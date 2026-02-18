【城西国際大学】学生の発想で地域の新たな魅力を発信　「オリーブショコラ」誕生

城西国際大学完成したオリーブショコラ

地域の課題解決に取り組みながら、学生の企画力や創造力を育む教育プログラム「域学共創プロジェクトD （オリーブ産地化応援プロジェクト）」において、5学部6学科からなる計13名の学生が、オリーブの葉を活用したチョコレート「オリーブショコラ」を開発しました。本商品は、地元の人気店として全国的にも注目を集める株式会社餅工房（店舗名：たぶん… 世界一小さいチョコレート工場）の協力を得て、商品化を実現しました。

東金市では2014年からオリーブの産地化が進められており、現在では約2,000本のオリーブが栽培されています。本学ではこれまで、収穫体験や大学祭でのイベント、オリーブクラウンの制作などを通じて、オリーブの魅力を発信してきました。2024年度からは「域学共創プロジェクト」の一つとして「オリーブ産地化応援プロジェクト」を始動し、2年目となる今年度は、オリーブ葉の苦味や辛みに着目し、地域企業と協働しながらオリーブ葉加工食品の開発に取り組みました。

学生たちは2025年4月より、オリーブ葉パウダー（OLP※）を活用した食商品の開発に着手しました。まず、東金市におけるオリーブ産地化の取組や地域課題、オリーブの効能や特徴について学び、オリーブ葉の味や香りを実際に確かめながら、その特性や可能性への理解を深めました。オリーブ葉の採取を起点に、試作・試食や自宅でのOLP活用法に至るまで検討を重ね、商品化に向けた議論を進めてきました。※Olive Leaf Powder

チョコレートの商品化にあたっては、オリーブ葉の風味や特徴がより感じられる配合を検討するため、配合率の異なるチョコレートの食べ比べを実施しました。その結果、オリーブ葉の個性と食べやすさのバランスが評価された「1％」と「3％」の2種類を選定し、商品化することとしました。さらに、商品名やロゴデザインの考案、手書きのポップ作成にも取り組み、商品の魅力を伝える工夫を行いました。

プロジェクトに参加した学生たち商品化会議

なお、本プロジェクトでは、オリーブの葉を粉末化した「OLPスティック」の商品化に向けても、現在準備を進めています。

本プロジェクトを通じて、学生たちは地域が抱える課題に向き合いながら、地域資源としてのオリーブの魅力をどのように発信していくかを実践的に学びました。今後もオリーブ産地化支援による「ヘルスケアのまちづくり」の実現に向け、地域と連携した教育活動を推進していきます。

プロジェクトに参加した学生たちからは、「オリーブリーフパウダーの配合割合の調整に苦戦しました。デザインも何度も試行錯誤し、魅力が伝わるように工夫しました」と語り、「多くの人に東金市とオリーブについて、知って欲しい。私は大学生の間にオリーブだけでなく、東金市を盛り上げるプロジェクトにたくさん参加できたら」と東金市との今後の関わりについても話してくれました。

学生たちの発想が詰まったオリーブショコラは、2月2日より、「JOSAIサポート」（株式会社三燿）とローソン城西国際大学東金店で販売がスタートしています。

【商品概要】

商品名：オリーブショコラ オリーブリーフ1％、オリーブショコラ オリーブリーフ3％

名称：チョコレート

内容量：3粒入／袋（1粒5.5g）

製造者：株式会社餅工房（たぶん… 世界一小さいチョコレート工場）

販売者：株式会社三燿

販売価格：150円（税込）

販売開始日：2026年2月2日

JOSAIサポート(https://www.josai-support.com/)