千葉県千葉市に学習塾『蘇我校』開校！2月21日～4週連続で個別相談イベント「地上最速の勉強方法 個別に教えちゃいますスペシャル」の開催が決定致しました。日本初！授業をしない。大学受験予備校

株式会社A.ver

学習塾「武田塾」を全国に展開している株式会社A.ver(本社：東京都文京区 以下「武田塾」)は、２月16日、千葉県千葉市に武田塾蘇我校を開校することをお知らせいたします。武田塾蘇我校の開校を記念して、蘇我校では個別相談イベントを実施いたします。開催予定は以下の通りです。2月21日(土) 13:00～22:002月28日(土) 13:00～22:003月7日(土) 13:00～22:003月14日(土) 13:00～22:00

■武田塾の受験相談について

武田塾では個別相談を「受験相談」と呼んでおり、武田塾についての説明だけでなく、具体的な勉強のやり方についてもお伝えしております。

それぞれの志望校に合わせて、今からどのように勉強を進めていけば良いのか個別にお話しいたしますので、校舎のお近くの受験を考えている方はぜひ足を運んでいただければと思います。

■開催場所

武田塾蘇我校

住所：〒260-0842

千葉県千葉市中央区南町2丁目15-3

第三山一ビル 5階

アクセス：JR蘇我駅 徒歩1分

【蘇我校／新規開校記念】

地上最速の勉強方法 個別に教えちゃいますスペシャル

イベント詳細⇒https://www.takeda.tv/information/event/post-283423/

■お申し込み方法

武田塾蘇我校へのお問い合わせフォームよりお申し込みください。

https://www.takeda.tv/soga/consult/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=soga&utm_campaign=2602(https://www.takeda.tv/soga/consult/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=soga&utm_campaign=2602)

【会社概要】

社 名： 株式会社A.ver

設 立： 2004年12月7日

本 社： 〒113-0033

東京都文京区本郷2丁目8-3 天野ビル本館4階

T E L： 03-5840-7678

事業内容： 学習塾「武田塾」の運営

U R L： https://www.takeda.tv/