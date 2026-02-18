スポンジ・ボブの“ワクワク”が東京ソラマチ(R)へ「劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！」の劇場公開にさきがけ、公開記念限定グッズが盛りだくさんのポップアップストアを開催！

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)がマスターライセンスを保有するキャラクター『スポンジ・ボブ』のポップアップストアが東京ソラマチ イーストヤード2階11番地特設会場にて、2026年3月4日(水)～3月29日(日)の期間限定でオープン！！

「劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！」が2026年4月1日(水)にいよいよ公開！

海底都市・ビキニタウンに暮らす黄色く四角い海綿(スポンジ)のキャラクター、スポンジ・ボブの日常を描いた世界的人気アニメシリーズの劇場版最新作です。今作では、これまで以上にスケールアップした物語が展開され、スポンジ・ボブが仲間たちとともに、呪われた海賊を救う史上最大の大冒険に挑みます。

この映画の公開を記念して、映画の世界観を楽しめる期間限定ポップアップストアの開催が決定。会場では、映画モチーフの限定商品や先行アイテムをはじめ、ここでしか手に入らない特別なグッズを多数展開予定です。

映画の興奮とともに、スポンジ・ボブの魅力を存分に楽しめるこの機会を、ぜひお見逃しなく。

● ポップアップストアでしか手に入らない 劇場版限定商品も！

● ブラインド商品がポップアップストアに集結

Hydro Flask パイレーツ 5,500円(税込）カラビナ付きポーチ 各990円(税込)シークレットめじるしチャーム 各715円(税込)

現在、キャラクターグッズ市場で爆発的な人気を博しているのが、袋を開けるまで中身がお楽しみのブラインド商品。何が出るかわからないエンターテインメント制が、SNSでの開封報告やファン同士の交流を促す新たな楽しみ方として定着しています。そんなワクワク感が楽しめるスポンジ・ボブの最新アイテムが、ポップアップストアに勢ぞろい！



個性豊かなフィギュアから、キーホルダーまで、ブラインドだからこそ味わえる特別な出会いが待っています。さらに、バリエーション豊かなカプセルトイも同時展開！ パッケージを開ける時の高揚感やカプセルを回すワクワク感も、ブラインド形式だからこそ味わえる特別な体験です。お目当てのキャラクターを引き当てた瞬間の大きな喜びを、ぜひ会場で体感してください！

● ポップアップストアでしか手に入らない！来場者限定の購入特典も

シークレットカセットテープ風キーホルダー 825円(税込)トレーディングクラフトステッカー 330円（税込)トレーディングスクエアポーチ 990円（税込)

期間中、ポップアップストアにて商品をお買い上げいただいたお客様へ、ここでしか手に入らない限定デザインのショッパーを差し上げます。スポンジ・ボブの世界観が詰まったスペシャルな袋と一緒に、お買い物がさらにハッピーに！ぜひこの機会にお楽しみください。

また、PLAZA 東京ソラマチ店で商品をご購入(購入条件なし)いただいたお客様に、スポンジ・ボブ ポップアアップストアのレシートをご提示いただくと、限定ステッカーをプレゼント。

● かざした瞬間、スポンジ・ボブが動く!? 次世代のアクリルキーホルダー「かざスキ」を5,000円(税込)以上お買い上げの方に数量限定でプレゼント！

※ショッピングバッグは無料です。 ※商品の購入点数と同数を上限とさせていただきます。 ※数量限定、なくなり次第終了です。※商品の購入点数と同数を上限とさせていただきます。 ※数量限定、なくなり次第終了です。

スマートフォンをかざすとスポンジ・ボブが降臨！！「かざスキ」とは、スマートフォンをかざすだけで限定コンテンツが楽しめる、次世代のアクリルキーホルダーです。スポンジ・ボブを動かして、あなただけの世界に呼び出してみませんか。 最高の瞬間を切り取って、世界に1枚だけのコラボ写真をいつでもどこでも撮影できる。バッグやスマートフォンにつけて、気軽に持ち歩けます。

アクリルキーホルダー「かざスキ」

※税込5,000円以上お買い上げのお客様を対象です。

※数量は300点限定となり、先着順でのお渡しとなります（なくなり次第終了）。

※NFC機能があるスマートフォンのみ対応可能です。

●スポンジ・ボブに会える！グリーティングイベントも開催

映画に登場する海賊スタイルのスポンジ・ボブやパトリックに会える特別な機会！他のキャラクターにも会えるかも！ご家族ご友人お誘いあわせのうえ、この機会にぜひ会いに来てください。

開催場所：東京ソラマチ イーストヤード2階 11番地 特設会場

「スポンジ・ボブ ポップアップストア」

開催日時：3月4日(水)・7日(土)・ 15日(日) ・20日(金/祝)

注意事項

※撮影時は並んでいただき、順番にご案内いたします。

※諸事情により予告なく実施内容を変更する可能性がございます。

※当日の状況により整理券を配布させていただく可能性がございます。

※詳しくはスタッフまでお問合せ下さい。

● スポンジ・ボブ ポップアップストア開催概要

場所：東京ソラマチ イーストヤード2階 11番地 特設会場

住所：〒131-0045 東京都墨田区押上１丁目１－２

期間：2026年3月4日(水)～29(日)

開催時間：10：00～21：00

● 赤坂サカス Sacas広場でも！TBS「あそび学びフェスタ」にて『スポンジ・ボブ』特別イベント開催！

赤坂サカスにて『劇場版スポンジ・ボブ』の公開を記念した特別イベントを実施します。

■ 映画に登場する海賊スタイルのスポンジ・ボブやパトリックに会える購入者限定グリーティングイベント！

映画に登場する海賊衣装のスポンジ・ボブやパトリックが登場する、グリーティングイベントを開催します 。

期間： 2026年3月19日(木)～3月22日(日)

場所： 赤坂サカス Sacas広場ほか

詳細：https://www.plazastyle.com/contents/charapla

※屋外開催のため、雨天や諸事情により着ぐるみの登場中止や、内容を変更する場合がございます 。

※グリーティングへの参加はスポンジ・ボブグッズ購入者限定となります。

参加ルールや時間の詳細はURLをご確認ください。

■ PLAZA NEWSSTAND 赤坂店 『スポンジ・ボブ』 ポップアップストア

販売期間： 2026年3月19日(木)～4月2日(木)

PLAZA NEWSSTAND赤坂店URL：https://www.plazastyle.com/contents/newsstand/

● スポンジ・ボブとは

1999年7月17日の放送開始以来、スポンジ・ボブは視聴率の高いアニメシリーズとして、たくさんの愛されるキャラクターを生み出し、ポップカルチャーのキャッチフレーズやミーム、映画化や、さまざまな商品、さらにトニー賞を受賞したブロードウェイ・ミュージカルなどを展開し、世界中にファンを拡大してきました。

スポンジ・ボブはパラマウント・グローバルの歴史の中で最も多くの国で配信されている作品であり、180カ国以上、そして30以上の言語に翻訳され、四半期ごとに平均1億人以上の総視聴者数を記録しています。日本ではNHK Eテレの地上波で放送中です（2026年1月現在）。

スポンジ・ボブは、ステファン・ヒーレンバーグが制作し、カリフォルニア州バーバンクのニコロデオンが製作しました。スポンジ・ボブと愉快な仲間たちが深い海の底にある海底都市ビキニタウンで繰り広げる、ユーモラスで楽しい日常を描いたハイテンション・アニメです。

