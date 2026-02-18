【阪急メンズ】SS 2026プロモーションが2月25日（水）からスタート！シーズンアイコンには今年で生誕100年を迎えるマリリン モンローを起用。

株式会社阪急阪神百貨店

阪急メンズ(https://web.hh-online.jp/hankyu-mens/) SS 2026 ファッションメッセージキャンペーン 「ROCK STEADY」

いろいろな考え方や価値観で溢れ、何が正しく、何が間違っているのかがよくわからなくなってしまった。それはファッションの世界でも同じこと。かつてはクラシック、ストリート、モードなど大きな流れがあったけれど、今では細かなトレンドが入り乱れ、それぞれが“自己主張”を繰り広げている。でも、私たちが求めているのは争い合うことじゃない。お互いの“違い”を受け入れて、みんながひとつになる“ONE LOVE”な世界だ。

そこで SS 2026 の阪急メンズが辿り着いたキーワードは、“ROCK STEADY”。1960年代後半にジャマイカで生まれ、レゲエの元になった音楽ジャンルの名称である。そのチルな空気感もイメージしながら、今回フォーカスしているのは、このワードが本来持つ「どんな状況でもブレない」という落ち着いたアティテュード。ブレない強さとすべてを包み込む優しさ、そんな感覚をファッションに取り入れられたら----。

阪急メンズSS 2026では、いつまでも変わることなく愛されるものにスポットをあててきたこれまでの100年にもう一度目を向け、これからの100年、新たに愛されるものをお届けするシーズン。自分の芯を曲げない気持ちは大切に、だけどひとつのスタイルに縛られなくてもいい。自分の「好き」を自由に取り入れて、チルで“ROCK STEADY”なファッションを提案します。

ROCK STEADY 100th POP-UP

○MARILYN MONROE IN POSTERS SS 2026

マリリン モンローをSS 2026のシーズンアイコンに掲げる阪急メンズは、彼女が出演した名作映画のポスターを集めた“MARILYN MONROE IN POSTERS SS 2026”展を開催。マリリン モンローの魅力はもちろん、社会のあり方からアート、音楽、デザイン、ファッションまで、彼女が生きた時代の“リアルなアメリカ”が詰まっています。阪急メンズはこのキャンペーンを通じ、100年経っても輝きを失わない“良いもの”にこだわってきたこれまでと同じように、この先100年も愛され続ける“良いもの”をお届けします。

MARILYN MONROE IN POSTERS SS2026

阪急メンズ大阪(https://web.hh-online.jp/hankyu-mens/contents/osaka/) 1階

STAGE 1：2月18日（水）～3月24日（火）

STAGE 2 / PROMOTION SPACE11：2月25日（水）～3月10日（火）

阪急メンズ東京(https://web.hh-online.jp/hankyu-mens/contents/tokyo/) 1階

MAIN ENTRANCE：2月25日（水）～3月31日（火）

POP-UP SPACE B：3月18日（水）～3月24日（火）

○FEATURED ITEM

シーズンテーマ“ROCK STEADY”を反映したスペシャルなピースが続々登場！

「DISCOVERED」、「TRIPPY MIKIO ART」、「編み物☆堀ノ内」などファッション通の間で話題のブランドが、 2026年に生誕100周年を迎えるマリリン モンローのアイコニックなビジュアルをデザインに取り入れたアイテムを期間限定で展開。 そこには、これまで100年愛されてきたものを見つめ直し、これから100年愛される新しいものを生み出そうとするデザイナーたちのブレないパッションが宿っています。

販売期間

阪急メンズ大阪 １階 PROMOTION SPACE11：2月25日（水）～3月10日（火）

阪急メンズ東京 １階 POP-UP SPACE B：3月18日（水）～24日（火）

「DISCOVERED」 シャツ 48,400円

タテ糸の番手を太くし、後染めを施すことで通常より肉厚に仕上げたブロードを使用したレギュラーカラーシャツ。マリリン モンローの写真とランポーニスタッズがキャッチーかつ、インパクト抜群のアイテム。

-「DISCOVERED」-

リアルクローズを基に、クラシカルからカ

ジュアルまで幅広い独自の視点で、リアリ

ティかつオリジナリティ溢れるコレクションと

展開。また、「Opposition mix up」のコンセ

プトをかかげ、相反するテイスト・デザイン

の融合、ジャンルレスなデザインを目指し

ている。

「TRIPPY MIKIO ART」 Tシャツ 16,500円

マリリン モンローのプライベートな雰囲気のポラロイド写真をノートにスクラップしたデザインで、特殊なプリントでアートが立体的に見える仕様。

-「TRIPPY MIKIO ART」-

デザイナー自身が描くオリジナルの多彩な

グラフィック、そして見る人をハッとさせる特

殊なテクニックを駆使した、新しい自己表現

の為のブランド。眩暈がするような独特の揺

らぎがARTをより印象的に感じさせる。繊細

な作りなのにホームランドリーで洗えるイー

ジーケアなところも魅力。

「編み物☆堀ノ内」 ニット 29,700円 ※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン、仕様が一部異なる場合があります。※阪急メンズ大阪での販売は受注販売となります。

1950年代中頃に撮影されたマリリン モンローのポートレートをモチーフに、黒ベースのモノクロで表現したジャガード編みのニットセーター。

-「編み物☆堀ノ内」-

1967年生まれ。桑沢デザイン研究所を

卒業後、グラフィックデザイナーとしての

キャリアを経て、2012年頃より「編み物☆

堀ノ内」名義で編み物作家として活動開

始。家庭用編み機を用いて、ニット作品

を制作している。2018年よりMEDICOM

TOYとのコラボレーションによるニットブ

ランド “KNIT GANG COUNCIL”もスター

ト。アーティストや映画、ギャラリーとのコ

ラボレーションニットも多く手掛ける。

EVENT

「ROCK STEADY」のテーマのもと、さまざまなポップアップイベントを開催。

FILA POP-UP STORE

イタリア発のライフスタイルブランド 「フィラ」による期間限定ストア。「誰が着ても、ちょうど良い。」をテーマに、スタイリスト 百々 千晴が手掛ける世代や性別を超えたシームレスな新作コレクションや、90年代にUKロックの旗手たちが愛用したアイコニックなスタイルを、現代的な解釈でアップデートした特別なラインアップも展開。

阪急メンズ東京 1階 MAIN BASE

3月11日（水）～17日（火）

KAPTAIN SUNSHINESS 2026 MEN'S COLLECTION

厳選された原料と国内の卓越した技術を誇る「キャプテンサンシャイン」。SS 2026 コレクションが一堂に、限定品も登場。3月11日（水）はデザイナー児島 晋も在店。

阪急メンズ大阪 1階 PROMOTION SPACE11

3月11日（水）～17日（火）

詳細を見る :https://web.hh-online.jp/hankyu-mens/contents/news/009142/

ぺコラ銀座 佐藤 英明ビスポークオーダー会

ミラノの巨匠、マリオ ペコラの下で修業を積んだテーラー 佐藤 英明が、2000年に創業したペコラ銀座。佐藤 英明の選りすぐりのアーカイブの中から服地をご提案。ご希望に沿ってフルハンドメイドであなただけの１着をお仕立てします。

※完全予約制

阪急メンズ大阪 3階 メンバーズラウンジ

3月15日（日）

詳細を見る :https://web.hh-online.jp/hankyu-mens/contents/news/009044/

Brioni SS 2026Bespoke Trunk Show

1945年にローマにて創業したメンズラグジュアリーメゾン、「ブリオーニ」。テーラリングの伝統を受け継ぎ、パーソナルサービスであるビスポークを提供しています。「スマートビスポーク」では、革新的な手法により、お客様一人ひとりに寄り添った特別なスーツをお仕立てします。

阪急メンズ大阪 3階 「BRIONI」

2月25日（水）～3月1日（火）

詳細を見る :https://web.hh-online.jp/hankyu-mens/contents/news/009154/

ZEGNA MADE TO MEASUREトランクショー

「ゼニア」が世界に誇る500を超える上質なファブリックをご用意し、フォーマルスーツから、レザーなどのカジュアルラグジュアリーなアイテムまで、お一人おひとりのお好みとライフスタイルに合わせた一着をスペシャリストがお仕立てします。

阪急メンズ大阪 3F 「ZEGNA」

3月7日（土）～8日（日）

詳細を見る :https://web.hh-online.jp/hankyu-mens/contents/news/009144/