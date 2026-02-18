さかなドリーム、世界初の養殖魚「夢あじ」の本格販売を開始

株式会社さかなドリーム

「世界一旨い魚を創り、届ける」を企業理念として掲げる株式会社さかなドリーム（千葉県館山市）は、市場にほとんど出回ることのない幻の魚「カイワリ」と千葉県南房総産の「金アジ（マアジ）」を親に持つ世界初の養殖魚「夢あじ」の本格販売を2026年春に実施します。

本格販売の概要

2026年3月から4月にかけて、千葉県および静岡県で生産した「夢あじ」計8,000尾を出荷いたします。本商品は、世界有数の水産市場である豊洲市場をはじめ、中部エリア最大規模を誇る名古屋市中央卸売市場（北部市場内仲卸）での流通を通じて、国内外のミシュランガイド掲載店を含む飲食店で提供される予定です。

さらに、YouTuber・きまぐれクック氏が手がける複合型海鮮テーマパーク「うお一番」、日本屈指の鮮魚専門店「中島水産」、千葉県安房地域の一部飲食店においても販売予定です。あわせて、地域産業の活性化に向けた新たな取り組みとして、館山市のふるさと納税返礼品にも期間限定で出品いたします。

※販売内容は状況により変更となる可能性がございます。

取り組みの背景：抜群に美味しい魚を安定的に世界へ届ける

世界的な人口増加、経済発展、そして日本食文化の浸透により、“美味しい魚”に対する需要は急激に高まっています。一方、乱獲などの影響を受け、国内の天然魚の漁獲量はピーク時の3分の1にまで減少していると共に、海洋環境の変化から魚の味わいや旬にも大きな変化が生じています。このような状況の中、当社は、天然の一級品にも匹敵する際立った味わいを持つ魚を、世界中に安定的に届けることを目指しています。そんな中、第一の商品として、市場にほとんど出回ることのない幻の魚「カイワリ」と、南房総産の「金アジ（マアジ）」を両親に持つ養殖魚「夢あじ」を生産・販売しています。

「夢あじ」誕生のきっかけ：「カイワリ」は養殖魚の概念を変えられる

世の中に存在する天然信仰を打破するような、圧倒的に美味しい養殖魚を世に届けたいという思いから、さかなドリーム共同創業者 / 東京海洋大学 教授の吉崎悟朗は、人生で最も愛する魚「カイワリ」に注目しました。「カイワリ」は豊洲市場の仲買人から最も人気がある魚の一つですが、不安定な漁獲量と養殖の難しさから、一般市場に流通することはほとんどありません。そこで、養殖技術が既に確立されている「マアジ」を片親に用いたところ、抜群の美味しさと飼いやすさを併せ持つ新たな魚が誕生しました。

「夢あじ」の特長：白身の極上トロ

「夢あじ」は、「カイワリ」由来の豊かな旨味と、南房総産「金アジ（海を回遊せず、栄養豊富な海域に留まるマアジ）」がもつ上質な脂ノリを併せ持つ、新たな養殖魚です。その味わいは、口にした瞬間に“白身のトロ”を想起させる唯一無二の味わいです。

味わいの完成度を高めるため、養殖魚の品質を大きく左右する餌には、一般的なアジ科魚種向けの飼料ではなく、クロマグロ用の最高級飼料を採用しています。加えて、出荷時には一尾ずつ丁寧に血抜きを行うなど、流通の最終段階に至るまで品質を徹底的に追求しています。

こうした取り組みにより、「夢あじ」は国内外の一流料理人や豊洲市場の仲買人からも、従来の養殖魚とは一線を画す品質として高い評価を得ています。その豊かな旨味と上質な脂ノリは、寿司や刺身はもちろん、煮付けや焼物など、幅広い料理でお愉しみいただけます。

「夢あじ」の養殖地：千葉県富浦湾 / 静岡県内浦湾

千葉県南房総市に位置する富浦湾は、一年を通して波が荒く、海水の入れ替わりが絶えず起こる海域です。力強い潮流と波によって生け簀内の水は常に清浄に保たれ、魚の遊泳量が自然と増すことで、筋繊維が発達したきめ細かな身質へと育ちます。

一方、静岡県沼津市の内浦湾は、日本一の深さを誇る駿河湾の最奥部に位置しています。駿河湾の深層水に由来する豊富な栄養素に加え、富士山由来のミネラルが流れ込むこの海域は、魚の生育に極めて適した環境であり、マアジ養殖における国内最大の生産地として知られています。

左）千葉県富浦湾、右）静岡県内浦湾「夢あじ」のサステナビリティ：生態系を壊さない、一代限りの養殖魚

「夢あじ」は、先天的に繁殖能力を持たない「一代限りの養殖魚」となります。そのため、万が一自然災害などで魚が生け簀から逃亡した際にも、夢あじが自然界で増えることはありません。また、野生のカイワリやマアジとの交配が発生することもなく、生態系への悪影響を防ぐことができます。夢あじは、‟品種改良された美味しい魚の養殖”と‟生態系のサステナビリティ”の両立を実現する新たな養殖魚として業界からの期待を集めています。

今後の展望

主要生産地である千葉・静岡を中心に、「夢あじ」の増産を図ると共に、首都圏を中心とする消費地市場でのブランド浸透をさらに加速していきます。あわせて、日本に生息する4,000種以上の魚の中から、際立った味わいや魅力的なストーリーを持つ魚を探し出し、新たな養殖魚の研究開発にも積極的に取り組んでいきます。

採用情報

「世界一旨い魚を創り、届ける」という企業理念の実現に向けて、新しい仲間を募集しています。当社の企業理念に共感し、事業に関心をお持ちの方は、ぜひカジュアル面談にご応募ください！

・カジュアル面談：https://sakana-dream.com/Contents/FBFf-pub

・採用情報：https://sakana-dream.com/recruit

事業概要

当社は「世界一旨い魚を創り、届ける」ことを目指す東京海洋大学発の水産スタートアップです。日本近海には4,000種以上の魚が生息し、その中には極めて美味であるものの、安定的な漁獲や養殖が困難な「幻の魚」が多く存在しています。私たちは世界最先端の品種改良技術や養殖手法を駆使し、これらの魚の“安定生産”と“美味しさの飛躍”を実現していきます。

会社概要

社名：株式会社さかなドリーム

所在地：千葉県館山市坂田670番地 東京海洋大学

代表：代表取締役CEO 細谷 俊一郎

設立：2023年7月3日

事業内容：新規養殖魚の開発・生産・販売

公式サイト：https://sakana-dream.com/

Xアカウント：https://x.com/sakanadream0703

本件に関するお問い合わせ先

株式会社さかなドリーム 広報担当

メールアドレス：info@sakana-dream.com

以上