taskey人気マンガ『恋するサイコの白雪くん』の紙単行本化が決定！

taskey株式会社

原作開発やマンガ制作などのIP創出事業を手がけるエンタメスタートアップ taskey株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：大石弘務）は、taskey STUDIO人気作品『恋するサイコの白雪くん』の紙単行本の発売が決定したことをお知らせします。

発売日は 2026年4月9日（木）。株式会社二見書房より「FUTAMI COMICS × サイコワコミック」レーベルにて刊行されます。現在、各書店にて予約販売の受付を開始しています。



『恋するサイコの白雪くん』は、さまざまな書店で人気連載中のサイコ×ブロマンス作品です。

2023年8月に連載開始し、リリース時に投稿したX（旧Twitter）のポストは930万インプレッションを超えるなど連載直後から高い注目を集めました。さらに、コミックシーモアにて「女性ミステリーサスペンス部門 1位」を獲得（※1）。2025年12月に発売したボイスドラマCDは、ポケットドラマCD週間ランキング一般カテゴリ 1位（※2）を獲得するなど、作品の人気は現在も広がりを見せています。

こうした反響を受け、読者から寄せられた「紙でも読みたい」「手元に残したい」という声に応えるかたちで、待望の紙単行本化が決定しました。

今回発売される紙単行本には、紙版限定となる描きおろしイラストやショートストーリーを収録。既存の読者はもちろん、新たに作品に触れる読者にも楽しめる内容となっています。

※1：2023年12月時点 ※2025年12月時点

紙単行本発売情報

・タイトル：『恋するサイコの白雪くん』

・判型：B6判

・ページ数：192ページ

・価格：900円(税込)

・原作：江夏遙

・作画：石原通信

・ネーム：MAHALO

・ISBN：9784576260068

・発売日：2026年4月9日

ストーリー

白髪の美少年、白雪姫嵩は、転校先の高校でイジメられっ子の時枝晴樹と出会う。

彼は、鷹木、玲央奈、折原の3人組から「拷問」と称したイジメを受けていたが、奇妙なことに抵抗しようとしない。

「誰かがイジメられるなら、別にそれは俺でいい」

自らを犠牲にすることで、他の生徒を庇っていた晴樹の自己犠牲の精神は、白雪の心を強く惹きつける。

「僕、キミのこと好きになっちゃったかもしれない」

そう微笑んだ白雪は、晴樹にイジメが完全に無くなったら付き合うという約束を取り付ける。

冗談だと聞き流した晴樹だったが、次の日から同級生が一人、また一人と姿を消していく━━。

新刊購入特典[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12747/table/159_1_5d52cb27bd91ca2cba6b54987ce36c70.jpg?v=202602181051 ]

※特典の配布は各書店、店舗ごとに異なります。

※特典は一部店舗で実施しない場合がございます。

※特典はなくなり次第終了となります。

※購入特典がある書店は追加予定です。

※最新情報はtaskey STUDIO公式X（@taskey_STUDIO(https://x.com/taskey_STUDIO)）をご確認ください。

原作情報

『恋するサイコの白雪くん』

●原作：江夏遙 / ネーム：MAHALO / 作画：石原通信

●発行元：taskey株式会社

●レーベル：サイコワコミック

キミのためなら、みんな殺すよ。

「僕、キミのこと好きになっちゃったかもしれない」そう言って白雪は微笑んだ。同級生３人に壮絶なイジメを受けていた晴樹は、ある日突然転校してきた美少年、白雪に「イジメがなくなったら僕と付き合ってくれる？」と持ち掛けられる。冗談だと聞き流した晴樹だったが、次の日から同級生が一人、また一人と姿を消していく。恋した転校生の白雪は、サイコパスだった。

お問い合わせ

配信情報[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12747/table/159_2_9e97b88064a498af245d8db6dcf36155.jpg?v=202602181051 ]

映像化や商品化等、メディアミックスをはじめとした各種展開については、お気軽に下記のアドレス宛までご相談いただけますと幸いです。

・sales@taskey.me（担当：相澤）

taskey株式会社について

「21世紀、世界でもっとも読まれる物語を生み出す。」をビジョンに掲げ、 原作開発やマンガ制作などのIP創出事業を手がけるエンタメスタートアップです。自社スタジオ「taskey STUDIO」で企画・制作したオリジナルマンガを、 さまざまな電子書店で配信。少年マンガから恋愛マンガまで多様なジャンルの作品を展開し、ドラマ化・アニメ化などのメディアミックス展開も実現しています。

●アプリ「peep（ピープ）」

・iOS版：https://itunes.apple.com/jp/app/id1271282207

・Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.peep.app

● taskey株式会社（タスキー）

・コーポレートサイト：https://taskey.co.jp/

・お問合せ先：sales@taskey.me

● X（旧Twitter）

・taskey STUDIO │ マンガ/Webtoon/制作スタジオ：https://x.com/taskey_STUDIO

・taskey STUDIO │ 原作ノベル制作スタジオ：https://x.com/taskey_gensaku

● note

・https://note.com/taskey_blog