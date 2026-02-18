ファミマオンラインで新展開となる「オンラインくじ」第1弾をMintoがプロデュース！『ムー』×『前田麦』がコラボ

株式会社Minto

株式会社Minto（本社：東京都港区、代表取締役：水野和寛、以下当社）は、株式会社ファミリーマートのECサイト「ファミマオンライン」にて展開する「オンラインくじ」において、企画第1弾となる『ムー』×『前田麦』コラボくじを、2026年2月25日（水）から販売いたします。本企画のマネジメント、デザイン制作および製造ディレクションは、当社が担当しました。

■施策の背景と当社の取り組み

当社は、IPやクリエイターを活用した新たなエンタメ体験を創出しています。 この度、ファミマオンラインの新機能「オンラインくじ」の実装にあたり、記念すべき第1弾となる初回のリリースをMintoがプロデュースいたしました。

本企画では、創刊46周年を迎えた『月刊ムー』と、イラストレーションをベースに、平面、立体を問わず様々なアプローチで作品を製作するイラストレーター・アーティストの前田麦氏をマッチング。全アイテムのイラストが本企画のために描き下ろされた完全新作となっており、ここでしか手に入らない希少性の高い限定グッズを展開いたします。

当社は、今回のリリースを皮切りに、今後も「オンラインくじ」において様々なIPやクリエイティブを活用した作品を展開していく予定です。

■企画コンセプト：『電脳神託「オンラインくじ」が導く宇宙人との遭遇』

前田麦氏のライフワークである、燃える目を持つ「Eye of Fire」シリーズと『ムー』がコラボ。新たな解釈で描かれたUMAたちが、ファミマオンライン限定のアイテムとなって登場します。

■ 商品ラインナップ

販売開始：2026年2月25日（水）午前10時

A賞：UMA×宇宙人集合！ビッグアクリルスタンド 全1種

B賞：UMA×宇宙人集合&ファミマカラーロゴ Tシャツ 全1種

C賞：UMA×宇宙人集合&ファミマカラーロゴ トートバッグ 全1種

D賞：UMA×宇宙人たちが見上げている！コルクコースター 全5種

E賞：UMA×宇宙人たちとお出かけ！アクリルキーホルダー 全6種

F賞：UMA×宇宙人ダイカットステッカー2枚セット 全5種

G賞：UMA×宇宙人缶バッジ 全5種

■ 購入方法

『ムー』×『前田麦』ファミマオンラインくじは、2026年2月25日より「ファミマオンライン」にて販売を開始します。

・価格：880円（税込）

※一部地域ではお受け取りのできない店舗がございます。

※注文方法詳細はこちらよりご確認ください。(https://famima-online.family.co.jp/guidance)

URL： https://famima-online.family.co.jp/

■ 『月刊ムー』・前田麦について

【「月刊ムー」とは】

1979年10月に創刊した「月刊ムー」は、「世界の謎と不思議に挑戦する」をテーマに刊行を重ねて2025年で46周年を迎えたスーパーミステリー・マガジン。UFO、未確認動物、古代文明、超科学、スピリチュアルなど「怪しいこと」全般を対象に、独自の目線と仮説を提唱しており、全世界の超常現象ファンから愛され続けています。

・webムー（https://web-mu.jp/）

・ムー公式X（@mu_gekkan(https://x.com/mu_gekkan)）

・ムー公式Instagram（@gekkan_mu(https://www.instagram.com/gekkan_mu/)）

・ムー公式通販 https://shop.web-mu.jp/

株式会社ワン・パブリッシング

所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目23番1号 3東洋海事ビル

設立：2020年7月

取締役社長：松井謙介

事業内容：雑誌・書籍の出版・販売、Web・映像・イベントなどの企画・制作、その他関連事業

【前田 麦 Baku Maeda プロフィール】

札幌出身・在住。

イラストレーションをベースとして、平面、立体を問わず様々なアプローチで領域を横断した

作品を製作発表。近年では、イラストレーションキャラクター「EYE OF FIRE（アイオブファイヤー」を発表、2025年には、作品集、カプセルトイなども発表している。

https://www.instagram.com/bakumae/

株式会社Mintoについて

Mintoは、エンタメビジネスをアップデートするスタートアップです。キャラクターやWebtoon、ショートドラマ等のIP創出事業、他社作品やクリエイターを支援するIPビジネス支援事業、中国、タイ、ベトナム拠点を軸としたIP海外展開事業を行っており、コンテンツの新たなエコシステム創りを目指しています。

会社概要

会社名：株式会社Minto

設立年月：2011年8月（株式会社Mintoへの商号変更2022年1月）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

資本金：1億円

役員：代表取締役 水野和寛、取締役 中川元太、 高橋伸幸、 定平一郎、堀容隆、社外取締役 瀬山雅博

HP： https://minto-inc.jp/

お問い合わせ先： https://minto-inc.jp/contact/business/