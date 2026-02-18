創業180年の技と厳選素材で仕上げた『THE HACHI 国産和牛と淡路島産玉ねぎのビーフカレー』を3月に新発売！

ハチ食品株式会社

ハチ食品株式会社(大阪府大阪市、代表取締役社長：高橋 慎一、以下 ハチ食品)は、創業180年の歴史と技術を結集、国産和牛の濃厚な旨みと、淡路島産玉ねぎの甘みを贅沢に活かした一皿、『THE HACHI 国産和牛と淡路島産玉ねぎのビーフカレー』 を2026年3月2日（月）に発売いたします。

■商品紹介サイト・動画

サイト： https://www.hachi-shokuhin.co.jp/lp/2026ss/#thehachi

動画 ： https://youtu.be/GO0KmXUypII

■コンセプト

ROOTS OF OSAKA・KANSAI

■開発背景

ハチ食品は、大阪の地で生まれ、180年もの歴史を重ねてきた食品メーカーです。

私たちのカレーには ROOTS OF OSAKA・KANSAI──関西の風土に根差した味わいや、地域の人々とともに育んできた知恵が詰まっています。その関西の恵みを、もう一歩上質なかたちで全国へお届けしたい。そんな想いから誕生したのが、「THE HACHI」です。厳選した素材の持ち味を丁寧に引き出し、奥行きのある味わいに仕上げました。長年にわたり培ってきた知識と経験があるからこそ実現できた一皿。

大阪から全国へ──技術と知恵を磨き上げ、これからのハチ食品を象徴する商品として開発しました。

■開発・素材へのこだわり・国産和牛、淡路島産玉ねぎ

きめ細かく柔らかな国産和牛と、甘みの強い淡路島産玉ねぎの旨みがとけ合う、贅沢でコク深い味わいに仕上げました。

・独自製法の特製フォンドボーペースト

砂糖と酢を煮詰めたガストリック※に赤ワインなどを合わせ、深いコクと旨みを実現しました。

※砂糖とお酢を煮詰めて作るフランス料理に使われる万能調味料

・自家製カレールウとカレー粉

伝統の製法で作る自家製カレールウとカレー粉を使用。さらに、ガラムマサラを加え、香り高く奥行きのある味わいに仕上げました。

■新商品概要・特徴国産和牛と淡路島産玉ねぎのビーフカレー

自家製の「カレールウ」と「カレー粉」を使用し、特製フォンドボーペーストでコクをつけたソースに、国産和牛と淡路島産ソテーオニオンを加えて仕上げたビーフカレーです。

内容量：180ｇ

賞味期限：24ヶ月

希望小売価格：540円（税込み）

JANコード：4902688266043

■オンラインショップ先行発売について

ハチ食品オンラインショップにて、2月18日（水)に先行発売いたします。

ハチ食品オンラインショップ：https://www.hachi-online.net/

■ハチ食品とは

ハチ食品は、1845年(弘化2年)薬種問屋として創業。その調合技術を生かし、1905年(明治38年)、国産初のカレー粉を製造しました。カレー粉のパイオニアとして、また常に新しい味覚をお届けするスパイス、カレーメーカーとして、食を通じて社会に貢献していきます。

【会社概要】

名称 ： ハチ食品株式会社

所在地 ： 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目18番31号

代表 ： 代表取締役社長 高橋 慎一

URL ： https://www.hachi-shokuhin.co.jp/

■一般の方からのお問い合わせ先

ハチ食品株式会社

お問い合わせ先：https://www.hachi-shokuhin.co.jp/contact/

■取材・報道等に関するお問い合わせ先

ハチ食品株式会社

所在地 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目18番31号

TEL ： 06-6471-3557(事業企画部)

FAX ： 06-6475-7262

Email ： gss@hachi-shokuhin.co.jp

URL ： https://www.hachi-shokuhin.co.jp/