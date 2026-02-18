【オンラインセミナー：3月4日(水)11時開催】ウィルグループの人事本部長が明かす、採用・組織の全戦略

株式会社ウィルグループ

ウィルグループのリファラル採用を活性化させるクラウドサービス「Refcome（リフカム）」を提供する株式会社ウィルオブ・パートナー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：清水 巧）は、無料オンラインセミナー「【参加者限定特典あり】ウィルグループの人事本部長が明かす、採用・組織の全戦略」を2026年3月4日(水)に開催します。

連結従業員数8,000名超、国内外に約50拠点を展開するウィルグループ。年間数百名規模の採用を動かし続け、持続的な成長を実現している彼ら自身はどのような採用戦略を実行し、3年先のPLを見据えた戦略を描いているのか。

本セミナーでは、「巨大組織を牽引するグループ人事本部長の頭の中と現場の裏側」、「『Well-being』を起点とした人的資本経営の真髄と採用・組織戦略の全貌」を特別に公開します。

★先着30名様・参加者限定特典

本セミナーにご参加いただいた方限定で、

仲島氏と採用課題をざっくばらんに壁打ちできる「個別オンライン相談会」にご予約いただけます。

＜本セミナーは、このような方々におすすめです＞

・エージェントや媒体依存の採用コストが高騰しており、自社採用比率を上げたい

・年間数十名～百名以上の採用計画があるが、リソース不足で手が回っていない

・人材業界のプロ集団が実践する、数値とデータに基づいた最新事例を知りたい

・セミナー概要

・登壇者

[表: https://prtimes.jp/data/corp/34777/table/381_1_2092273d1c88fdb8c21d31d550d5f8f6.jpg?v=202602181051 ]株式会社ウィルグループ人事本部長 仲島 修平 氏

2007年にウィルグループ入社。人材紹介のRAを経て、スポーツ事業の新規立ち上げに参画。約13年間にわたり、事業運営と人材育成の最前線で「個と組織の最大化」に向き合い続ける。その現場感覚と経営視点を活かし、現在は人事本部長としてWell-being起点の人的資本経営を牽引。感覚論に頼らず、独自のデータ分析を用いて「働きがい」や「職場の幸せ力」を可視化し、具体的な組織改善アクションへと繋げる「戦略的人事」を実践している。

株式会社ウィルオブ・パートナー代表取締役社長 清水 巧

2013年にSansan株式会社入社。カスタマーサクセス部の立ち上げを経験後、2014年に株式会社リフカム（現：株式会社ウィルオブ・パートナー）を設立。ピボットを経て、リファラル採用を活性化するクラウド「Refcome」を立ち上げる。2018年、Forbes「アジアを代表する30歳未満の30人」に選出。2024年10月にウィルオブ・ワーク社にグループイン。

株式会社ウィルオブ・パートナー

「個と組織の意志をつなぐパートナー」をミッションに、リファラル採用に特化したクラウドツールおよびコンサルティングサービス『Refcome』の開発・運営を行っています。大手企業からスタートアップまで850社以上の支援実績があり、経験豊富なコンサルタントによる実務支援を通じて、企業の成長フェーズに合わせた採用戦略の実現をサポートしています。





【会社概要】

社 号 ： 株式会社ウィルオブ・パートナー

本 社 ： 東京都新宿区新宿三丁目1番24号 京王新宿三丁目ビル3階

設 立 ： 2014年1月

代 表 ： 代表取締役社長 清水 巧

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://willof-partner.co.jp/