【スタートアップワールドカップ2026名古屋予選】 高校生・中学生・小学生のための「ユースピッチ」を初開催！次世代の起業家を募集中

株式会社ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン

ペガサス・テック・ベンチャーズ（本社：米・カリフォルニア州サンノゼ、代表：アニス・ウッザマン）は、「スタートアップワールドカップ2026名古屋予選」において、日本国内の小・中・高・高専生を対象としたユースピッチコンテストを初開催いたします。

名古屋予選のユースピッチを制した優勝者は、日本代表として、2026年11月20日に米国サンフランシスコで開催される世界決勝戦への切符を手にします。

応募するビジネスプランの分野に制限はありません。

医療・福祉、地域活性化、SDGs、テクノロジー活用など、社会課題の解決から新たな価値創出まで、ジャンルは自由。発想力と情熱を武器に、未来を切り拓くアイデアを募集します。

「こんなことができたら面白い」「こんな社会を実現したい」--

その純粋な“やってみたい”という想いこそが、世界を動かす第一歩です。

皆さまからのご応募を心よりお待ちしております。

豪華な優勝特典と充実のサポート体制

本プログラムでは、若き挑戦者が世界へ羽ばたくための、強力なバックアップを用意しています。

・アメリカ・サンフランシスコの世界大会でピッチに挑戦できるチャンス

国内予選優勝者は、世界決勝戦の舞台に立つことができます。

・渡航・宿泊費を全面サポート

学生本人およびチーム監督者1名の往復航空券・宿泊費を事務局が全額負担※。

※詳細は、お申し込みフォーム内の『8. 賞・インセンティブ [渡航サポート] 』をご参照ください。

・Startup World Cup 観戦チケット

世界中のトップスタートアップが集結する「Startup World Cup」を間近で体感できる観戦チケット

を進呈。

応募要項

応募・審査プロセス

[表: https://prtimes.jp/data/corp/44738/table/176_1_a1faf58b0d19952fd82a08785cf43ecb.jpg?v=202602181051 ]

書類審査から始まり、国内予選を経て、アメリカでの最終審査へと繋がるステップアップ形式です。

１. 書類審査： 提出された資料をもとに審査を行い、国内予選に登壇するファイナリストを決定。

２. 名古屋予選（日本語）： 会場にてプレゼンおよび質疑応答を実施。

３. 世界決勝戦（英語）： 国内予選優勝者は、米国で世界各国の代表と競い合い、最終順位を決定。

応募方法

以下の申し込みフォームより必要事項を記入の上、スライドデータを添付してご応募ください。

ピッチお申し込みはこちら :https://www.startupworldcup.io/nagoya-youth-app締切：2026年3月15日（日）24:00まで

その他ご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

Youth Pitch 運営事務局

担当：田中（tanakas@pegasusventures.com）

2025年度 東京予選代表 株式会社Acompany名古屋予選概要

日程：2026年4月23日（木）

会場：STATION Ai、岡谷鋼機名古屋公会堂

〒466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞一丁目1番3号

主催：ペガサス・テック・ベンチャーズ

公式サイト：https://www.startupworldcup.io/nagoya-regional

ユースピッチコンテストご応募はこちら(https://www.startupworldcup.io/nagoya-youth-app)

スタートアップワールドカップについて

スタートアップワールドカップは、世界130以上の国と地域で予選が繰り広げられ、革新的なスタートアップ企業が集まる、世界最大級のピッチコンテストです。世界各国から毎年3万社以上のスタートアップ企業のエントリーの中から、各地域予選を勝ち抜いた代表企業が米国サンフランシスコでの世界決勝大会に参加し、優勝投資賞金100万米ドル（約1億5千万円）を懸けて競い合います。

2025年度の日本予選は東京、九州、東北で開催され、3箇所で合計8,000人以上の大手企業、投資家、メディアの方々などが、スポンサーや観客として会場及びオンラインで参加しました。事業拡大を目指すスタートアップにとって、資金調達、事業提携やマーケティングに繋がるまたとないチャンスとなります。また、日本予選だけに特別に1億5千万円規模の投資賞金も用意されており、予選に応募するすべてのスタートアップに資金獲得のチャンスがございます。

ペガサス・テック・ベンチャーズについて

ペガサス・テック・ベンチャーズは米国シリコンバレーに本社を構え、世界40社以上の大手企業からLP出資を受け入れており、これまでに米国、日本、東南アジアを中心に290社以上のスタートアップに投資を実施しているベンチャーキャピタルです。日本では、マネーフォワード、メタップス、エアトリ、モンスターラボ、AI CROSSといった既に上場した企業のほか、Mujin、SkyDrive、テラモーターズ、ユニファ、FiNC Technologies、ライフイズテック、WizWe等への投資を行っており、投資先の海外展開や事業提携、資金調達の支援等を手掛けた実績を有します。詳細については、こちらをご覧ください。

*上記の投資先企業は、必ずしもペガサスの全投資先企業を代表するものではありません。

https://ja.pegasustechventures.com/

問い合わせ窓口：

ペガサス・テック・ベンチャーズ

担当：海野あやか

unno@pegasusventures.com

TEL:03-6417-4570