ASUS、TUF Gamingシリーズより高速リフレッシュレートを実現した第5世代のゲーミングモニター「TUF Gaming VG259QMRL5A」の発売を発表

ASUS JAPAN株式会社は、TUF Gamingシリーズの第5世代モデルとして、最大310Hzのリフレッシュレートと0.3msの応答速度を誇る24.5型フルHDゲーミングモニター「TUF Gaming VG259QMRL5A」を、2026年2月20日（金）より順次販売開始します。FPS／eスポーツ志向の高度な環境から、デスクスペースや予算を抑えた導入をご検討の方々まで、多様なユーザーのニーズに対応した仕様となっていおり、ゲーム体験を向上させるアップグレードを実現しています。

「TUF Gaming VG259QMRL5A」は、スピードと画質を両立させたFast IPSパネルを採用したゲーミングモニターです。310Hz（オーバークロック時）のリフレッシュレート、応答速度0.3msに加え、最新の「TUF Gaming AIテクノロジー」を搭載。競技性の高いFPSゲームから没入感のあるアクションゲームまで、あらゆるユーザーのパフォーマンスを最大化させる仕様となっています。

- 最大310Hzの超高速リフレッシュレートと0.3msの応答速度： オーバークロックによる最大310Hzのリフレッシュレートと0.3ms（GTG）の応答速度を実現し、ASUS Fast IPSテクノロジーが極めて滑らかでブレのない映像を提供します。- 勝利をサポートする最新のゲーミングAI機能： AI VisualやAI Crosshair、AI Dynamic Shadow Boostといった先進のAIアルゴリズムを搭載し、画質調整や視認性向上によりゲームプレイを強力にバックアップします。- ASUS DisplayWidget Centerによる直感的な操作： マウスを使ってOSDメニューの設定やカスタマイズが簡単に行えるほか、プロファイルの切り替えや最新ファームウェアへの更新もスムーズに完結します。- 多様なデバイスに対応する幅広い接続性： 2つのHDMI 2.0ポートとDisplayPort 1.4を搭載しており、PCでの競技プレイから家庭用ゲーム機の接続まで、環境に合わせた柔軟なマルチデバイス設定が可能です。製品詳細：https://www.asus.com/jp/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg259qmrl5a/(https://www.asus.com/jp/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg259qmrl5a/?utm_source=PR&utm_medium=Link)アップグレードした圧倒的なスピード

オーバークロックにより最大310Hzのリフレッシュレートを実現。ASUS Fast IPSテクノロジーにより、最短0.3ms（GTG）の応答速度を達成し、高フレームレートでもブレのない鮮明な映像を提供します。

アップグレードした「ゲーミングAI機能」

最新のAIアルゴリズムを活用した機能を搭載しています。

・AI Crosshair： 背景色に合わせて照準の色をリアルタイムで変化させ、常に高い視認性を確保します。

・AI Visual： 画面上のコンテンツを自動的に検出し、最適な表示モードに調整します。

直感的な操作：ASUS DisplayWidget Center

モニター背面の物理ボタンを操作することなく、マウスを使用してOSDメニューの調整が可能です。設定のカスタマイズやプロファイルの切り替え、ファームウェアの更新などがWindows上から簡単に行えます。

優れた設置性と拡張性

多様なメディアデバイスとの連携を想定した充実したインターフェースを備えています。2つのHDMI 2.0ポートとDisplayPort 1.4を搭載しており、PCでの高リフレッシュレートなゲームプレイはもちろん、家庭用ゲーム機やその他のメディアデバイスなど、複数の機器を同時に接続してスムーズに切り替えることが可能です。これにより、ユーザーの利用環境に合わせた柔軟なマルチデバイス設定を実現します。

【製品概要】

- 製品名： TUF Gaming VG259QMRL5A- パネルサイズ： 24.5インチ フルHD（1920×1080）- リフレッシュレート： 最大310Hz（OC時）- 応答速度（GTG）： 0.3ms（最小値） / 1ms- パネル種別： Fast IPS（アンチグレア）- 映像性能： VESA DisplayHDR 400準拠、sRGB 99%- 接続端子： DisplayPort 1.4 × 1、HDMI 2.0 × 2、イヤホンジャック- ゲーミング機能： G-SYNC Compatible、FreeSync Premium、ELMB SYNC、GamePlus- その他： フリッカーフリー、ブルーライト軽減、スピーカー（2W+2W）搭載- 保証： 3年間- 発売日： 2026年2月20日（金）- 製品詳細：https://www.asus.com/jp/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg259qmrl5a/(https://www.asus.com/jp/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg259qmrl5a/?utm_source=PR&utm_medium=Link)ASUSについて

