ラクスが提供する「楽楽自動応対」が「AI World 2026 春 東京」に出展

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村 崇則）が提供する問い合わせ自動応対システム「楽楽自動応対」（旧名称：メールディーラー）は、2026年2月25日(水)～2月27日(金)に幕張メッセで開催される「AI World 2026 春 東京」に出展いたします（同時開催：「DX 総合EXPO 2026 春 東京」）。

「楽楽自動応対」が出展する「AI World」は、ビジネス変革・業務効率化を加速させる最新AIソリューションが集う展示会です。AIによる業務改革・業務効率化を考える企業の方々が商談の場として、課題解決のヒントが得られる絶好の機会となっています。

今回、「楽楽自動応対」のブースでは、業務の効率化に課題をお持ちの方や生成AIなどを活用したDXにご興味のある方に向けて、問い合わせ対応を効率的に管理できる機能や、AIで問い合わせ対応を自動化する機能などをご紹介いたします。実際の操作画面などもご覧いただけますので、ぜひお立ち寄りくださいませ。

出展概要

▼来場事前登録（無料）はこちら

https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-tokyo

出展製品

問い合わせ自動応対システム「楽楽自動応対」（旧名称：メールディーラー）

ラクスが開発・販売する「楽楽自動応対」（旧名称：メールディーラー）は、AI機能を活用して、過去の応対情報をナレッジ資産として再活用する問い合わせ自動応対システムです。

過去応対履歴をもとにした返信文の生成やメール文面から優先順位付けを行うリスク検知機能によりメール応対業務を自動化し、さらに、応対状況の見える化によって属人化や対応漏れ・遅れといった課題を解消し、問い合わせ応対業務の効率化を実現します。

「楽楽自動応対」は、問い合わせ応対業務の完全自動化の実現を目指しAIエージェント機能の搭載を進めており、昨年10月には、蓄積された過去の応対履歴やFAQなどのナレッジをもとにAIがメールの返信文案を自動生成する機能をリリースいたしました。

実際の活用イメージなどもご案内させていただきますので、ぜひブースにお立ち寄りください。

▼楽楽自動応対 公式サイト

https://www.maildealer.jp/rakurakujidootai/

会社概要

会社名 株式会社ラクス

本社所在地 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿

代表者 代表取締役 中村崇則

設立 2000年11月1日

資本金 3億7,837万8千円

事業内容 クラウドサービス事業

Webサイト https://www.rakus.co.jp/

本件に関する問い合わせ先

株式会社ラクス ラクスクラウド事業本部 マーケティング統括部

担当者：山盛

e-mail：it-mkt@rakus.co.jp