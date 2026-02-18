旅行情報誌『るるぶ』×老舗カレーメーカー『ハチ食品』新作コラボカレー3品を3月に新発売！
ハチ食品株式会社(大阪府大阪市、代表取締役社長：高橋 慎一、以下 ハチ食品)と、JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング(東京都江東区、代表取締役社長執行役員：盛崎 宏行、以下 JTBパブリッシング)は、『るるぶ×HACHIコラボシリーズ』より、新商品 「名古屋 味噌煮込みビーフカレー」、「徳島 阿波尾鶏のトマトバターカレー」、「沖縄 石垣宮古 美ら海甘旨カレー」を2026年3月2日（月）に発売いたします。さらに、既存商品の「沖縄 キーマカレー タコライス風」をリニューアルし、同日より販売いたします。なお、「沖縄 石垣宮古 美ら海甘旨カレー」「沖縄 キーマカレー タコライス風」は売上の一部を沖縄県の自然環境保全活動に寄付いたします。
■商品紹介サイト・動画
サイト： https://www.hachi-shokuhin.co.jp/lp/2026ss/#rurubu
ブランドサイト：https://www.hachi-shokuhin.co.jp/lp/rurubu-collabo
動画 ： https://youtu.be/SOzviNWQknY
■コンセプト
食卓で旅行気分を味わえる
■『るるぶ×HACHIコラボシリーズ』に新商品が登場！
2023年に創刊50周年を迎えた旅行情報誌『るるぶ』と1905年(明治38年)に国産初のカレー粉を製造・販売したハチ食品とのコラボレーションにより、地域の特性をイメージしたカレーを通じて、「旅行気分を演出する」という食の楽しみ方をご提案いたします。
今回、愛知県味噌メーカーの八丁味噌を使用した「名古屋 味噌煮込みビーフカレー」と徳島県の地鶏である阿波尾鶏を使用した「徳島 阿波尾鶏のトマトバターカレー」、沖縄県産パインアップル果汁と黒糖を使用した「沖縄 石垣宮古 美ら海甘旨カレー」が新登場します。さらに既存商品の「沖縄 キーマカレー タコライス風」には沖縄県産発酵ウコンを加え、より地域に根ざした商品へとリニューアルいたします。
■開発背景
「名古屋 味噌煮込みビーフカレー」は、名古屋めしを代表する八丁味噌をテーマに、地元の味噌メーカーやご当地グルメ文化に着目した、地域ならではの食文化を発信する商品として開発しました。
「徳島 阿波尾鶏のトマトバターカレー」は、日本一の生産量を誇る地鶏「阿波尾鶏」を使用し、徳島の食材の魅力を広く伝える商品として開発しました。
「沖縄 石垣宮古 美ら海甘旨カレー」は、沖縄県産パインアップル果汁や黒糖といった特産食材を取り入れ、南国らしい旅気分を楽しめる一品として開発しました。
「沖縄 キーマカレー タコライス風」は、当社のカレー粉製造の原点であるウコンにこだわり、新たに沖縄県産発酵ウコンを取り入れることで、より地域に根ざした商品としてリニューアルしました。
また、「石垣宮古」「沖縄」の２商品は、ユネスコ世界自然遺産に登録されている「奄美大島・徳之島・沖縄島北部および西表島」を含む、沖縄県の自然環境保全活動に売上の一部を寄付することで、食を通じて地域振興と環境保全に貢献します。
それぞれの地域特性を活かしたカレーを通じて、食卓で旅行気分を味わえるとともに、地域振興や自然環境保全にも寄与するシリーズとして、今後も継続的に育成してまいります。
商品パッケージは、各地域の魅力をより分かりやすく伝えるため、旅行情報誌『るるぶ』の表紙をイメージしてデザインしました。人気観光名所をあしらうことで、ご自宅にいながら旅行気分を楽しむことができ、お客様にわくわく感と笑顔をお届けします。
■開発のこだわり
名古屋 味噌煮込みビーフカレー
・名古屋名物「どて煮」をイメージし、味噌とみりんで甘辛く煮込むことで奥深い味わいに仕上げました。
・具材には玉ねぎ・人参・牛肉を合わせ、ご飯はもちろん、うどんにもよく合う一品です。
徳島 トマトバターカレー
・地鶏「阿波尾鶏」の特性を引き立てるため、生玉ねぎとソテーオニオンを組み合せ、野菜の甘みとトマトペーストの酸味をバランスよく調和させました。
・カレー粉をベースに、コリアンダー・クミン・カルダモンを加え、爽やかな香りと奥行きのある味わいに仕上げました。
沖縄 石垣宮古 美ら海甘旨カレー
・沖縄県産パインアップル果汁に、りんごとバナナを加えた3種のフルーツを使用しました。
・沖縄県産黒糖のコクとココナッツミルクを合わせることで、南国らしい甘みと風味を演出しました。
沖縄 キーマカレー タコライス風（リニューアル）
・牛肉と豚肉を併用することで、コク深く、バランスの良い味わいに仕上げました。
・タコライスらしい風味をより楽しめるよう、クミンを増量しました。
・味・香り・色味に優れた沖縄県産の発酵ウコンを使用しました。
■新商品概要・特徴
るるぶ×HACHIコラボシリーズ
名古屋 味噌煮込みビーフカレー
じっくり熟成された八丁味噌の濃厚なコクと渋味を効かせ、20種類以上のスパイスとかつおだしの風味が広がるビーフカレーです。
内容量：180g
辛さ：中辛
賞味期限：24ヶ月
希望小売価格：オープン
JANコード：4902688265978
るるぶ×HACHIコラボシリーズ
徳島 阿波尾鶏のトマトバターカレー
阿波尾鶏の旨みとほど良いトマトの酸味、バターの風味を効かせたコク深いトマトバターカレーです。
内容量：170g
辛さ：中辛
賞味期限：24ヶ月
希望小売価格：オープン
JANコード：4902688265985
るるぶ×HACHIコラボシリーズ
沖縄 石垣宮古 美ら海甘旨カレー
3種のフルーツ（りんご、パインアップル、バナナ）の甘さと黒糖のまろやかなコクに、肉の旨みを加えた甘旨カレーです。
内容量：180g
辛さ：中辛
賞味期限：24ヶ月
希望小売価格：オープン
JANコード：4902688265992
るるぶ×HACHIコラボシリーズ
沖縄 キーマカレー タコライス風（リニューアル）
豚挽肉と牛挽肉にトマトと玉ねぎを加え、チリパウダーで辛みをつけたスパイシーで旨味たっぷりの沖縄タコライス風キーマカレーです。
内容量：150g
辛さ：中辛
賞味期限：24ヶ月
希望小売価格：オープン
JANコード：4902688243167
■るるぶ×HACHIコラボシリーズ ラインナップ
“食卓で旅行気分を味わえる”『るるぶ×HACHIコラボシリーズ』
■オンラインショップ先行発売について
ハチ食品オンラインショップにて、2月18日(水)より先行発売いたします。
ハチ食品オンラインショップ： https://www.hachi-online.net/
■「るるぶ」とは
「るるぶ」は1973年に旅行雑誌「旅」の別冊として誕生し、2010年には「発行点数世界最多の旅行ガイドシリーズ(The longest series of published travel guides)」としてギネス世界記録(TM)に認定されました。旅の要素である「見る」「食べる」「遊ぶ」の語尾を繋げて名付けられた「るるぶ」は、近年新たに「知る」「つくる」「学ぶ」の「新機軸るるぶ」を加え、旅行のみならずライフスタイル情報も発信しています。
■JTBパブリッシングとは
JTBパブリッシングは、旅行ガイドブック「るるぶ」などの出版事業をはじめ、Webメディア「るるぶ＆more.」「るるぶKids」、地域食材を活かしたリアル店舗メディア「るるぶキッチン」、企業とのコラボレーション事業などの各種ソリューション事業を通じて、旅行・ライフスタイル情報を提供しています。今後も様々な情報・コンテンツとそれらを活用したソリューションにより、社会に貢献していきます。
JTBパブリッシング コーポレートサイト：https://jtbpublishing.co.jp/
■ハチ食品とは
ハチ食品は、1845年(弘化2年)薬種問屋として創業。その調合技術を生かし、1905年(明治38年)、国産初のカレー粉を製造しました。カレー粉のパイオニアとして、また常に新しい味覚をお届けするスパイス、カレーメーカーとして、食を通じて社会に貢献していきます。
【会社概要】
名称 ：ハチ食品株式会社
所在地 ：大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目18番31号
代表 ：代表取締役社長 高橋 慎一
URL ：https://www.hachi-shokuhin.co.jp/
■お問い合わせ先
ハチ食品株式会社 事業企画部： https://www.hachi-online.net/inquiry/
JTBパブリッシング ブランド戦略室： pr-team@rurubu.ne.jp
■取材・報道等に関するお問い合わせ先
ハチ食品株式会社
所在地大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目18番31号
TEL ：06-6471-3557(事業企画部)
FAX ：06-6475-7262
Email ：gss@hachi-shokuhin.co.jp
URL ：https://www.hachi-shokuhin.co.jp/