暗号資産の実践的入門書がついに登場！『一番売れてる月刊マネー誌ザイが作った「暗号資産」入門』（ダイヤモンド・ザイ編集部×CRYPTO INSIGHT編集部：編）2月18日発売！

暗号資産に興味はあるものの、「ちょっと怖い」「難しそう」と感じて一歩を踏み出せずにいる人に向けて、投資成果を高めるノウハウと、事前に押さえておくべき注意点をやさしく解説した1冊！ 『一番売れてる月刊マネー誌 ザイが作った「暗号資産」入門』（ダイヤモンド・ザイ編集部×CRYPTO INSIGHT編集部：編）が2月18日にダイヤモンド社から発売されます。

■一番売れてる月刊マネー誌『ダイヤモンド・ザイ』（※1）と暗号資産専門メディア「CRYPTO INSIGHT」編集部の最強タッグ

ビットコインをはじめとする暗号資産は今、大きな転換点を迎えています。2024年の米国におけるビットコイン現物ETF承認により、金融商品としての位置づけが明確化され、機関投資家による大規模な資金流入が見込まれています。さらに、日本でも税制見直しの検討が進むなど、暗号資産を取り巻く投資環境は着実に整いつつあります。株式を上回る成長力を秘める暗号資産は、いまや資産形成の新たな選択肢として無視できない存在となってきました。

本書は、暗号資産に興味はあっても「難しそう」「怖い」という漠然とした不安を抱える方のための、「安心」と「実践」を両立させた入門書です。ザイから生まれた暗号資産専門メディア「CRYPTO INSIGHT」編集部の知見をもとに、実際に利益を狙うための「市場の法則性」や「売買ポイント」、「守るべき投資ルール」を具体的に解説します。さらに、取引会社の選び方からリスク管理、詐欺対策や資産の安全な保管方法までを網羅。「安心して始めて、結果につなげる」ための道筋を明快に示した、これから暗号資産を始める人に最適な1冊です。

実は暗号資産ってすごいんです！

■目次

巻頭特集 実は暗号資産ってすごいんです！

第1章 「必要なことだけ」をギュッ！ 暗号資産の儲かる法則

第2章 買うべき主要銘柄と人気の理由 稼げるコインを見つけよう！

第3章 自分の判断に自信がつく！ チャートで掴む売買ポイント

第4章 ブレない投資の軸を作ろう！ 負けないための7つの知恵

第5章 おススメ取引会社や注文方法を紹介！ 暗号資産を買ってみよう！

第6章 難しい仕組みをカンタンに！ そもそも暗号資産って何？

第7章 暗号資産の管理法などがわかる！ 脱・初心者！ ステップアップ講座

おわりに

■ダイヤモンド・ザイ

初心者から上級者まで、幅広い層に人気の月刊投資情報誌。月刊マネー誌でシェアナンバー1。イラストや図解を豊富に使い、基礎的なことも、高度なことも、誰にでもわかるように解説する。特に「人気の株500激辛診断」や「5万円台で買える株」「人気の投信格付」「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ」などは、心待ちにしている読者も多いヒット企画。株や投資信託のほか、FXや暗号資産、老後のお金、節約ワザなどの情報も豊富（毎月21日発売）。

■CRYPTO INSIGHT（クリプトインサイト）

『ダイヤモンド・ザイ』から誕生した、暗号資産（クリプト）の総合情報メディア。暗号資産への投資歴が10年を超えるエキスパート編集部員が、早くて正確でわかりやすい情報を発信する。ビットコインなどの代表的な銘柄の基礎知識から取引会社の最新比較まで、初心者が最初に知っておきたいポイントを体系的に解説。さらに、中上級者向けの難易度の高いトピックも取り扱い、クリプトの「今」を鋭く切り取る。

