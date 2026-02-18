おしゃれタンブラー感覚で使えて、コードレスだから持ち運びしやすいポータブルミキサー「Mix＆Go（ミックスアンドゴー）」を発売

株式会社ドウシシャMix＆Go（ミックスアンドゴー）

生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャ(大阪本社：大阪市中央区、代表取締役社長：野村 正幸、以下 ドウシシャ)は、健康志向の高まりから飲用頻度があがっているスムージーを簡単に作れる、コードレス仕様の取っ手付きタンブラー型ポータブルミキサー「Mix＆Go（ミックスアンドゴー）」を、2026年2月18日(水)よりドウシシャの公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や家電量販店などを通じて販売を開始しました。

URL：https://e-doshisha.com/lineup/mixer_pmb-70.html

【開発経緯】

本製品は、まるでおしゃれなタンブラーのような外観と、コードレスで使える手軽さを両立したポータブルミキサーです。自宅はもちろん、オフィスや外出先でも、スムージーやプロテインドリンクを“飲みたいその瞬間”に作り、すぐに楽しむことができます。健康志向の高まりから、野菜やフルーツを効率よく日々の生活に取り入れたいというニーズに応え、簡単に作りたてを楽しめる商品として開発しました。

近年、若年層を中心に、コンビニで冷凍フルーツ入りのカップを購入し、店頭の専用マシンで出来立てのスムージーを楽しめるサービスが支持を広げています。また、ヘルシースイーツとして人気のアサイーをミキサーで攪拌して作るスムージーも注目され専門店が増えるなど、スムージーを日常的に楽しむ文化が広がっています。

一方で、繊維を多く含むフルーツや野菜を使用したスムージーは、攪拌後に時間が経つと分離しやすく、口当たりが損なわれるという課題があります。また、一人暮らし世帯を中心に、大型ミキサーは収納や出し入れの手間がネックとなり、継続しづらいという声も少なくありません。

今回、こうした課題に着目し“飲みたい”と思ったその時に、作る・飲む・持ち運ぶまでを1台で完結できるミキサーとして本製品を開発しました。コードレスでコンパクトな設計により、場所を選ばず、どなたでも手軽に使いやすいポータブルミキサーです。

【特長】

◆コードレス使用が可能で、どこでも作り立てのスムージーが飲める

リチウムイオン電池を搭載しているため、コードレスで使用可能です。付属のUSB Type-Cケーブルで、お持ちのACアダプターのUSB端子から充電が可能です。充電時間は約4時間で、満充電状態には約8回の攪拌が可能です。

時間が経つと分離して口当たりが変化しやすい、繊維を多く含むフルーツのスムージーなども、いつでも作り立ての美味しさで楽しむことができます。

◆取っ手付きタンブラー型デザインで、持ち運びしやすい

取っ手付きタンブラー型で、家の中はもちろん、外出先やオフィスにも気軽に持ち運びしやすいデザインです。また、モーター部分は本体下部に配置しているため、攪拌後は本体から取り外して下フタを取り付けることで、マグジョッキのように飲むことも可能です。

◆パワフルな回転数とステンレス6枚刃で氷も削れる

約18,000回／分の回転数とステンレス6枚刃により、氷や冷凍フルーツも削ることができます（目安：2.5cｍ以下）。スムージーやプロテインドリンクだけでなく、豆乳や離乳食づくりなど幅広い用途にも活用できます。

また、開始／終了ボタンと電源ボタンのみのシンプルな操作で、どなたでも簡単に使用できます。

◆お手入れ簡単で清潔に使える

本体（モーター部分）は防水等級IPX6に対応しているため、お手入れ時に水しぶきがかかるような場合でも安心してお手入れできます。

また、調理カップはパッキンなどのパーツが分解できる構造のため、細部まで乾かしやすく安心してご使用いただけます。

※本体（モーター部分）を水に浸けること（水没）はできません。

◆そのまま飲めてお手入れも簡単

上フタは、攪拌時と飲む際で付け替える必要がなく、スムージーを作ってそのまま飲むことができます。

フタは直飲みとストローをさして使う2通りに対応しており、パーツはパッキンまで分解して洗えるため、お手入れも簡単です。

※ストローは付属しません。

【商品概要】

品名 ：ポータブルミキサー Mix＆Go

型名 ：PMB-70

カラー ：ホワイト/ブラック

電源 ：DC 5V 2A（USB Type-C）

使用電池 ：リチウムイオン電池 DC7.4V 2000mAh

充電時間（約） ：4時間（電池が空の状態から充電を開始/室温20度）（出力DC5V 2A電池使用時）

消費電力（約） ：6W（充電時/室温20度）

回転数（約） ：18,000回/分

容量 ：500ml

外形寸法（約） ：幅128.0×奥行き91.5×高さ249.0ｍｍ

質量（約） ：0.68kg

付属品 ：ボトルキャップ×1、カッター保護キャップ×1、USBケーブル（約0.5ｍ）×1

取扱説明書・保証書×1

希望小売価格（税込）：6,578円

【会社概要】

商号 ：株式会社ドウシシャ

代表者：代表取締役社長 野村 正幸

所在地：＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ：1977年1月

資本金：49億93百万円

URL ：https://www.doshisha.co.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ドウシシャ お客様相談室

Tel：0120-104-481 (平日9：00～17：00)

※プレスリリース記載の情報は、発売日現在の情報です。

※内容は予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。