京都＆大阪「禅と芸術の旅」で、ヴァイオリニスト松尾依里佳が、身も心も整える贅沢な時間を体験！
テレビ大阪株式会社
(C)テレビ大阪
【出演者】松尾依里佳（ヴァイオリニスト・タレント）
(C)テレビ大阪
【出演者】松尾依里佳（ヴァイオリニスト・タレント）
特別展「妙心寺 禅の継承」
興祖微妙大師六百五十年遠諱記念 特別展「妙心寺 禅の継承」
●会期：開催中～4月5日（日）まで
●休館日：月曜日（2/23は開館）、2/24（火）
◆日本最大級の禅寺、京都・妙心寺＆大阪市立美術館の特別展「妙心寺 禅の継承」で禅の魅力を体感！
(C)テレビ大阪
【出演者】松尾依里佳（ヴァイオリニスト・タレント）
【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/onair/detail/oaid=2185830/
「禅」と「日本美術」を通して、身も心も整える贅沢な時間を体験！
禅を今に伝える日本美術の至宝が集結する特別展「妙心寺 禅の継承」が大阪市立美術館で開催中！
(C)テレビ大阪
忙しい毎日を生きる現代社会の中で、ふと自らを振り返り、身も心も整える機会はまさに贅沢な時間。
ヴァイオリニスト＆２児の母で毎日大忙しの松尾依里佳が、禅と芸術に触れる旅に出発！
日本最大級の禅寺、京都・妙心寺で、圧巻の禅宗美術や坐禅体験＆精進料理で禅の魅力を体感します。
さらに大阪市立美術館で現在開催中の特別展「妙心寺 禅の継承」では、豪華絢爛な大型屏風群や普段は非公開の金碧画の最高傑作「天球院の襖絵」など、貴重な寺宝の数々と本物の迫力に感動！
禅の教えと日本美術の至宝を通じて、身も心も整える贅沢な時間を体験する旅にご期待ください！
【タイトル】京都＆大阪 禅と芸術のゆるり旅 -身も心もととのえる贅沢な時間-
【放送日時】2026年2月21日(土) 昼11:30～11:57放送
【出演者】松尾依里佳（ヴァイオリニスト・タレント）
【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/onair/detail/oaid=2185830/
特別展「妙心寺 禅の継承」
興祖微妙大師六百五十年遠諱記念 特別展「妙心寺 禅の継承」
●会期：開催中～4月5日（日）まで
●会場：大阪市立美術館（天王寺公園内）
●開館時間：午前9時30分～午後5時
※入館は閉館の30分前まで
●休館日：月曜日（2/23は開館）、2/24（火）
●展覧会公式サイト
https://art.nikkei.com/myoshin-ji/