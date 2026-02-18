【BAMBI WATER】ついに北米市場へ本格進出。Amazon USで販売開始 ― 日本発“Quality Wear”ブランドがグローバル展開を加速

株式会社ラングレー

“Quality Wear”ブランド「BAMBI WATER（バンビウォーター）」を展開する株式会社ラングレー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：栗原 淳徳）は、2026年1月20日（火）より、「Amazon US」にて販売を開始いたしました。

日本国内で累計販売数500万個を突破し、数々の年間ランキング1位を獲得してきたBAMBI WATERが、いよいよ世界最大級のECマーケットプレイス「Amazon US」へ本格進出いたします。

■グローバル展開の背景

BAMBI WATERはこれまで、“Quality Wear”をコンセプトに、日本、アジアを中心に成長してまいりました。楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーを2年連続受賞(*1)、『スタイルナイトブラ』はインナー部門3年連続年間1位(*2)、さらにアパレル商品全体でも年間1位(*3)を獲得するなど、多くのお客様から圧倒的な支持をいただいております。

近年、日本ブランドの品質力や機能性インナーへの関心は海外でも高まりを見せています。

「日本発の高機能ウェアを世界へ届けたい」

「“ラクなのに美しい”という価値観をグローバルスタンダードにしたい」

その想いのもと、世界最大規模のマーケットプレイスであるAmazon USへの出店を決定いたしました。

今回のAmazon US出店は、BAMBI WATERがグローバル展開をさらに推進する次なる重要なステップです。アジア市場への展開に続く北米市場への本格進出により、世界規模でのブランド確立をさらに加速してまいります。

■世界へ届ける、日本品質

BAMBI WATERは、従来の常識をアップデートする商品開発により、女性の毎日をより快適に、より前向きに変えてきました。

特許取得（*1）技術を有する独自開発のもと、ホールド力と快適性を両立する革新的な構造設計を実現。確かな技術力がブランドの信頼を支えています。

日本で磨き上げた技術力と商品力、そして徹底した品質管理。そのすべてを携え、世界中の女性のライフスタイルをアップデートしてまいります。

■Amazon US 展開概要

販売開始日：2026年1月20日

販売サイト：Amazon.com（米国）

■BAMBI WATERについて

“Quality Wear, Update Wear”をコンセプトとするQuality Wearブランドです。

シリーズ累計販売数は500万個を超えており、楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーを2年連続受賞(*1)。

『スタイルナイトブラ』はインナー・下着・ナイトウェア部門において3年連続で楽天年間ランキング第1位を受賞(*2)、さらにアパレル商品全体でも2年連続年間1位(*3)となりました。

私たちのこだわり。それは、心を込めたQuality（技術力と商品力）を提供し、お客様の暮らしをUpdateしていくこと。優しさに包まれるような着心地、着るだけでボディラインを美しく進化させる機能性、そして毎日をセンスアップしてくれる洗練されたデザイン性。そのすべてを叶えるために、スタッフ一人一人がこだわり抜いて作り上げたブランド、それが「BAMBI WATER」です。あなたがずっと素顔のままで、もっと素敵に輝くために、私たちはあなたの一番近くで、いつも寄り添っていければと思っています。

*1. 2022年～2023年

*2. 2022年～2025年

*3. 2023年～2024年

BAMBI WATER オンラインショップ

・楽天市場店(https://www.rakuten.ne.jp/gold/bambi-water/)

・Yahoo!ショッピング店(https://shopping.geocities.jp/bambi-water/)

・au PAY マーケット店(https://plus.wowma.jp/user/43610898/plus/)

・Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/page/FCB9A42E-DF87-49F5-950F-004A19351E6C)

・ZOZOTOWN(https://zozo.jp/shop/bambiwater/)

BAMBI WATER 公式SNS

・Instagram(https://www.instagram.com/bambiwater_official)

・X（旧Twitter）(https://x.com/bambi_water)

・YouTube(https://www.youtube.com/@bambiwater)

・TikTok(https://www.tiktok.com/@bambiwater_official)