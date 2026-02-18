ハチ食品×レストランHACHI コラボ第二弾『レストランHACHIのナポリタンソース』を3月に新発売

ハチ食品株式会社

ハチ食品株式会社(大阪府大阪市、代表取締役社長：高橋 慎一、以下 ハチ食品)は、宮城県仙台市を中心に展開する人気洋食店「レストランHACHI」（運営：株式会社オールスパイス、代表取締役会長：角田 秀晴、以下「レストランHACHI」）とのコラボレーション企画第二弾として2013年カゴメ ナポリタンスタジアム(R)で日本一に輝いた※1同店監修による新商品、『レストランHACHIのナポリタンソース』を2026年3月2日（月）に発売いたします。

■コンセプト

HACHI（ハチ）が届ける、しあわせの一皿

■宮城・仙台で愛され続ける洋食レストランHACHI

レストランHACHIは、1979年宮城県名取市で創業し、現在は仙台・名取を中心に6店舗を展開する洋食レストランです。創業当時より受け継がれる黄金比率のハンバーグや、2013年にカゴメ ナポリタンスタジアム(R)で日本一に輝いた※1ナポリタンをはじめ《ニッポンの洋食》をお楽しみいただけます。地域から愛され、思い出がつくられる、そんなレストランを目指しています。

レストランHACHI：https://www.maido-8.com/

■レストランHACHIのこだわりナポリタン

レストランHACHIの人気メニュー「ハンバーグナポリタン」は、2013年の第1回カゴメ ナポリタンスタジアム(R)でグランプリを獲得しました。3万人の来場者による実食投票による審査で「ケチャップだけに頼らないフレッシュなトマトの爽やかな酸味のソースが繰り返し食べたくなる」と審査員にソースが絶賛されました。

■コラボレーションの背景

1845年創業、2025年に創業180周年を迎えたハチ食品は、1905年に国産初のカレー粉「蜂カレー」を発売した、カレー粉のパイオニアです。

一方、1979年創業のレストランHACHIは、仙台・名取を中心に6店舗を展開する洋食の銘店。全国大会で日本一に輝いた※1ナポリタンなど、手づくりの味で幅広い世代から支持を集めています。

両社は「HACHI」という共通の名前をきっかけに、かねてより親近感を抱いていました。

ハチ食品の高橋慎一社長は仙台出張の際にレストランHACHIを訪れ、同店のハンバーグやナポリタンの味に魅了されたことから、レストランHACHIが大切にしている「雰囲気づくり」や「食を通じたおもてなしの姿勢」に深く共感。一方、レストランHACHIの角田秀晴会長は、180年の歴史を持ち、国産カレー粉の元祖として日本の食文化を牽引してきたハチ食品を、“食文化を支えてきた存在”として長年敬意を抱いていました。

2024年に両代表の出会いが実現し、互いの理念や価値観に強く共鳴。

そして2025年10月16日、両社代表による調印式を執り行い、正式にコラボレーションが始動しました。

詳細はこちら：https://www.hachi-shokuhin.co.jp/news-hachi-collab-ceremony_251016/

■開発背景

レストランHACHIは、黄金比率ハンバーグと“2013年にナポリタンが日本一に輝いた” ※1ことで知られる仙台の銘店です。観光客も訪れる行列店の味を、もっと幅広いお客様に届けたいという思いから今回の取り組みが始まりました。

一方で、ハチ食品は家庭用パスタソース市場において「たっぷりパスタソース」シリーズがインテージSCI調査で 購買個数No.1ブランド（2025年1月～2025年12月）※2 を獲得。多彩な味わいで、多くのお客様から支持をいただいています。

“日本一のナポリタン” ※1と“購買個数No.1ブランド” ※2がタッグを組んだ「HACHI×HACHI」コラボにより、ケチャップだけに頼らない爽やかな酸味を特徴とした特別なナポリタンソースをレトルトで再現しました。ご家庭でも銘店の味を気軽に楽しめる“しあわせの一皿”をお届けします。

※1 2013年ナポリタンスタジアム(R)（カゴメ主催）においてレストランHACHIの「ハンバーグナポリタン」がグランプリを獲得

※2 インテージ新SCI パスタソース 簡便度：温めるタイプ市場 2025年1月～12月 購買個数No.1ブランド

■開発のこだわりレストランHACHIのナポリタンソース

・レストランと同じ「イタリア産完熟トマト」と「トマトケチャップ」を使用し、爽やかな酸味のあるソースを再現しました。

・2種類のソテーオニオンを組合せ、玉ねぎの甘みや香ばしさ、コクのある炒め感を引き出しました。

・ソースにバターを加えることで、濃厚で満足感のある“お店の味”を実現しました。

■新商品概要・特徴レストランHACHIのナポリタンソース

完熟トマトの酸味と甘みに、炒めた玉ねぎを加え、濃厚な味わいに仕上げたナポリタンソースです。フライドガーリックとバターを隠し味に加えました。

内容量：110ｇ

賞味期限：24ヶ月

希望小売価格：オープン

JANコード：4902688266036

■レストランHACHIからのコメント

「同じ名前、同じ志。」 大阪の老舗・ハチ食品様と、宮城の銘店・HACHI。この奇跡の提携は、高橋社長が仙台駅の行列に並んでくださっていたという、相思相愛の縁から始まりました。目指したのは、レトルトの常識を覆す「しあわせの一皿」。創業46年、地域に愛されてきた私たちのナポリタンが、全国の食卓へ。この一滴のソースに、仙台の誇りと、食文化を繋ぐ情熱を込められています。ぜひ、ご家庭で体験してください。

株式会社オールスパイス（レストランHACHI） 代表取締役会長 角田 秀晴

■オンラインショップ先行発売について

ハチ食品オンラインショップにて、2月18日（水)に先行発売いたします。

ハチ食品オンラインショップ：https://www.hachi-online.net/

■ハチ食品とは

ハチ食品は、1845年(弘化2年)薬種問屋として創業。その調合技術を生かし、1905年(明治38年)、国産初のカレー粉を製造しました。カレー粉のパイオニアとして、また常に新しい味覚をお届けするスパイス、カレーメーカーとして、食を通じて社会に貢献していきます。

【会社概要】

名称 ： ハチ食品株式会社

所在地 ： 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目18番31号

代表 ： 代表取締役社長 高橋 慎一

URL ： https://www.hachi-shokuhin.co.jp/

