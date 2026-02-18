アパレルブランド〈CONVERSE TOKYO〉と女性創作集団〈CLAMP〉のコラボレーション第二弾。『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』『魔法騎士レイアース』『CLOVER』を展開。

株式会社メルローズ

100年以上の歴史を持つCONVERSEから生まれたファッションブランド『CONVERSE TOKYO(コンバース トウキョウ)』は、独創的な世界観で多くの読者を魅了する女性創作集団『CLAMP(クランプ)』とのコラボレーションプロジェクトを発表いたします。本プロジェクトでは、CLAMPが手がけてきた8作品を起点に、物語性とファッションが交差する特別なコレクションを順次展開。

第二弾として、『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』、『魔法騎士レイアース』、『CLOVER』の世界をモチーフにしたアイテムが登場します。2025年2月13日(金)より、CONVERSE TOKYOの各店舗(※御殿場アウトレット店を除く)、各オンラインストアにて発売します。

CLAMPは、いがらし寒月・大川七瀬・猫井・もこなの4名からなる創作集団です。1989年に商業誌デビュー以降、『X -エックス-』『魔法騎士レイアース』『カードキャプターさくら』『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』『xxxHOLiC』など、少女誌・少年誌・青年誌を横断し、数多くの名作を生み出してきました。アニメ『コードギアス』シリーズではキャラクターデザイン原案、Production I.Gとのコラボ作品『BLOOD-C』シリーズではシリーズ構成・脚本を手掛けるなど、ジャンルを超えて活躍の幅を広げています。

第二弾となる『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』、『魔法騎士レイアース』、『CLOVER』とのコラボレーションでは、全6アイテムをラインナップ。それぞれのアイテムには、各作品にちなんだモチーフと、CONVERSE TOKYOの象徴でもある”星”を掛け合わせたスペシャルなアイコンを施しました。『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』のタイトルロゴにもはためく“羽根”、『魔法騎士レイアース』は物語の重要なキャラクターであるモコナの“耳”を、『CLOVER』はタイトルにちなみ“クローバー”をモチーフに採用しています。

劇中の印象的なコマを配したポーチチャームは、物語の一瞬をそのまま切り取ったかのような仕上がり。アートピースのような佇まいで、触れるたびに物語の断片がよみがえります。

さらに第一弾と同様、アーティスト・〈河村康輔〉と〈奥田雄太〉のアートワークを基に、アパレル・アクリルスタンド・シルクスクリーンなど、コレクションの世界観を多面的に楽しめるアイテムが揃います。アパレルは、日常に取り入れやすいロングスリーブTシャツ/スウェット/コーチジャケットの3型を展開し、身に纏う喜びと眺める楽しみを味わえます。雑貨は、星型の連結パーツで繋げてディスプレイできるアクリルスタンドや、物語を閉じ込めたようなシルクスクリーンアートなど、日常にアートの魅力を取り入れられるラインナップに。シルクスクリーンアートは、公式オンラインストア及び店舗にて受注販売を行います。(2月19日(木)より2月末までミヤシタパーク店にてシルクスクリーンアート・原画を展示。3月上旬からは梅田店にてシルクスクリーン作品の展示を予定。)

CLAMPの描く世界観とCONVERSE TOKYOの感性が織りなす本コラボレーション。ファンのみならず、ファッションやアートを愛する人々の心を惹きつける、特別なコレクションに仕上がりました。作品への敬意を随所に込め、コラボレーションならではの魅力を存分に表現しています。

NEWS PAGE : https://converse-tokyo.jp/news/detail/460

PRODUCT

『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』GRAPHIC COACH JACKET

\30,800- (tax included)

『魔法騎士レイアース』『CLOVER』『魔法騎士レイアース』GRAPHIC SWEAT

\16,500- (tax included)

『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』『CLOVER』『CLOVER』GRAPHIC LONGSLEEVE TEE

\10,780- (tax included)

『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』『魔法騎士レイアース』『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』POUCH CHARM

\8,800- (tax included)

『魔法騎士レイアース』『CLOVER』『魔法騎士レイアース』GRAPHIC ACRYLIC STAND

\4,180- (tax included)

『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』『CLOVER』『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』〈KOSUKE KAWAMURA〉SILK SCREEN ART

\110,000- (tax included)

※公式オンラインストア及び店舗にて受注販売。

※直筆サインが入ります。

※額装してお届けいたします。

『魔法騎士レイアース』『CLOVER』『魔法騎士レイアース』〈YUTA OKUDA〉SILK SCREEN ART

\132,000- (tax included)

※公式オンラインストア及び店舗にて受注販売。

※直筆サインが入ります。

※額装してお届けいたします。

『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』『CLOVER』(C)CLAMP・ShigatsuTsuitachi CO.,LTD.／講談社CLAMP

いがらし寒月、大川七瀬、猫井、もこなの4名からなる創作集団。

1989年「サウス」第3号(新書館)にて、『聖伝-RG VEDA-』で商業誌デビュー。以降、『X -エックス-』『魔法騎士レイアース』『カードキャプターさくら』『ちょびっツ』『ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-』『xxxHOLiC』など、少女誌、少年誌、青年誌で作品を発表。アニメ作品の『コードギアス』シリーズではキャラクターデザイン原案、Production I.GとCLAMPのコラボレーション作品『BLOOD-C』シリーズではシリーズ構成と脚本、自作『カードキャプターさくら』ではシリーズ構成、脚本、衣装デザインを担当。

Official HP：https://clamp-net.com/

Official X︓@CLAMP_news(https://x.com/CLAMP_news)

Official Instagram : @clamp_4_official(https://www.instagram.com/clamp_4_official/)

CONVERSE TOKYO

“歴史性と時代性を併せ持つ 、ベーシックでクリエイティブなライフスタイル”をテーマに、100年以上の歴史を持つCONVERSEから生まれたブランドです。

“TOKYO”だからこそ表現できるカルチャーやファッション、“JAPAN ”だからこそ実現できる技術を大切にしながら、新しい価値やライフスタイルを持った CONVERSE APPAREL を提案します。

Official Online Store：https://converse-tokyo.jp/onlinestore

Official Instagram︓@converse_tokyo(https://www.instagram.com/converse_tokyo/)

Official X : ＠converse_tokyo(https://x.com/converse_tokyo)

河村康輔

アーティスト/グラフィックデザイナー。1979年広島県生まれ。コラージュアーティストとしてアーティストとのコラボレーションや国内外での個展、グループ展に多数参加。代表作に大友克洋氏の初の大規模原画展『大友克洋GENGA展』（2012）メインビジュアル制作やAKIRAを使用したコラージュ作品「AKIRA ART WALL PROJECT」の発表（2019）、個展 『TRY SOMETHING BETTER』（2021）など。

現在もアパレルブランドへのグラフィックワーク、ジャケット、書籍の装丁、広告デザイン、アートディレクションで活躍している。

2021年にUTのクリエイティブディレクターに就任。

Official Instagram︓@kosukekawamura(https://www.instagram.com/kosukekawamura/)

Official X : @kosukekawamura(https://x.com/kosukekawamura)

奥田雄太

日本とイギリスにてファッションデザインを学んだのち、ファッションブランドでデザイナーとして活動。2016年にアーティストに転向した奥田雄太は国内での個展やグループ展に精力的に参加し、製作と発表を続けキャリアを築き上げている。

計算した線のみで構成された細密画で表現していたが、ここ数年「偶然性」に重きを置いた”花”の作品を中心に発表を続けている。さまざまな色味で表現される花はポップなイメージが強いが、花びら一つ一つに緻密な線描が施されている。彼自身、花に見えなくてもいいと語るそれは確かに具象としての花ではない。作家が「自己をサルベージ（救出・救助）する」なかでたどり着いた、幼少期の記憶がもととなっていると語る。コロナ禍をきっかけに、当たり前と感じていたことが実は特別な出来事だったと気づき、「感謝を作品にしたい」という思いから「with gratitude」をテーマに作品を製作している。

Official Instagram︓@okudayuta(https://www.instagram.com/okudayuta)

Official X : @yutaokuda(https://x.com/yutaokuda)