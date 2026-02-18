「はじめての遺品整理」の株式会社リリーフ│「リリーフ岡山中店」を3月5日にオープン！

株式会社リリーフ

遺品整理や不動産売却・引越しに伴う家財の処分並びにリユースを行う株式会社リリーフ（本社：兵庫県西宮市、代表取締役：赤澤知宣）は、この度「リリーフ岡山中店（フランチャイズ店舗）」を2026年3月5日（木）にオープンすることをお知らせします。これに伴い、岡山県における不動産管理会社様、金融機関様、士業の皆様との連携を強化し、地域課題の解決に取り組んでまいります。

リリーフ おかたづけのプロ はじめての遺品整理

リリーフの理念

「高齢化社会」や「空き家問題」といった社会課題を「おかたづけ」で解決することを使命とし、事業に邁進しております。「遺品整理」や「生前整理」は、ご家族だけでは対応しきれない深刻な課題となりつつあります。体力的な負担に加え、廃棄物の分別や処分の複雑さが、ご高齢の方やそのご家族の大きな重荷となっているのが現状です。

リリーフは、グループ創業60年以上の歴史を持つ廃棄物処理（ゴミの収集運搬・処理）事業をルーツに持ち、法令を遵守した適正な処分をお約束することで、お客様に「安心」を提供してきました。また、「おかたづけ」を単なる作業ではなく、お客様の心に寄り添い、モノと心に新たな価値を生むサービスと捉えています。まだ使える品物は自社でリユースを行い、新たな持ち主に愛用していただく―。私たちは「捨てる」を減らし、「ありがとう」が循環する社会の実現を目指しています。

背景

全国的に空き家が増加する中、岡山県においても住宅総数に占める空き家の割合は年々上昇しており、過去最高の水準で推移しています（※）。県内全域で以下の課題が顕在化しており、早急な対策が求められています。

【不動産業界の課題：全国平均を上回る「空き家率」と「倒壊リスク」】

持ち家率が高い岡山県では、高齢化に伴い管理不全の空き家が全国平均を上回っています。放置された家屋や家財は防災・防犯リスクを高め、地域環境の悪化が懸念されています。

【金融・士業の課題：「遠距離相続」による整理の長期化】

県外へ転出した世代による「遠距離相続」が増加しています。頻繁な帰省が難しく、実家の遺品整理や片付けが数年単位で先送りされる事態が多発しています。

【環境への配慮：徹底した「分別」による廃棄物の削減】

都市部における家財整理需要に対し、市ごとに決められた分別方法で対応します。廃棄物の総量を最小限に抑え、リユース品の国内外への循環を促進することで、持続可能な社会づくりに貢献します。

※総務省「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計結果」より

岡山エリアへの進出理由

「晴れの国」として知られ、移住先としても人気の高い岡山県ですが、その一方で、既存住宅の活用と適正な家財整理のインフラ整備が追いついていない現状があります。特に、リリーフへのご相談の中でも「実家が遠方で片付けられない」「災害が起きる前に家の中を整理したい」という岡山県内案件の声が急増しておりました。リリーフは、グループ創業60年以上の廃棄物処理のノウハウと、コンプライアンスを遵守したサービスで、これらの地域課題を解決するために岡山県への出店を決定いたしました。

出店情報

店舗名：リリーフ岡山中店

営業時間：9:00～18:00

電話番号：086-237-5531

オープン日：2026年3月5日（木）

住所：岡山県岡山市中区国富739-4

店舗ページ：https://relief-company.jp/shop/okayama-naka/

「リリーフ岡山中店」 店長：渕上 哀貴のコメント

「リリーフ岡山中店」 店長：渕上 哀貴

はじめまして。ご覧頂き有難うございます。リリーフ岡山中店 店長の渕上です。

当店では、遺品整理をはじめ、生前整理や不用品処分まで幅広く対応しております。

どのご依頼においても、私たちが何より大切にしているのは、お客様一人ひとりのご事情やお気持ちに寄り添うことです。

遺品整理や生前整理は、精神的にも大きな負担がかかるものです。「何から始めればいいかわからない」「誰に相談すればいいのか不安」。そんなお気持ちに、丁寧に向き合いながら対応いたします。

リリーフ岡山中店では、安心してお任せいただける誠実なサービスを心がけ、店長として責任をもって最後まで対応いたします。

どうぞお気軽にご相談ください。

株式会社リリーフ アライアンス推進部部長のコメント

この度、リリーフとして初となる中国エリア、そして岡山エリアへの第一歩となる『リリーフ岡山中店』をオープンできましたことを、心より光栄に存じます。

岡山県内においても『空き家問題』や高齢化に伴う『生前整理』のニーズは年々高まっております 。私たちは、グループ創業60年以上の歴史で培った廃棄物処理のノウハウを基に、法令を遵守した適正な処分をお約束し、お客様へ『安心』を提供することを使命としております 。

私たちは『おかたづけ』を単なる作業ではなく、お客様の心に寄り添い、モノと心に新たな区切りをつける大切なサービスと捉えています 。岡山という新しい地において、地域の皆様やパートナー企業様と手を取り合い、一件一件のご依頼に誠実に向き合うことで、『ありがとう』が循環する社会の実現に貢献してまいります。

リリーフの対応エリア

リリーフはこれまで関東・中部・関西などの都市部を中心にサービスを展開してまいりましたが、今回の「リリーフ岡山中店」のオープンを皮切りに、地方エリアにおける課題解決にも本格的に着手いたします。遠方のご実家の整理や、複数拠点にまたがる案件も、リリーフの広域ネットワークでスムーズに対応いたします。現在のサービス展開エリアにつきましては、下図の緑色で示された地域となります。

リリーフ対応エリア

今後の展望

少子高齢化が進む日本において、空き家問題や遺品整理の悩みは、一企業だけで解決できるものではありません。だからこそ、私たちは地域の不動産企業様、金融機関様、そして自治体の皆様と手を取り合い、それぞれの専門性を活かしたネットワークを作ることで、課題解決のスピードを上げていきたいと考えています。

「おかたづけ」を通して、不安を安心へ変え、モノを循環させることで環境を守る。 リリーフは、地域社会になくてはならない存在を目指し、これからもサービスの拡充と品質向上に全力を尽くしてまいります。

フランチャイズ加盟に関するお問い合わせ

株式会社リリーフでは、共に地域の課題解決に取り組んでいただけるフランチャイズオーナー様を募集しています。

加盟募集ページ：https://relief-company.jp/fc/

おかたづけ現場作業風景

株式会社リリーフについて

【会社概要】

会社名：株式会社リリーフ

所在地：兵庫県西宮市鳴尾浜2丁目1番26号

代表者：代表取締役社長 赤澤 知宣

設立：2011年（1960年創業の「株式会社大栄衛生」の事業を会社分割により承継）

URL：https://relief-company.jp/

事業内容：遺品整理事業、不用品のおかたづけ（整理・処分）事業、家財のリユース事業

【お客様からのお問い合わせ先】

株式会社リリーフ 管理部 広報担当者

TEL：0798-47-4455

e-mail：info@relief-company.jp