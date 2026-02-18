赤から監修 カレールウが3月に新発売！～コクのある旨みとクセになる辛さ～

ハチ食品株式会社

ハチ食品株式会社(大阪府大阪市、代表取締役社長：高橋 慎一、以下 ハチ食品)は、『赤から』シリーズの新商品として、「赤からカレールウ」を2026年3月2日（月）に発売いたします。

■商品紹介サイト・動画

サイト： https://www.hachi-shokuhin.co.jp/lp/2026ss/#akakara

動画 ： https://youtu.be/eaoiNIU5mOk

■コンセプト

コクのある旨みとクセになる辛さ

■『赤から』シリーズにカレールウが新登場

これまでの『赤から』シリーズでは、「コクのある旨みとクセになる辛さ」がコンセプトのレトルトカレーを発売してきました。そんな『赤から』シリーズに、赤から監修「カレールウ」が新登場！

「赤から鍋」をイメージした甘辛く濃厚な味わいはそのままに、辛さや具材を自由にアレンジでき、ご家庭ならではの“自分好みの赤からカレー”を楽しめます。

■「赤から」とは

「赤から」とは、名古屋発祥の人気チェーン店です。秘伝の味噌と唐辛子、スパイス等をブレンドした旨辛味が特徴で、0～10番までの辛さが選べるコクのある旨みとクセになる辛さの「赤から鍋」が看板メニューです。

■開発背景

赤から鍋の甘辛く濃厚な味わいとカレーを絶妙なバランスで融合したレトルトカレーシリーズで培った技術やノウハウを活かし、新たな挑戦としてカレールウカテゴリーに展開します。

当社のカレーフレークは、溶けやすく量の調整がしやすいのが特長で、カレーはもちろん、さまざまなアレンジ料理にも幅広く活用いただけます。

「赤からカレールウ」では、このカレーフレークの特長を活かし、人気外食店「赤から」監修の味わいを、ご家庭で手軽に楽しめるように開発しました。

■開発のこだわり

・コチュジャンとトウバンジャンにはちみつを合わせ、甘さ・辛さ・旨みのバランスを工夫しながら、カレーらしさと「赤から鍋」のような甘辛い味わいの両立に挑戦しました。

・粉末の唐辛子ではなく、粗挽き唐辛子を加えることで、「赤から」らしい鮮やかな見た目としっかりした辛さを表現しました。

・作り方においても鶏もも肉を推奨し、具材の相性を検討することで、赤からの味わいを一層引き立てられるようにしました。

■新商品概要・特徴赤からカレールウ

粗挽き唐辛子と２種類の醤（コチュジャン・トウバンジャン）で辛味を効かせ、はちみつを加えることで甘辛く濃厚に仕上げたカレールウです。

内容量：120ｇ

賞味期限：18ヶ月

希望小売価格：オープン

JANコード：4902688202034

■『赤から』シリーズ ラインナップ■オンラインショップ先行発売について

ハチ食品オンラインショップにて、２月18日（水)に先行発売いたします。

ハチ食品オンラインショップ：https://www.hachi-online.net/

■ハチ食品とは

ハチ食品は、1845年(弘化2年)薬種問屋として創業。その調合技術を生かし、1905年(明治38年)、国産初のカレー粉を製造しました。カレー粉のパイオニアとして、また常に新しい味覚をお届けするスパイス、カレーメーカーとして、食を通じて社会に貢献していきます。

【会社概要】

名称 ： ハチ食品株式会社

所在地 ： 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目18番31号

代表 ： 代表取締役社長 高橋 慎一

URL ： https://www.hachi-shokuhin.co.jp/

■一般の方からのお問い合わせ先

ハチ食品株式会社

お問い合わせ先：https://www.hachi-shokuhin.co.jp/contact/

■取材・報道等に関するお問い合わせ先

ハチ食品株式会社

所在地 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目18番31号

TEL ： 06-6471-3557(事業企画部)

FAX ： 06-6475-7262

Email ： gss@hachi-shokuhin.co.jp

URL ： https://www.hachi-shokuhin.co.jp/