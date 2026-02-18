仏教僧 松本 紹圭氏が登壇決定！プレシード・シードVC「THE SEED」主催の紹介制カンファレンス「THE FUTURE X 2026」のセッション情報第1弾を公開

ザシードキャピタル株式会社

シード投資家「THE SEED」（本社：東京都渋谷区、代表：廣澤 太紀、以下「THE SEED」）は、

2026年3月10日にBillboard Live Tokyoにて開催する、紹介制の経営者カンファレンス「THE FUTURE X 2026」のセッション情報を公開しました。

ローカル/ファンダム/インダストリアルという3つのテーマごと、思想、歴史、技術と多岐にわたって知見を持つ仏教僧・起業家らが登壇します。

Local Economy

宗教観、エネルギー、産業構造といった、生きる基盤から経済を捉え直す視点。ローカルを単位ではなく思想として読み解き、日本の未来を支える構造を探る。

- 光明寺僧侶/武蔵野大学客員教授/「未来の住職塾」塾長 松本 紹圭氏

光明寺僧侶であり、超宗派の若手僧侶が集う「未来の住職塾」塾長として、寺院経営の近代化を牽引する松本紹圭氏。宗教観、エネルギー、産業構造といった「生きる基盤」から経済を捉え直す同氏の視点は、ローカルを単位ではなく思想として読み解きます。「仏教と経営」をテーマに、日本の根底にある精神性から、未来を支える新たな経営構造をお話しいたします。

＜登壇者プロフィール＞

・光明寺僧侶/武蔵野大学客員教授/「未来の住職塾」塾長 松本 紹圭氏

僧侶。東京大学哲学科卒。武蔵野大学准教授。インド商科大学院にてMBA取得。世界経済フォーラムのヤング・グローバル・リーダーに選出され、現在 Global Future Council on Responsible Leadership メンバーを務める。古くからの叡智と現代のリーダーシップ論を往還しながら、「よき祖先」となるための道を経営者と共に探求している。著書『お坊さんが教える、こころが整う掃除の本』は世界２０ヶ国語に翻訳され世界的ベストセラーに。翻訳書に『グッド・アンセスター わたしたちは「よき祖先」になれるか』。近著に『Work Like a Monk』（2025～英米ほか）。

THE FUTURE X について

本年で4回目の開催となるTHE FUTURE Xは、日本の未来を形づくる経済や投資のあり方を、「問い」を起点に探るカンファレンスです。目の前の現象や短期的な成果にとどまらず、その背後にある構造や変化の兆しに目を向けながら、これからの日本が進むべき方向を見つめ直します。

参加者は、若手起業家から上場企業の経営者、研究者、アーティストまで、世代や分野を越えた多様な第一線のリーダーたちです。正解のない時代において、それぞれの視点を持ち寄り、対話を通じて新たな可能性を探る場となることを目指します。

今回は、対話と即興が生まれる場づくりを重視し、会場およびコンテンツ設計を刷新しました。登壇者と参加者が一方的に聞く関係を超え、音楽や空間のリズムに身を委ねながら自然に交わることで、身体性を伴った関係性が立ち上がる体験を創出します。

THE FUTURE X 2026：コンセプトTHE FUTURE Xイベントページ :https://thefuture.tokyo/2025

開催概要

日時：2026年3月10日（火）14:00 - 19:30（ネットワーキングディナー有）

会場：Billboard Live TOKYO

対象：招待制150名（起業家、投資家、大手企業経営層など）

主催：シードファンド「THE SEED」

過去開催の様子：THE FUTURE X 2025

オープニング

ダイジェスト編

THE FUTURE Xへのご協賛・取材に関して

下記からお問い合わせをお待ちしております。

「協賛・取材に関して」 :https://share.hsforms.com/13q4LjYB7SqupqOh9Ib5yhAno064

■代表プロフィール：廣澤 太紀（Hirozawa Daiki）

1992年生まれ 大阪府出身。2015年シードVCに入社。新規投資先発掘や投資先支援に従事。2018年9月 独立し、シードファンド「THE SEED」を設立。2021年3月 2号ファンドの設立を発表。2024年3月に3号ファンドの設立を発表。現在、約40億円を運用。

プレシード、シードステージでの投資実行を行う。「スマートコーヒースタンド root C」などを提供する株式会社New Innovations や、サイエンス・テクノロジーからの農業支援により、農業界が抱える課題にアプローチする株式会社AGRI SMILE、海外eSIMアプリを提供する株式会社トリファ、フィットネスジムを展開する株式会社FiTなど、現在約60社へ創業投資を実行。

