福岡市で「IBIS2」を活用した下水道調査を実施

株式会社MAX工業（本社：福岡県／代表取締役CEO：宮原 辰光）は、福岡市内の下水道施設において、株式会社Liberaware（本社：千葉県千葉市、代表取締役：閔 弘圭、以下「Liberaware」）が開発する狭小空間点検ドローン「IBIS2」を活用した下水道調査を株式会社環境開発様と共同で実施しました。

下水道分野では、国の検討会資料等でもドローン等の新技術を前提とした保全の高度化が議論され、普及に向けたロードマップが示されるなど、需要拡大の追い風が強まっています。

本取り組みは、こうした潮流の中で、自治体現場で“安全・効率・再現性”を満たす運用手順を固め、継続運用（案件化）につなげることを目的に実施したものです。

当日は自治体関係者に向けたデモを実施し、多くの方々に実際の運用を視察いただきました。

■ 背景：下水道点検は「安全課題」×「省人化ニーズ」が顕在化

下水道内点検は、酸欠・硫化水素等のリスクや閉所・暗所環境により、作業員の安全確保と点検の効率化が課題となっています。

一方で、狭小空間点検に特化した「IBIS2」は、全国の自治体での下水道点検事例が積み上がり、下水道点検の“標準モデル化”を目指す動きも進んでいます。

▪️実施概要

実施日：2025年12月22日

実施場所：福岡市内 下水道施設

実施体制：株式会社環境開発 様×株式会社

MAX工業（共同実施）

使用機体：IBIS2（提供：Liberaware）

▪️検証観点

1. 閉所・暗所環境での映像取得の安定性

2. 作業員の立入を最小化する安全設計

3. 調査準備～実施～記録までの“運用手順”の

再現性（標準化）

現場条件：計2箇所、総延長197.9m（ヒュー

ム管φ2000=106m、BOXカルバート ◻︎2500×1500=91.9m）

■ 得られた示唆：自治体現場で「運用の型」が作れる手応え

本調査を通じて、以下の観点で実運用に向けた有効性を確認しました。

・人の立入を抑えた調査設計が可能（安全性）

・狭小・暗所環境での状況把握に必要な映像取得が可能（可視化）

・手順化・記録のテンプレ化により、同種現場への横展開（再現性）が期待できる（標準化）

■ 株式会社環境開発 特殊機工部次長 河原様 コメント

「下水道の点検・調査は腐食環境や流量が多い等による安全面の制約を大きく受けます。今回の共同調査で従来手法の目視・自走式カメラでは調査困難な環境においても、下水道施設に人が入らない新たな手法としてドローンが運用できる可能性と有用性を確認することができました。

今後は更なる精度の高い点検調査を目指すためにも実際に運用することで、新たな課題を見つけ改善し、維持管理業務に努めていきます。」

■ 株式会社MAX工業 代表取締役CEO 宮原 辰光 コメント

「今回、下水道維持管理の現場を熟知する株式会社環境開発様と共同で調査を実施できたことは、「IBIS2」を“現場で使い続けられる技術”として社会実装していく上で大きな前進だと捉えています。

下水道点検は安全確保と省人化が同時に求められる領域であり、私たちは自治体現場で必要となる安全設計・運用手順・記録様式まで含めた“運用の型”を確立することが重要だと考えています。

今後は環境開発様との協力をさらに深め、福岡市内での継続運用を進めながら、得られた知見をもとに他自治体へも横展開できるモデルへ磨き込み、九州全域のインフラ維持管理の高度化に貢献してまいります。」

■ 今後の展開

当社は本取り組みを起点に、以下を推進します。

福岡市内での継続運用（定期調査・追加区間）に向けた協議

運用手順・安全基準・記録様式の標準化（横展開のための型化）

九州エリアでの自治体・インフラ事業者への展開強化（パートナー連携含む）

■「IBIS2」について

「IBIS2」は「狭くて、暗くて、危険な」かつ「屋内空間」の点検・計測に特化した世界最小級のドローンです。屋内狭小空間点検における利便性・汎用性を格段に向上させた本機体は、過酷な環境下でも安定した狭小空間飛行を実現し、より鮮明な点検映像の撮影を可能にします。

※製品ページ：https://liberaware.co.jp/ibis2/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/116227/table/14_1_646b2aebcbc5e722f480ffdc23dbffe1.jpg?v=202602181051 ]

【会社概要】

株式会社MAX工業（本社：福岡県北九州市八幡東区春の町4-5-15、代表取締役CEO：宮原 辰光）は、建設業で培った現場力を基盤に、国産ドローンを中心とした導入支援・運用支援・人材育成を行う企業です。狭小空間点検ドローン「IBIS2」をはじめ、インフラ設備の点検・調査領域において、機体提供から講習、現場運用、データ活用まで一貫して支援し、現場の安全性向上と業務効率化に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.drone.max-kougyou.com/

【会社概要】

株式会社環境開発(本社：福岡県福岡市博多区吉塚６丁目6-36 代表取締役 牟田 義彦)

60年を超える豊富な経験と実績から最新のテクノロジーを有し、調査・最適な工法で迅速かつ効率的な管更生工事を行い、都市機能の維持管理に努めています。

コーポレートサイト：https://www.kankyo-k.co.jp/

【会社概要】

株式会社Liberaware（本社：千葉県千葉市中央区中央3-3-1 代表取締役 閔 弘圭）

「誰もが安全な社会を作る」をミッションに掲げ、世界でも珍しい「狭くて、暗くて、危険な」かつ「屋内空間」の点検・計測に特化した世界最小級のドローン開発と、当該ドローンで収集した画像データを解析し顧客に提供するインフラ点検・維持管理ソリューションを行っております。弊社は、ビジョンでもある「見えないリスクを可視化する」ことに邁進し続け、人々に安全で平和な社会をお届けします。

