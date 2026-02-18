その1本の電話が、スタッフの集中力を奪う。 失敗しない電話DX「3つの勘所」を徹底解説。2月25日（水）ウェビナー開催

メディアリンク株式会社

電話対応をゼロにする「DXでんわ」やカスタマーサポートを自動化するAIエージェント「AIto（アイト）」を提供するメディアリンク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松本 淳志、以下 メディアリンク）は、現場の生産性を最大化するためのノウハウを公開するウェビナー『電話DXの正解とは？ ～失敗しない電話DX 3つの勘所～ 』を、2026年2月25日（水）に開催いたします。

【セミナー概要】

AIで事務作業が効率化される中、なぜ電話だけは「出なければならない」ままなのか。 一度中断された集中力が元の状態に戻るまでには、平均23分を要すると言われています。この“目に見えない損失”を放置することは、もはや経営リスクです。

本ウェビナーでは、単なるツールの導入（手段の目的化）に陥らず、現場の負担を最小限に抑えつつ成果を出すための「3つの勘所」を、具体的ステップとともに解説します。

- 【勘所1】脱・人力100％。 すべての電話に人間が出るのをやめ、AIを「防波堤」にする。営業電話等を自動選別し、社員の集中力を守る設計。- 【勘所2】脱・新ツール。 現場に「新しい努力」をさせない。専用アプリではなく、SlackやLINE WORKSを、『電話の内容を確認する場所』に変える運用術。- 【勘所3】脱・確認。 「説明する時間」を「共有する時間」に変える。音声を即座にテキスト化し、取次の伝言ゲームによる情報の劣化と時間のロスをゼロにする。

また、DXでんわを導入し、1日100件以上の問い合わせを70％削減、スタッフがコア業務に専念できる環境を実現したの成功事例についても詳しく解説します。

【開催概要】

「DXでんわ」とは

＜ 申込はこちらをクリック（無料） ＞ :https://us02web.zoom.us/webinar/register/5317706286036/WN_46ELmm4XRhWWLZZV63SoIw- タイトル：電話DXの正解とは？ ～失敗しない電話DX 3つの勘所～- 日時：2026年2月25日（水） 14:00～14:45- 会場：オンライン（Zoom）- 参加費：無料- 詳細・お申し込み： https://us02web.zoom.us/webinar/register/5317706286036/WN_46ELmm4XRhWWLZZV63SoIw- 注意事項：講演の内容が予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。

「DXでんわ」は企業の電話業務をDX化し、人による対応の効率化・省力化を推進する電話自動応答サービス（IVR）です。

24時間365日の「音声案内による自動受付」「用件に応じた担当者への振り分け」を実現するほか、電話相手が吹き込んだ内容をAIが要約して文字に起こす「音声自動テキスト化機能」、音声のみに頼らない自動応答を可能にする「SMS送信機能」など、多様な機能を標準搭載しています。

さらに、音声やフローを柔軟に作成できるため、状況に応じた最適な設定が可能。英語をはじめ中国語や韓国語など約40言語に対応しており、ホテル・小売・不動産・クリニックなど、幅広い業界で「電話業務の効率化・課題解決に貢献するツール」として活用されています。

▼電話AIエージェント「DXでんわ」

https://mediaseries.medialink-ml.co.jp/mediavoice/dx-tel/

▼導入事例はこちら

https://mediaseries.medialink-ml.co.jp/mediavoice/dx-tel/case/

メディアリンク株式会社について

会社名 ：メディアリンク株式会社（https://www.medialink-ml.co.jp/）

所在地 ：〒108-0014 東京都港区芝5-31-17 PMO田町5F

代表者 ：代表取締役 松本 淳志

設立 ：2009年7月

事業内容：コールセンターシステムやチャットサポートツールなど、「ビジネスコミュニケーション」に特化したシステム開発、及びコンサルティング