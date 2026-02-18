人気フリーズドライスープ『一杯の贅沢』シリーズから2品と『おこげスープ』1品を3月にリニューアル新発売

ハチ食品株式会社

ハチ食品株式会社(大阪府大阪市、代表取締役社長：高橋 慎一、以下 ハチ食品)は、これまでご好評いただいてきた 「一杯の贅沢 海鮮チゲスープ」 「一杯の贅沢 黒豚担々スープ」および 「海鮮チゲのおこげスープ」 を進化させ、新商品『蟹とかき卵の濃厚チゲスープ』 『一杯の贅沢 九州産黒豚の濃旨担々スープ』『蟹とかき卵の濃厚チゲおこげスープ』として2026年3月2日(月)に発売いたします。

■商品紹介サイト・動画

サイト： https://www.hachi-shokuhin.co.jp/lp/2026ss/#fd

動画 ： https://youtu.be/MZmBJBJxuCw

■コンセプト

お湯を注ぐだけで、いつでもどこでも至福の一杯

■開発背景

フリーズドライシリーズは発売以来、多くのお客様にご愛顧いただいてきました。今回のリニューアルでは、より濃厚で食べ応えのある味わいを目指し、甘みとうま味が強く、味にコクと厚みを与える蟹や、脂の旨みと深いコクが特徴の九州産黒豚など、素材にこだわりました。フリーズドライならではの簡便性に、素材の旨みと具材感をしっかり詰め込んだ、“一杯で満足できる贅沢スープ”をお届けします。

■開発のこだわり一杯の贅沢 蟹とかき卵の濃厚チゲスープ

・唐辛子の辛味と魚介・鶏・牛のエキスを合わせた濃厚スープです。

・蟹のほぐし身とかき卵を加えた、旨辛仕立ての贅沢な一杯に仕上げました。

・具材には国産たまご、蟹、大根、キャベツなどを使用しました。

一杯の贅沢 九州産黒豚の濃旨担々スープ

・九州産黒豚を具材に使用し、特製芝麻醤でコク深く仕上げました。

・花椒の爽やかな香りが加わることで、奥行きのある風味を楽しめます。

蟹とかき卵の濃厚チゲおこげスープ

・唐辛子の辛味と魚介・鶏・牛のエキスを組み合わせた旨辛スープです。

・蟹の旨みとかき卵の優しい味わいに、香ばしいおこげをプラスし、風味豊かに仕上げました。

■新商品概要・特徴一杯の贅沢 蟹とかき卵の濃厚チゲスープ

魚介、鶏、牛の旨みを重ねたコク深いスープに、唐辛子の辛味とほぐし蟹、かき卵を合わせた濃厚で贅沢なチゲスープです。

内容量：10.5g

賞味期限：24ヶ月

希望小売価格：オープン

JANコード：4902688500468

一杯の贅沢 九州産黒豚の濃旨担々スープ

旨味と甘みのある九州産黒豚を使用し、香ばしい焙煎ごまの風味と花椒のしびれる辛味を絶妙に調和させた、濃旨（こくうま）担々スープです。

内容量：13.5g

賞味期限：24ヶ月

希望小売価格：オープン

JANコード：4902688500482

蟹とかき卵の濃厚チゲおこげスープ

ほぐし蟹の旨みをいかしたコク深いチゲスープに、ふんわりかき卵とサクもち食感のおこげをプラスしました。

内容量： 19.5g

賞味期限：12ヶ月

希望小売価格：オープン

JANコード：4902688500475

■作り方

熱湯160mlを注いでかきまぜてください。

■フリーズドライ商品ラインナップ■オンラインショップ先行発売について

ハチ食品オンラインショップにて、2月18日（水)に先行発売いたします。

ハチ食品オンラインショップ：https://www.hachi-online.net/

■ハチ食品とは

ハチ食品は、1845年(弘化2年)薬種問屋として創業。その調合技術を生かし、1905年(明治38年)、国産初のカレー粉を製造しました。カレー粉のパイオニアとして、また常に新しい味覚をお届けするスパイス、カレーメーカーとして、食を通じて社会に貢献していきます。

【会社概要】

名称 ： ハチ食品株式会社

所在地 ： 大阪府大阪市西淀川区御幣島2丁目18番31号

代表 ： 代表取締役社長 高橋 慎一

URL ： https://www.hachi-shokuhin.co.jp/

