も大切に考え、食材はもちろん、カトラリーや器に至るまで、できるだけその土地のものや人と人とのつながりにこだわり、生産者の想いとともに食べ手に届けます。

Architecture & Interior Design: Takeda Kiyoaki

Kiyo Takeda Architects代表 建築家 / インテリアデザイナー 武田 清明

隈研吾建築都市設計事務所を経て独立。住宅やリノベーションを中心に手掛け、敷地の地形や周囲環境との調和を大切にした設計を行う。素材の質感や光・風の取り入れ方にもこだわり、内外の境界を曖昧にすることで、自然と生活空間が一体となる建築体験を届けている。





Creative Direction: KUMKUM Fernando

アーティスト / クリエイティブディレクター Kumkum Fernando

ベトナムを拠点に活動。伝統的モチーフと現代的造形を融合させ、彫刻やインスタレーションで文化的記憶を表現する。Coachellaでの大型作品「The Messengers」や広告・キャンペーンのクリエイティブディレクションも手掛けるほか、Pizza 4P’sの「Peace Day」キャンペーンでは、芸術的表現を通じて平和のメッセージを届けるなど、文化と社会をつなぐ活動を展開している。

チーム一丸となって、料理、空間、そしてストーリーを通じてPizza 4P’sの思想を具現化し、細部まで丁寧につくり込みながらも、温もりを感じられるレストランを創り上げます。

ニューヨークでの挑戦：現在準備中



メニュ―開発

現在メニュー開発の準備を進めています。現地の野菜農家や小麦農家、牧場を訪問し、ニューヨーク近郊で手に入る新鮮な食材を厳選。これらを活かしたオリジナルメニューの開発に取り組んでいます。

新デザインと内装デザイン

店舗の新デザイン（3D）作成と内装デザインの準備を進めています。現在は石材の選定など、細部にまでこだわった空間づくりに取り組んでおり、ブランドの世界観をニューヨークでも体験いただける店舗を目指しています。

地球からのメッセージを集め、創造的なものづくりへ

私たちは「What the earth told me（地球は私に何を語ったか）」という問いを通じ、自然から届くメッセージに耳を傾けようと試みています。関わる人々の多様な視点を結晶化させ、サステナブルなものづくりを追求するためです。

自然との対話から生まれる新しいPizza 4P’sをブルックリンで実現すべく、私たちは今、挑戦的な準備を続けています。



【店舗概要】

店名：Pizza 4P's NYC

所在地：50 Norman Ave, Brooklyn, NY 11222

アクセス：メトロGトレイン Nassau Av 徒歩3分

URL：https://pizza4ps.com/

Instagram：https://www.instagram.com/pizza4ps.us/

【会社概要】

会社名：4P's JAPAN株式会社

親会社：4P'S Holdings Pte. Ltd

所在地：10 ANSON ROAD #22-02 INTERNATIONAL PLAZA Singapore

代表者：益子陽介

設立：2011年

URL：https://pizza4ps.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

担当：Overseas BD & Marketing Director 久保田

E-mail：kazuya.kubota@pizza4ps.com