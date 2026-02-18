【ディズニー ズートピア】映画の名シーンが食卓に！「ジュディ」や「ニック」たちの豊かな表情を楽しむメラミンミニプレート4Pセットがスケーターから新登場！

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、 ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』をデザインした「メラミンミニプレート（四角）4Pセット」を2026年2月に発売いたしました。

■商品特徴

「ファイナルフレーム」をデザイン

本商品は、『ズートピア』の劇中シーンを切り取った「ファイナルフレーム」をデザインに採用しています。

正義感あふれる「ジュディ」や、

皮肉屋だけど憎めない「ニック」の幼少期の姿。

そしてインパクト抜群の「フィニック」や

「レミング」たちのコミカルなシーンなど、ファンにはたまらない名場面を4枚セットにいたしました。

軽くて丈夫なメラミン樹脂製。お子様から大人まで安心して使える

素材には、優れた耐衝撃性を持つメラミン樹脂を採用しています。

うっかり落としても割れにくいため、小さなお子様がいるご家庭での普段使いはもちろん、キャンプやピクニックなどのアウトドアシーンでも活躍します。

使い勝手の良いスクエア型とコンパクトなサイズ感

約80×80mmのミニサイズは、ちょっとした副菜の盛り付けや、ティータイムの菓子皿、ホームパーティーでの取り皿にぴったりです。

また、アクセサリートレーや鍵置きなどのインテリア雑貨としてもお使いいただけます。

■商品詳細

メラミンミニプレート（四角）4Pセット ズートピア/ファイナルフレーム

2,090円（税込）

サイズ：約80×80×11mm（1枚あたり）

セット内容：プレート4枚（4柄×各1枚）

軽くて割れにくいメラミン樹脂製のミニプレートセットです。

映画『ズートピア』に登場する「ニック」、「ジュディ」、「フィニック」、「レミング」たちの印象的なシーンをデザインしました。

スタッキング可能なので、収納時も場所を取りません。

日常の食卓を彩る食器としてはもちろん、ギフトやコレクションアイテムとしてもおすすめの商品です。

■販売情報

スケーター公式オンラインショップhttps://www.skater-onlineshop.com/

全国の雑貨店、量販店等

【 注意事項 】 本リリースに掲載している内容および表現は、版権元の監修を受けた文章となっております。掲載の際は、内容の改変や意図の異なる表現にならないようご配慮いただきますようお願い申し上げます。

(C) Disney

■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」 暮らしの中でワクワクドキドキするような、 夢や希望や感動を商品によってお届けすること。それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、 数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。

お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、 近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、 幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021