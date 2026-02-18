【アナと雪の女王】スケーターから、「アナ」と「エルサ」のドレスをモチーフにしたランチグッズが新登場！
スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、ディズニー・アニメーション映画『アナと雪の女王』に登場する「アナ」と「エルサ」のドレスをモチーフにしたランチグッズシリーズを2026年1月より順次発売いたしました。
本シリーズは、大人の女性でも使いやすいエレガントなデザインの商品です。
お弁当箱、コンビセット、ランチバッグ、ブローボトルの全8アイテムを展開しています。
商品特徴
■毎日のランチタイムをもっと華やかに、もっと快適に
お弁当作りや毎日のランチタイムにおいて、デザインの好みだけでなく、使い勝手の良いアイテムを選ぶことは、日々のモチベーションアップに直結します。
世代を超えて愛される『アナと雪の女王』の「アナ」と「エルサ」の美しいドレスの象徴的なモチーフとカラーリングをランチグッズのデザインへ落とし込み、日常使いしやすい落ち着いたトーンで表現しました。
■こだわりの機能で、持ち運びや食事の悩みを解決
お弁当箱は、フタがドーム型に盛り上がった形状を採用しているため、ご飯やおかずをふんわりと盛り付けることができ、食材が押し潰される悩みを解決します。
さらに、4点ロック式でフタをしっかり固定できるため、汁漏れしにくく、安心して持ち運ぶことができます。
お箸とスプーンのコンビセットは、ケース内にクッションがあり、持ち運びの際にカチャカチャと音が鳴るのを防ぎます。食洗機にも対応。
ランチバッグは、開け口が大きく開くがま口型で、お弁当箱やボトルの出し入れがスムーズ。
内側には保冷効果のあるアルミ蒸着素材を使用し、保冷剤を入れるメッシュポケットもあるので、気温が高い季節にもぴったりです。
ブローボトルは、飲み口フタにスリットが入っているので、本体にフルーツや野菜を入れてフレーバーウォーターも楽しめます。
軽くて持ち運びやすく、シンプルな構造でお手入れも簡単です。
■商品ラインナップ
アナ/ドレス ふわっと弁当箱
1,760円（税込）
容量：約530ml
サイズ：約186×108×62mm
エルサ/ドレス ふわっと弁当箱
1,760円（税込）
容量：約530ml
サイズ：約186×108×62mm
アナ/ドレス 音の鳴らないコンビセット ハシ18cm
1,210円（税込）
サイズ：約188×47×18mm（箸・スプーン全長18cm）
エルサ/ドレス 音の鳴らないコンビセット ハシ18cm
1,210円（税込）
サイズ：約188×47×18mm（箸・スプーン全長18cm）
アナ/ドレス がま口型ランチバッグM
2,310円（税込）
サイズ：約220×160×115mm
エルサ/ドレス がま口型ランチバッグM
2,310円（税込）
サイズ：約220×160×115mm
アナ/ドレス シンプルデザインブローボトル
1,375円（税込）
容量：400ml
サイズ：約Φ61×187mm
エルサ/ドレス シンプルデザインブローボトル
1,375円（税込）
容量：400ml、サイズ：約Φ61×187mm
■販売情報
スケーター公式オンラインショップ https://skater-onlineshop.com/
全国の量販店、雑貨店など
【 注意事項 】本リリースに掲載している内容および表現は、版権元の監修を受けた文章となっております。掲載の際は、内容の改変や意図の異なる表現にならないようご配慮いただきますようお願い申し上げます。
(C) Disney
■スケーター株式会社
「心に愛を、くらしに夢を。」 暮らしの中でワクワクドキドキするような、 夢や希望や感動を商品によってお届けすること。 それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、 数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。
お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、 近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、 幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。
企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/
公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/skater_jpn
公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/
https://www.instagram.com/skater_all/
スケーター株式会社 (奈良本社）
〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1
電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021