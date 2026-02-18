音声＆和訳付きで学習にぴったり！ 日韓の共通点や違いを軽やかに綴った『音声DL BOOK 韓国語で味わうエッセイ 混ぜてこそビビンバ』が発売

株式会社ＮＨＫ出版

『音声DL BOOK 韓国語で味わうエッセイ 混ぜてこそビビンバ』が、NHK出版から2026年2月18日に発売になりました。本書は、韓国・プサン（釜山）出身の舞踏家ヤン・ジョンエ（梁鐘譽）さんが、日韓の共通点や違いを軽やかに綴ったエッセイです。韓国語原文にプラスして日本語訳を掲載し、著者自身による朗読音声もダウンロードできるので、語学学習にぴったりです。

日本の友人のビビンバを親切ぶって混ぜていた私。10年後、彼からのひと言は「実は僕、混ぜるの嫌いなんだ」――。

『音声DL BOOK 韓国語で味わうエッセイ 混ぜてこそビビンバ』は、プサン（釜山）出身の舞踏家ヤン・ジョンエ（梁鐘譽）さんが、日韓の共通点や違いを軽やかに綴った和訳付き韓国語エッセイです。韓国人の日常生活が垣間見え、日本について新たな視点が得られるエピソードが満載。生き生きとした文章を読み、やわらかで美しく、時に弾むような韓国語の響きに耳を傾けることで、豊かな表現力や“ハングル耳”を育むことができます。

かつて「近くて遠い国」と言われていた日本と韓国ですが、両国の文化を知れば知るほど、互いを強く結びつける、幅広く厚い“のりしろ”が育まれるのではないかと私は考えます。本書が、韓国の文化に対する皆さんの理解の幅を広げるとともに、言語力の向上の一助となれば幸せです。

本書「まえがき」より

著者紹介

ヤン・ジョンエ （梁鐘譽）

韓国・プサン（釜山）生まれ。幼少期より韓国舞踊を習い、韓国キョンソン（慶星）大学大学院舞踊教育学修士課程修了。同大学舞踊学科客員教授を経て、2008年来日。舞踏集団「大駱駝艦」に入艦し、麿赤兒（まろあかじ）に師事。以降、大駱駝艦全公演に出演。2013年には舞踏作品「ヨウヤ ヨウヤ」、2025年には「春の祭典」を発表。NHKラジオハングル講座や映画・演劇にも出演、ソウル舞踊映画祭（2021年）で審査員特別賞を受賞するなど、舞踏家の枠にとどまらない「表現者」として幅広いフィールドで活躍している。

【目次】

まえがき

キムチは私のNo.1パンチャン！

プサンのカントン市場

彼女は私のヒーロー

笑う門には福来る！

南インドで聞いたあのメロディー

混ぜてこそビビンバ

母のDNAレシピ

父の痕跡

心の変身術

兄の家は多文化家庭

納豆を混ぜる風景

食べ物は変身の皇帝

我が家のオペラ歌手ユ女史

“インサ”と“アサ”

お香を守る友情

思いやりのスッカラク

食事されましたか？

“ひと口だけ”文化

奥の部屋から聞こえるメロディー

おいしければそれで

23病棟の4人部屋

おばさんの時代

日本語訳

※本書は、NHK「テレビでハングル講座（2022年度より『ハングルッ！ナビ』）」テキスト連載「リスニング・エッセイ 梁鐘譽の1分でハングル」に加筆修正を加え、再編集したものです。

商品紹介

『音声DL BOOK 韓国語で味わうエッセイ 混ぜてこそビビンバ』

著者：ヤン・ジョンエ（梁鐘譽）

出版社：NHK出版

定価：1,430円（税込）

発売日：2026年2月18日

判型：新書判

ページ数：112ページ

ISBN：978-4-14-035196-3

