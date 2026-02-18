GOジョブ初代責任者が登壇！紹介事業参入時に取るべき「事業拡大に向けた戦略設計に関するセミナーの見逃し再配信を行います！

ポーターズ株式会社お申込みはこちら :https://share.hsforms.com/1zC8xnG6SRceHXMxjZ-3pWgsb5ok?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0216

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京証券取引所グロース.証券コード5126、東京都港区、代表 西森 康二）は、ホキラオン株式会社と共同で「GOジョブ初代責任者が語る急拡大の裏側、紹介事業参入時に取るべき「事業拡大に向けた戦略設計」とは？(https://share.hsforms.com/1zC8xnG6SRceHXMxjZ-3pWgsb5ok?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0216)」の再配信を2026年3月2日（月）17:00～に行います。

▼▼セミナー開催の背景▼▼

本セミナーは、2026年1月28日（水）に実施したものです。非常に好評だったため、再配信を行います。

参加予定だったものの当日ご参加いただけなかった方や、紹介事業参入時の留意点を知りたい方は、ぜひこの機会にご参加ください。

＜前回でのご反響＞

◆GOジョブの立ち上げ内容だけでなく人材紹介全般のアドバイス等も盛り込まれており、非常に参考になりました。

◆法人開拓/求人獲得の優先順位について整理できた。

◆人材紹介業の市場感と具体的な打ち手を知れたこと。

◆戦略に対する考え方に自信を持てました。

◆立ち上げ半年ぐらいで今後の方針を考えるにあたって、社内での説明など共感できる部分も多く非常に参考になりました。

◆今後の戦略と重なる点、そうでない点に気付けた有意義な時間であった

◆求人サイト構築を支援する立場として、新規事業に踏み出す企業様が直面する悩みや課題、その解決に向けた考え方を具体的に理解することができました。

▼▼セミナー概要▼▼

近年、深刻な人手不足により、医療・介護をはじめ、飲食、建築、運輸など、様々な業界で本業のブランドや顧客基盤を活かした人材紹介事業の立ち上げが急増しています。しかし事業を立ち上げはしたものの、「多額の予算やリソースをかけることができず、事業規模の拡大方法がわからない」「本業とのシナジーがうまく出せず思うように成果が出せない」と悩む方は少なくありません。



そこで今回は2021年10月に開始したタクシードライバー特化の人材紹介事業「GOジョブ」にて初代責任者を務めた杉本氏が登壇。異業種から参入した同事業が直面した「壁」と、本業とのシナジーの生み出し方から設計すべきKPIまでを詳細に語っていただきます。

▼▼登壇者の紹介▼▼

詳細を確認 :https://share.hsforms.com/1zC8xnG6SRceHXMxjZ-3pWgsb5ok?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0216ホキラオン株式会社代表取締役社長 杉本 晶也 氏

1986年1月生まれ。生まれも育ちも神奈川県で、高校までは野球漬けの毎日。大学を卒業後は、新卒で旅行会社に入社し、4年弱修学旅行の営業を担当する。

その後、ソフトバンクグループの転職サイト運営企業に転職し、転職サイトの営業担当から始まり、最終的にはサイト責任者として従事。

そこでの経験を活かし、前職にあたるタクシーアプリ『GO』運営企業にて、ドライバーに特化した人材紹介事業の立ち上げ第一人者として、GOジョブの運営などにあたる。

現在は「初代GOジョブ責任者」の経験などを活かし、人材紹介事業の立ち上げコンサル事業などを請け負う。

ポーターズ株式会社Consulting Unit Agent Gr.若林 望

新卒でポーターズに入社後、紹介事業様向けのCSとして中規模・大規模顧客を担当し、商談獲得から納品、運用定例までを一気通貫で担当。

2023年以降は、エンタープライズの紹介企業様を担当するチームのコンサルタントとしてクライアント企業の事業成長に伴走している。

▼▼開催概要▼▼

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33277/table/177_1_6648188b1237f81e5cb7dc1d5106f7c9.jpg?v=202602181051 ]

