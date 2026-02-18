【銀座コージーコーナー】結果発表！第2回　隠れ推しスイーツ総選挙。投票総数6,362票から第1位に選ばれたのは、クリームとろ～りのアノ商品！

株式会社銀座コージーコーナー

株式会社銀座コージーコーナー＜代表取締役社長 庄野和彦 東京都中央区＞は、投票で選ばれた商品がボリュームアップして商品化されるオンライン投票イベント「コージーコーナー従業員おすすめ！第2回 隠れ推しスイーツ総選挙」の結果を発表いたします。

第1位は「エクレア（モカ）」！ボリュームアップして販売予定

銀座コージーコーナーの人気商品、苺のショートケーキや、ジャンボシュークリームなどの陰で目立たない存在でありながらも、お客様からご愛顧をいただいている「隠れた人気商品」を、もっとたくさんのお客様に知っていただきたい！というコージーコーナー従業員のアツイ想いを込めた「コージーコーナー従業員おすすめ！隠れ推しスイーツ総選挙」。

昨年初開催した第1回では「Wシュー（クリーム＆カスタード）」が第1位に選ばれ、ホイップクリームを50％増量した（当社従来品比）BIGサイズで販売したところ、大変ご好評をいただきました。

迎えた今年の第2回では、銀座コージーコーナー公式Xと公式アプリでの、みなさまからの投票総数6,362票の中から「エクレア（モカ）」が第1位に。投票と同時にお聞きした「推しポイント」では、「モカクリームがおいしい」「モカ味は珍しいから」「毎日食べても飽きない味」といったお声をいただきました。

第1位に選ばれた「エクレア（モカ）」は、2026年5月2日 コージーコーナーの日に合わせてボリュームアップして商品化し販売予定です。是非ご期待ください！

【商品概要】

商品について詳しくは公式サイトをご覧ください。

https://www.cozycorner.co.jp/product/daily/11478.html(https://www.cozycorner.co.jp/product/daily/11478.html)

エクレア（モカ）

特長：ふんわり焼き上げた口どけのよいシュー皮に、ほろ苦いコーヒーカスタードクリームを詰めて、コーヒー風味のチョコをたっぷりコーティングしました。ほおばると、コーヒーカスタードクリームがとろ～りあふれる人気のスイーツです。

第2回 隠れ推しスイーツ総選挙 実施概要

＜投票期間＞

2025年11月21日（金）12:00～2025年11月30日（日）23:59

＜ノミネート商品＞

銀座コージーコーナーのすべての工場や店舗など、従業員の社内投票により選ばれた計3商品

「北海道産かぼちゃのタルト」「エクレア（モカ）」「北海道産5種のチーズを使ったこだわりレアチーズ」

＜投票方法＞

１.銀座コージーコーナー公式X（@GinzaCozyCorner）の本企画投稿から投票

２.銀座コージーコーナー公式アプリ内のアンケートフォームから投票

＜投票結果＞

第1位 エクレア（モカ） 2,220票

第2位 北海道産かぼちゃのタルト 2,139票

第3位 北海道産5種のチーズを使ったこだわりレアチーズ 2,003票

コージーコーナーの日とは

5（コー）と2（ジー）の語呂合わせから、銀座コージーコーナーが、毎年5月2日を「コージーコーナーの日」として制定し、2019年に一般社団法人 日本記念日協会により認定されました。