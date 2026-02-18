ちょっと贅沢なこだわり本格的な味わいを手軽に楽しめるパスタソース『自慢のパスタ』シリーズから新フレーバーが3月に新発売！

ハチ食品株式会社

ハチ食品株式会社(大阪府大阪市、代表取締役社長：高橋 慎一、以下 ハチ食品)は、好評発売中の『自慢のパスタ』シリーズから、「あさりの旨みとシャルドネワイン薫るボンゴレビアンコ」「北海道産生クリームと発酵バターのたらこクリーム」「香ばしにんにくとイタリア産完熟トマトのアラビアータ」の３品を2026年3月2日（月）に発売いたします。

■商品紹介サイト・動画

サイト： https://www.hachi-shokuhin.co.jp/lp/2026ss/#proudpasta

ブランドサイト：https://www.hachi-shokuhin.co.jp/lp/proudpasta/

動画 ： https://youtu.be/zxgDQqLiDGs

■コンセプト

ちょっと贅沢なこだわりパスタソース

■『自慢のパスタ』シリーズに新フレーバーが登場！

『自慢のパスタ』シリーズは「ちょっと贅沢なこだわり」をテーマに、厳選した素材とこだわりの製法で仕上げたパスタソースです。既存の3品に加え、「あさりの旨みとシャルドネワイン薫るボンゴレビアンコ」「北海道産生クリームと発酵バターのたらこクリーム」「香ばしにんにくとイタリア産完熟トマトのアラビアータ」の3品が新たに仲間入りし、計6種類のラインナップで幅広いニーズにお応えします。

■開発背景

2025年秋冬に発売した『自慢のパスタ』シリーズは、多くのご好評をいただき、今回の第二弾では、その期待に応える形で新フレーバーを開発しました。第一弾と同様に、当社が長年培ってきた開発技術を活かし、お店のような本格的な味わいをご家庭で気軽に楽しめるパスタソースとして仕上げています。外食チェーンで人気のメニューや春夏シーズンに好まれるさっぱりとした風味、冷製パスタにも合う味わいを意識し、たらこクリーム、ボンゴレビアンコ、アラビアータをラインアップに加え、幅広い世代に親しまれる構成としました。こうした進化を重ねる「自慢のパスタ」シリーズは、“ちょっと贅沢なこだわりパスタソース” をコンセプトに、日常の食卓に新しい彩りを添えていきます。

■開発のこだわり自慢のパスタ あさりの旨みとシャルドネワイン薫るボンゴレビアンコ

・芳醇な薫りを持つ白ブドウ品種『シャルドネ』のワインを加え、あさりの旨みをより一層引き立てました。

・にんにくと赤唐辛子を効かせ、香り高く奥行きのある味わいに仕上げました。

自慢のパスタ 北海道産生クリームと発酵バターのたらこクリーム

・生たらこと焼きたらこの２種類を組み合わせ、たらこの粒感と風味にこだわりました。

・北海道産生クリームのコクとたらこの旨みを絶妙なバランスで調和させました。

・発酵バターを加えることで、まろやかさとコク深い風味が広がる濃厚なソースに仕上げました。

自慢のパスタ 香ばしにんにくとイタリア産完熟トマトのアラビアータ

・生にんにくとフライドガーリックを使用し、にんにくの香ばしい風味を引き立てました。

・イタリア産完熟トマトの酸味、にんにくの香ばしさと唐辛子の辛味をバランスよく調和させました。

・トマトの旨みに玉ねぎの甘みを加え、アンチョビペーストで魚介のコクを引き出し、奥行きのある味わいに仕上げました。

■新商品概要・特徴自慢のパスタ あさりの旨みとシャルドネワイン薫るボンゴレビアンコ

エキストラバージンオリーブオイルの風味とシャルドネワインの芳醇な薫りが織りなす深い味わいのパスタソースです。あさりの旨みににんにくと赤唐辛子を効かせて仕上げました。

内容量：110ｇ

賞味期限：12ヶ月

希望小売価格：270円（税込）

JANコード：4902688266005

自慢のパスタ 北海道産生クリームと発酵バターのたらこクリーム

たらこの旨みと北海道産生クリームのコクが織りなすクリーミーで深い味わいのパスタソースです。発酵バターを加えて風味豊かなソースに仕上げました。

内容量：110ｇ

賞味期限：12ヶ月

希望小売価格：270円（税込）

JANコード：4902688266012

自慢のパスタ 香ばしにんにくとイタリア産完熟トマトのアラビアータ

完熟トマトの爽やかな酸味と唐辛子の程よい辛味が織りなす深い味わいのパスタソースです。フライドガーリックの香ばしい薫りを効かせて仕上げました。

内容量：120ｇ

賞味期限：24ヶ月

希望小売価格：270円（税込）

JANコード：4902688266029

■自慢のパスタシリーズラインナップ■オンラインショップ先行発売について

ハチ食品オンラインショップにて、2月18日（水)に先行発売いたします。

ハチ食品オンラインショップ：https://www.hachi-online.net/

■ハチ食品とは

ハチ食品は、1845年(弘化2年)薬種問屋として創業。その調合技術を生かし、1905年(明治38年)、国産初のカレー粉を製造しました。カレー粉のパイオニアとして、また常に新しい味覚をお届けするスパイス、カレーメーカーとして、食を通じて社会に貢献していきます。

【会社概要】

名称 ： ハチ食品株式会社

所在地 ： 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目18番31号

代表 ： 代表取締役社長 高橋 慎一

URL ： https://www.hachi-shokuhin.co.jp/

■一般の方からのお問い合わせ先

ハチ食品株式会社

お問い合わせ先：https://www.hachi-shokuhin.co.jp/contact/

■取材・報道等に関するお問い合わせ先

ハチ食品株式会社

所在地 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目18番31号

TEL ： 06-6471-3557(事業企画部)

FAX ： 06-6475-7262

Email ： gss@hachi-shokuhin.co.jp

URL ： https://www.hachi-shokuhin.co.jp/