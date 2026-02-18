速報JAPAN株式会社

eSIM専門通信サービス「DeSiM」は、LINE公式アカウント限定で「テストサービス体験キャンペーン」を開始いたしました。DeSiMではこれまでも、利用開始前にeSIMの設定・接続確認ができる「テストサービス」を提供してきましたが、「初めてのeSIM利用が不安」「購入前に試してみたい」という声の増加を受け、より多くの方に体験いただく機会として、今回、応募フォームよりご応募いただいた方の中から、抽選で当選された方に体験いただけるキャンペーンを実施いたします。本取り組みにより、eSIMの導入ハードルを下げ、より安心して日本国内外での通信サービスをご利用いただける環境づくりを目指します。

キャンペーン概要

内容：DeSiMが提供する「テストサービス」を無料で体験可能

対象：LINE公式アカウントから購入・応募されたお客様限定

応募方法：

1．LINEリッチメニュー「テストサービス無料体験が当たる」をタップ

2．応募フォームより申し込み

3．当選者に交換コードを配布

4．LINEメニュー「テストサービス予約」から予約可能

テストサービスとは

「テストサービス」は、eSIMを初めてご利用になる方が、設定方法や利用端末との相性について不安を感じることなく、日本国内で実際にeSIMを設定・利用し、渡航前に通信状況を確認できるDeSiMの事前サポートサービスです。利用開始前に端末で設定確認や接続テストを行うことで、海外渡航先で発生しやすい通信トラブルを未然に防ぐことができます。現地での通信環境やeSIM設定に不安を抱える方にも安心してご利用いただけるよう、DeSiMは今後もeSIM利用者の利便性向上を目指し、サービスの拡充に取り組んでまいります。

- 日本で利用前に接続確認が可能- 初めてのeSIMでも安心- スタッフが１対１でサポートこれにより、「設定が分からない」「現地でつながらない」といった不安を解消し、スムーズな通信環境を提供しています。

会社情報

会社名：速報JAPAN株式会社

代表者：賀詞

所在地：〒105-0023 東京都港区芝浦1-3-3 浜松町ライズスクエア8階

事業内容：データ通信サービス事業、中華圏メディア業務、グローバルEC業務、Web3業務

公式サイト：https://sokuhou.co/

DeSiM公式サイト：https://jp.shop.desim.tech/

SIMELESS公式サイト：https://simless.tech/ja-jp

Eメール：info@sokuhou.co

公式SNS：

Twitter：https://twitter.com/DeSiM_JP

Instagram：https://www.instagram.com/desim_jp/

Youtube：http://www.youtube.com/@DeSiM_JP