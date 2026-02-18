ファミマオンラインくじに「ムー」が来る！前田⻨描き下ろしUMA＆エイリアンデザインのTシャツやトートバッグが登場

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）が刊行するスーパーミステリー・マガジン『ムー』が、株式会社ファミリーマート（東京都港区／代表取締役社長：細見研介）の「ファミマオンラインくじ」に登場！2026年2月25日（水）10:00から3月31日(⽕)23:59まで、特設ページでくじを引くことができます。

ファミマオンラインくじ特設ページ：

https://famima-online.family.co.jp/feature/onlinekujiguide(https://famima-online.family.co.jp/feature/onlinekujiguide)

■「ファミマオンラインくじ」（ムーくじ）の概要

創刊46周年を迎える『ムー』と、人気イラストレーター・アーティストの前田麦の「Eye of Fire」のコラボ企画！ 燃える目を持つUMA＆エイリアンたちが、ファミマオンライン限定のアイテムになりました。

＜ムー × 前田⻨ UMA＆エイリアン集合！ファミマオンラインくじ＞価格：880円（税込）

発売期間：2月25日（水）10:00～3月31日（⽕）23:59

配送時期：7月下旬より順次

種類：A賞～G賞全24種＋ラスト賞

1箱当たり数量：85個＋ラスト賞1個

【A賞】UMA＆エイリアン集合！ビッグアクリルスタンド 全1種

【B賞】UMA＆エイリアン集合！ファミマカラーロゴ Tシャツ 全1種

【C賞】UMA＆エイリアン集合！ファミマカラーロゴ トートバッグ 全1種

【D賞】UMA＆エイリアンたちが見上げている！コルクコースター 選べる全5種

【E賞】UMA＆エイリアンたちとお出かけ！アクリルキーホルダー 選べる全6種

【F賞】UMA＆エイリアンダイカットステッカー2枚セット 選べる全5種

【G賞】UMA＆エイリアン⽸バッジ 選べる全5種

【ラスト賞】月刊ムー表紙集合！モザイクA4アクリルボード

【景品名】Ａ賞：UMA×宇宙人集合！ビッグアクリルスタンド

【種類】全1種

【サイズ】約200×300 mm

前田⻨氏の描き下ろしUMA×宇宙人が全員集合。

躍動感あふれるUMA×宇宙人が、30cmの大型アクリルスタンドになりました。

【景品名】Ｂ賞：UMA×宇宙人集合&ファミマカラーロゴ Tシャツ

【種類】全1種

【サイズ】XLサイズ

「月刊ムー」で大人気のビッグTシャツからムーのロゴがファミマカラーで登場。胸元のロゴに加え、背面にはUMA×宇宙人が集合しています。

【景品名】Ｃ賞：UMA×宇宙人集合&ファミマカラーロゴトートバッグ

【種類】全1種

【サイズ】約360×370×110mm

表にはファミマカラーのロゴ、裏にはUMA×宇宙人があしらわれた普段使いしやすいトートバッグです。

【商品名】D賞：UMA＆エイリアンたちが見上げている！ コルクコースター

■全5種

■サイズ 約90×90 mm

UMA＆エイリアンたちがコルクコースターに！

「スキンヘッドエイリアン」「フラットウッズ‧ モンスター」「金星人オーソン」「空飛ぶモスマン」「メタルロボットエイリアン」の5種から選べます。

【商品名】E賞：UMA＆エイリアンたちとお出かけ！ アクリルキーホルダー

■全6種

■サイズ 約65×50 mm

UMA＆エイリアンたちがアクリルキーホルダーに！

「スキンヘッドエイリアン」「フラットウッズ‧ モンスター」「金星人オーソン」「空飛ぶモスマン」「メタルロボットエイリアン」に、ファミマカラーのムーロゴを加えた6種から選べます。

【商品名】F賞：UMA＆エイリアン ダイカットステッカー2枚セット

■全5種

■サイズ 長辺約60mm

UMA＆エイリアンたちが普段使いにぴったりのステッカーに！

「スキンヘッドエイリアン」「フラットウッズ‧ モンスター」「金星人オーソン」「空飛ぶモスマン」「メタルロボットエイリアン」の5種から選べます。

UMA＆エイリアンのステッカーに加え、ムーロゴのステッカーが必ずついてきます。

【商品名】G賞：UMA＆エイリアン⽸バッジ

■全5種

■サイズ 約57×57 mm

UMA＆エイリアンたちが⽸バッジに！

「スキンヘッドエイリアン」「フラットウッズ‧ モンスター」「金星人オーソン」「空飛ぶモスマン」「メタルロボットエイリアン」の5種から選べます。

【商品名】ラスト賞：月刊ムー表紙集合！モザイクA4アクリルボード

■全1種

■210 × 297 mm

月刊ムーの歴史がここに！

歴代の表紙を集めたモザイクアートが、A4サイズのアクリルボードになりました。

※予定数がなくなり次第販売終了となります。

※税込価格は消費税10%で表記しています。

※一部地域ではお受け取りのできない店舗がございます。

※注文方法詳細はこちらよりご確認ください(https://famima-online.family.co.jp/feature/onlinekuji)

■「ムー」くじのクーポンがもらえる！間違い探しも同時開催！

間違いは全部で5個！全部正解すると「ムー」くじの購入に使えるクーポンコードが入手できます。クーポンコードをファミマオンラインのクーポン画面に入力することで、「ムー」くじを100円引きで引けます。

間違い探しページURL:

https://famima-online.family.co.jp/feature/260225machigai?utm_source=newsrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=260225machigai(https://famima-online.family.co.jp/feature/260225machigai?utm_source=newsrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=260225machigai)

※クーポンの利用は1回までとなります。

※クーポンの発行枚数には上限がございます。

※上限に達した場合はクーポンの利用ができなくなります。お早めにご利用ください。

さらに、普通の間違い探しでは物足りない方へ、激ムズな15個の間違いを追加した間違い探しをファミマプリントでも販売！ ぜひチャレンジしてみてください。

【商品名】ムーxファミマ 激ムズ間違い探し

【サイズ】(1) A4／A3普通紙 (2) 2L判ステッカー

【仕様】(1) 普通紙 (2) 2L判シール紙

【価格】(1)(2) 各300円(税込)

【発売期間】3月6日（金）10:00～5月31日（日）23:59

【発売地域】全国

【販売方法】選択形式

【内容】全1種類普通紙または2L判シール紙として印刷で

きます。お好きな仕様を選択いただけます。絵柄は同一と

なります。

※画像はイメージです。

※デザイン・仕様は予告なく変更となる場合がございます。

※マルチコピー機サービスは、地域・店舗によって取り扱いのない場合がございます。

※本商品は標準税率（10％）対象商品です。

■ファミマプリントでも「月刊ムー」のステッカーを販売！

ファミリマートを題材にした描き下ろしデザインや編集部セレクトの歴代表紙デザイン≪UMA＆エイリアン/UFO/宇宙/古代≫を使用したテーマのステッカーをファミマプリントで発売します。お気に入りの表紙といつでもどこでも一緒に過ごせます。

【商品名】月刊ムー表紙ランダムステッカー

【サイズ】L判

【仕様】ステッカー

【価格】ステッカーL判：300円（税込）

【発売期間】2月25日（水）10:00～3月31日（火）23:59

【発売地域】全国

【販売方法】ステッカー：ランダム式

【内容】全４種類ステッカーとして印刷できます。

※希望の絵柄を任意にお選びいただくことはできません。

※同じ絵柄が連続してプリント出力される場合があります。

※画像はイメージです。

※デザイン・仕様は予告なく変更となる場合がございます。

※マルチコピー機サービスは、地域・店舗によって取り扱いのない場合がございます。

※本商品は標準税率（10％）対象商品です。

■ファミマオンラインでムーグッズも販売中！

【商品名】終末のムーウオッチ

【サイズ】[フェイス]H4×W3cm(風防直径3cm)、[ベルト]長さ23.5×幅1.8cm

【価格】4,290円（税込）

【発売期間】2月25日（水）10:00～3月31日（火）23:59

【受取期間】4月17日(金)～4月30日(木)

【発売地域】全国

■「ムー」とは

1979年10月に創刊した「月刊ムー」は、「世界の謎と不思議に挑戦する」をテーマに刊行を重ねて2024年で45周年を迎えたスーパーミステリー・マガジン。UFO、未確認動物、古代文明、超科学、スピリチュアルなど「怪しいこと」全般を対象に、独自の目線と仮説を提唱しており、全世界の超常現象ファンから愛され続けています。

・webムー（https://web-mu.jp/）

・ムー公式X（@mu_gekkan）

・ムー公式Instagram（@gekkan_mu）

・ムー公式通販 https://shop.web-mu.jp/