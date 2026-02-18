日立製作所が、タレントサクセスサービス「BOOST」をテスト導入。大規模組織における「自律型人材」の育成と人的資本の最大化を加速

Boost Health株式会社日立製作所が、タレントサクセスサービス「BOOST」をテスト導入。大規模組織における「自律型人材」の育成と人的資本の最大化を加速。認知行動療法に基づくAIとプロの伴走により、個人のパフォーマンス最大化を支援

Boost Health株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：芳賀彩花、以下 Boost Health）は、株式会社日立製作所（以下、日立製作所） 人財統括本部 デジタルシステム＆サービス人事総務部門が、AIとコーチによる伴走型タレントサクセスサービス「BOOST」のテスト導入を開始したことをお知らせします。

「BOOST」は、認知行動療法に基づくAIツールと専門コーチによるハイブリッド型の伴走を組み合わせ、社員の内省力・行動変容・レジリエンス向上を継続的に支えるサービスです。今回のテスト導入では、日立製作所の特定部署の社員約80名を対象に、“自律的に成長し、持続的に活躍できる人財を支える”新たな人財育成・支援モデルの実装に取り組みます。

【背景と狙い】「変化に強く、自律的に成長できる人材」を育てる

日立製作所 デジタルシステム＆サービス人事総務部門では、変化の激しいビジネス環境において「自律的に課題を乗り越え、成長し続ける人財」の育成を重要な経営目標として捉えてきました。

従来から、研修プログラムやマニュアル整備、情報発信などを通じて、社員の成長やモチベーション向上を支援してきました。しかし、さらなる人財育成の高度化を目指す中で、一つの課題が明確になってきました。

集団研修は効率的だが、個人の事情に届かない。

個別対応は個人に寄り添えるが、属人的で質にばらつきが出る。

DEI（Diversity, Equity & Inclusion）を推進し、複雑な事業に対応するためキャリア採用にも力を入れている中で本質的な効果を生むには、「質の高い支援を標準化し、それを一人ひとりの状況に応じて提供する」この一見両立が難しい2つを、どう実現するかが鍵でした。

同部門が目指したのは、困難に直面しても立て直せる力(レジリエンス)と、自律的に内省し行動できる力を持った人財の育成です。その結果として、仕事へのエンゲージメントや心理的安全性の向上といったウェルビーイングの実現をめざしたいと考え、Boost Healthが提供するAIとコーチによる伴走型タレントサクセスサービス「BOOST」のテスト導入を決定しました。

【BOOSTが実現する価値】「AI×コーチング」で、相反する2つを同時に叶える

「質の高い支援を標準化し、それを一人ひとりに最適化して届ける」──この一見両立が難しい課題を、BOOSTはどう解決するのか？

答えは、AI×コーチングのハイブリッド型アプローチにあります。

1. 認知行動療法ベースのAIツールが、再現性の高い支援を実現

BOOSTのAIツールは、認知行動療法に基づいて設計されています。社員は日々、AIとの対話を通じて自身のストレスや課題を整理し、具体的な対処法を考え、実践する──この思考プロセスを、AIが科学的な枠組みで再現性高くサポートします。属人的なアドバイスではなく、エビデンスに基づいた質の高い支援が、いつでも誰にでも提供されます。

2. 専門コーチによる1on1が、個人の状況に寄り添う

一方で、一人ひとりが抱える状況は異なります。業務負荷の高まり、人間関係の悩み、キャリアの不安など、AIツールを活用しながら、専門コーチが定期的な1on1で更に深い対話を重ね、その人に最適化された目標設定や行動変容を促します。

この2つの組み合わせが、「質×再現性×個別対応」を可能にする

今回のテスト導入では、特定部署の社員を対象にBOOSTプログラムを展開。「研修は受けたが実践できない」という課題を乗り越え、一人ひとりの成長を継続的にサポートしながら、エンゲージメントの向上やメンタル不調の未然防止を目指します。

AI×コーチングで、大規模組織における人財育成の新たな可能性を切り拓く。今回の取り組みは、人的資本経営における一つのモデルケースとなることが期待されます。

テスト導入にあたってのコメント

株式会社日立製作所 デジタルシステム＆サービス人事総務部門 重栖 憲明様 ／ 佐々木 優太郎様

これまで、会社としても、研修の提供や上司からケアを軸に、成長支援や社員のケアに取り組んできましたが、社員のバックグラウンドや働き方、そしてビジネス環境が多様化する中で、従来の取り組みでは行き届かない側面があることを課題に感じていました。

そんな中BOOSTに出会い、社員一人ひとりに対し個別にアプローチする一方で、属人化を解消し支援の質を標準化できるという部分に魅力を感じ、取り組みを決定しました。

自律的に成長をできる人財が増えることで、昨今世の中で課題になっている、人財の定着やメンタルヘルス課題、管理職の負荷軽減にもつながるはずですし、その結果、より強く魅力的な組織になることで、さらなる社会課題解決につながればと思っています。

取り組みの結果はこれからですが、BOOSTを通して社員にどんなポジティブな変化があるのか、とても楽しみにしています。

Boost Health株式会社 代表取締役CEO 芳賀 彩花

このたび日立製作所 デジタルシステム＆サービス人事総務部門様にてBOOSTをご活用いただけることを大変光栄に思います。

私たちが実現したいのは、企業で働く一人ひとりがパフォーマンスを発揮することで、組織全体の成果につながる状態を再現性高く実現することです。

個人が自律的に成長し、困難を乗り越える力を持つ。その一人ひとりの積み重ねが、組織全体の持続的な成長を生み出す。大規模組織でこそ、この循環が重要だと考えています。AI x コーチを仕組み化したBOOSTのアプローチでこの課題解決に貢献できることを楽しみにしております。

AIとコーチによる伴走型タレントサクセスサービス「BOOST」について

「BOOST」は、認知行動療法（CBT）のエビデンスに基づいた「AIによる内省支援」と「プロコーチの対話」を統合したタレントサクセスサービスです。配置された人材が確実に活躍し続けるための支援を仕組み化しています。

課題の要因特定から行動変容、振り返りまでのプロセスを型化することで、全社員へ高品質な支援を再現性高く提供します。

「採用・配置（タレントマネジメント）」と「人材の活躍（タレントサクセス）」の間に生じる空白を埋め、人的資本投資のROI（投資対効果）を可視化・最大化し、個人のポテンシャルを組織の成果へと変換します。

Boost Health株式会社について

サービス詳細を確認 :https://boosthealth.jp

Boost Healthは、認知行動療法などの心理科学とAI技術を組み合わせた、企業向けタレントサクセスサービス「BOOST」を提供しています。社員一人ひとりが自律的に課題に対処し、持続的に成果を出し続けられる組織づくりを支援します。

会社名：Boost Health株式会社

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役CEO 芳賀彩花

事業内容：タレントサクセスサービス「BOOST」の開発・提供

【本件に関するお問い合わせ先】

Boost Health株式会社 広報担当 石田

E-mail：info@boosthealth.jp

URL：https://boosthealth.jp

