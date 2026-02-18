産婦人科医・宋美玄先生監修　マタニティ着圧ソックス　診察室で聞いた妊婦さんのリアルな悩みと自身の体験をもとに開発

香川シームレス株式会社

出生数が70万人を下回る水準となり、「異次元の少子化対策」が社会的に叫ばれるなか、妊娠・出産を取り巻く環境も大きく変化しています。

妊娠後期に入る34週頃まで仕事を続けることが当たり前になりつつある今、多くの妊婦さんが脚のむくみやだるさといった身体的な負担を抱えながら日常を過ごしています。

香川シームレス株式会社（本社：香川県丸亀市、代表取締役：金地祐一郎）は、

産婦人科医・宋美玄（ソン ミヒョン）先生の監修のもと、診察室で繰り返し聞いてきた妊婦さんのリアルな声と、ご自身の妊娠・出産経験を反映し、「sana（サーナ）マタニティ着圧ソックス」を開発しました。本商品を、2026年2月20日（金）17時30分より応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて先行販売を開始します。先行販売ページ：https://www.makuake.com/project/k-seamless04/

34週頃まで仕事を続ける時代の働く妊婦さんが、無理をせず自分の体をいたわりながら日常を過ごせることを目的に、妊娠期でも安心して着用できる締めつけすぎない『やさしめ着圧』にこだわって設計されています。

■ 背景：妊娠しても働く時代。でも脚のつらさは我慢されがち

近年、妊娠後期（34週前後）まで働く妊婦さんは珍しくありません。一方で、診察の現場では

夕方になると脚がパンパンにむくむ、市販の着圧ソックスは「きつくて履けない」、妊娠中でも使ってよい着圧が分からないといった声が多く聞かれます。「妊娠中だから仕方ない」「我慢するしかない」

そんな妊婦さんの声に向き合う宋先生の監修のもとで、本商品は生まれました。

■ 診察室で聞いた“妊婦さんのリアル”から生まれた設計

『sana マタニティ着圧ソックス』は、産婦人科医として日々多くの妊婦さんを診察してきた宋美玄先生が、妊娠中の身体変化、宋先生自身の実体験をもとに監修。「妊娠中でも、無理なく・毎日続けられること」を第一に、一般的な着圧ソックスよりもやさしい着圧設計を採用しています。

■ 働く妊婦さんに寄り添う、3つのコンセプト

１. きつすぎない、妊婦さん専用の着圧設計

一般的な着圧よりも圧を抑え、

長時間履いても苦しくなりにくい、毎日続けられる設計。

２. 履きやすく、脱ぎやすい

着圧ソックスが初めての妊婦さんでも安心。

「履くのが大変」というストレスを減らしました。

３. 一年を通して快適

妊娠中は体温変化や肌の敏感さも気になる時期。

季節を問わず快適に履ける素材選びにこだわりました。

ふくらはぎのメイン素材はキュプラ繊維。

コットンの種の周りのうぶ毛が原料で天然素材のやさしさと化学繊維の機能性を兼ね備えています。

・肌触りが滑らか

・湿気を吸い取り、蒸れにくい素材

■細かな商品設計

・口ゴムゆったり仕様

・安産のツボの三陰交をソフトに刺激

・足底アーチソフトサポート

・つま先、かかと補強

・抗菌防臭加工

・消臭ポリウレタンを使用

■ 商品概要

商品名：sana（サーナ） マタニティ着圧ソックス

サイズ：M～L、L～LL

カラー：ブラック、チャコールグレー

価格：2,750円（税込）

販売方法：Makuakeにて先行販売後、一般販売予定

一般販売開始日：2026年4月15日よりAmazonにて販売予定

※「sana」はラテン語で「癒し」を意味し、今後シリーズ展開予定のブランド名です。

■ 産婦人科医・宋美玄（ソン ミヒョン）先生について

産婦人科医・医学博士。丸の内の森レディースクリニック院長。

妊娠・出産・女性の健康をテーマに、診察・執筆・メディア出演など幅広く活動。

妊婦さん一人ひとりの「日常の困りごと」に寄り添う姿勢に定評があります。

■【Makuakeプロジェクト】

・プロジェクト名：産婦人科医 宋 美玄先生監修 働く妊婦さんの為のマタニティ着圧ソックス

・販売サイト：Makuake

・先行販売ページ：https://www.makuake.com/project/k-seamless04/

・予約販売期間：2026年2月20日（金）～ 2026年4月9日（木）

Makuakeでは、超早割・早割・マクアケ割など、先行購入者限定の特別価格をご用意しております。

「妊娠中だから仕方ない」を、少しでも減らしたい。そんな想いから生まれた1足を、ぜひ体感してください。できる限り早くお届けしたいため、マクアケ掲載期間は短めになっております。

■販売 ：株式会社 レガルト

代表者 ：金地祐一郎

所在地 ：香川県丸亀市飯山町川原825-1

設立 ：昭和50年8月15日（1975年）

事業内容 ：レッグニット企画、仕入れ（国内、国外）、販売、香川シームレス(株)のグループ会社

URL ：https://www.regart.co.jp/company/

■製造：香川シームレス株式会社

代表者 ：金地祐一郎

所在地 ：香川県丸亀市飯山町川原825-1

設立 ：昭和40年12月2日（1965年）

事業内容 ：ストッキング・タイツの製造販売

URL ：https://k-seamless.co.jp/

香川シームレス株式会社は2025年12月に創業60周年を迎えました



創業当初より、女性用ストッキング・タイツのOEM製造メーカーとして、香川県丸亀市で長年にわたりものづくりを続けてきました。しかし、生足ブームや女性のパンツスタイルの定着など、生活スタイルの変化により、女性用ストッキング市場は平成元年頃をピークに年々縮小。輸入品が増えてきたこともあり、2019年には、国内生産量はピーク時の約9割まで減少しました。

さらに、新型コロナウイルスの影響により、冠婚葬祭の減少や在宅勤務の広がりなどが重なり、ストッキング需要は一層減少。コロナ禍の前後を比較すると、市場規模はさらに約半減する状況となりました。

日本靴下工業組合連合会調査

こうした環境変化の中、香川シームレス株式会社は2008年頃より、女性用ストッキング以外の分野として着圧ソックスの製造・商品開発にも注力してきました。従来培ってきた編立技術や品質管理のノウハウを活かし、新たな価値創出に取り組んできました。さらに2019年には第三種医療機器製造販売業許可を取得し、リンパ浮腫や下肢静脈瘤の治療・予防を目的とした医療用弾性ストッキングの製造にも本格的に取り組んでいます。

60年で培った技術と経験を土台に、香川シームレス株式会社は「女性のライフステージに寄り添うものづくり」を軸に、これからの時代に必要とされる製品開発を続けてまいります。