【捨てられやすい素材を“毎日食べたい味”へ】和菓子屋・船橋屋が挑む、アップサイクル菓子2種を発売

株式会社船橋屋

船橋屋（本社：東京都江東区／代表取締役：神山恭子）は、(株)JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー主催のサステナブルフェア『ぐるぐる、つなげる』フェアに参画し、2026年3月2日よりアップサイクル素材を活かした2商品「グラノーラ（2種）」および「あんやき（コーヒー）」を数量限定で発売いたします。

■ 今、船橋屋がこの循環に取り組む理由

創業200年以上、和菓子づくりを続けてきた船橋屋では、こし餡を炊く際に取り除かれる小豆の皮など、「おいしさを追求する過程で、表に出ることのなかった素材」と日常的に向き合ってきました。

それらをただ“使い切る”のではなく、もう一度味として成立させ、生活の中に戻すこと。

それが船橋屋にとってのサステナブルであり、菓子職人としての責任でもあります。

今回着目したのは、

・ビール醸造後に大量に生まれる 麦芽粕

・品質には問題がないものの商品化が難しい テスト焙煎珈琲豆

いずれも「価値がない」のではなく、“使い道が限られているだけ”の素材でした。

■ サステナブルフェア『ぐるぐる、つなげる』フェアについて

『ぐるぐる、つなげる』フェアは、(株)JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニーが主催するサステナブルフェアで、食材の背景にある“もったいない”に目を向け、次の価値へ循環させることをテーマとした取り組みです。

食品製造の過程で生まれるロスパン、副産物として残る麦芽粕やコーヒー残渣、規格外となった農産物など、これまで十分に活用されてこなかった素材を、各ショップの技術や視点で再構築。

「おいしく味わう」体験を通して、環境や食の循環について考えるきっかけを提供しています。

船橋屋は本フェアの趣旨に共感し、和菓子づくりの現場で培ってきた“素材を無駄にしない考え方”と、“日常に落とし込む技術”を生かした商品開発に取り組みました。

■ ビール麦芽のアップサイクルから生まれた グラノーラ（黒蜜そると／ほんのり黒蜜）

ビール製造後に残る麦芽粕は、高たんぱく・高食物繊維でありながら、

水分量や加工の難しさから、食品としての再利用が進みにくい素材です。

船橋屋では、麦芽粕を粉砕・乾燥し、生地全体に行き渡らせる設計を採用。

香ばしさを引き出すため、オーツ麦などの素材も含めて焼成を強めに調整しました。

味付けには、船橋屋の原点でもある黒蜜と藻塩を使用。

「健康食品」ではなく、毎日手に取れる“おいしいスナック”として成立させることを重視しています。

さらに、船橋屋独自の植物由来乳酸菌「くず餅乳酸菌(R)」を配合し、

環境と身体の両方にやさしいグラノーラに仕上げました。

【商品詳細】

商品名：ビール麦芽のアップサイクルから生まれた グラノーラ（黒蜜そると/ほんのり黒蜜）

販売期間：2026年3月2日(月)～3月29日(日)※なくなり次第終了

販売価格：600円（税込）

販売店舗：船橋屋こよみ エキュートエディション渋谷店

■ 「あんやき（コーヒー）」

「あんやき（コーヒー）」は、

“二重のアップサイクル”から生まれた焼き菓子です。使用している餡は、これまで廃棄されてきた

小豆の皮を100％原料として再生した「特製皮入りあんこ」。

超微粒加工によって、こし餡と遜色ないなめらかさを実現しています。

そこに合わせたのが、猿田彦珈琲のテスト焙煎豆。

抽出せず、微粉末にして豆を丸ごと使用することで、珈琲粕を出さず、苦味・酸味・コクを時間差で感じられるよう設計しました。

黒蜜や餡の甘さを何度も引き算し、「珈琲風味のお菓子」ではなく、「珈琲を食べるお菓子」を開発しました。

【商品詳細】

商品名：あんやき（コーヒー）

販売期間：2026年3月2日(月)～3月29日(日)※なくなり次第終了

販売価格：250円（税込）

販売店舗：船橋屋こよみ エキュートエディション渋谷店

■ 船橋屋が考える“和の視点で循環させる”ということ

船橋屋にとってのアップサイクルとは、素材を特別な存在にすることではありません。

黒蜜や餡といった、日常に根付いた和菓子の技で、捨てられやすい素材を“いつもの味”に戻すこと。

グラノーラや焼き菓子といった“日常食品”に落とし込むことで、循環を一過性の取り組みではなく、

続いていく選択肢にしたいと考えています。

船橋屋について

1805年江戸時代に創業し、2026年で創業221年目を迎えた関東風のくず餅屋です。船橋屋のくず餅は、「小麦澱粉」を450日乳酸発酵させて蒸し上げる【和菓子では珍しい発酵食品】。長期間乳酸発酵させているからこそ、独特の歯ごたえと弾力が生み出されます。また、自然のものをそのままお客様にお届けしたいという想いから、保存料を使わない自然な製法にこだわり続けています。発酵食品であり、保存料無添加である伝統和菓子が今、健康を意識する人々から注目されております。