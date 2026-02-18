ゴルフバッグ 『BRIDGESTONE GOLF ULTICOREシリーズ』新発売

ブリヂストンスポーツ株式会社

ブリヂストンスポーツ株式会社は、ブリヂストンゴルフアパレルで展開する「ULTICOREライン」のゴルフバッグシリーズを3月11日に発売します。価格は全てオープンです。

同シリーズでは初めて、キャディバッグ、ラウンドトートバッグ、ヘッドカバーの3アイテムを展開します。「ULTICOREライン」の世界観に合わせたデザイン性やカラーに加え、機能性も兼ね備えたモデルです。マットな質感の生地に高周波ロゴを採用し、上質さと高級感のあるルックスで、ウェアやアクセサリーとトータルコーディネイトを楽しめます。

スタンドキャディバッグ（CB2631）は、快適な持ち運びと使い勝手に配慮した機能を搭載しています。持ち運びに便利な口枠部分のハンドル機能や開閉しやすいマグネットポケット、左サイド部（内側）は保冷素材でボトル収納としても使用できます。また、タオルやポーチを吊り下げるのに便利なマルチリングも付いています。

ラウンドトートバッグ（AC2631）は、ラウンドでの使いやすさを追求し、バッグ内部には保冷素材のボトルポケットや仕分けできるポケットがあり小物収納に便利です。また、上部はファスナー仕様とし、ラウンド中のゴルフカートでの中身の飛び出しを防ぎます。

ヘッドカバー（HC2631）は、キャディバッグ内のクラブ同士がかさばりにくいように、裾部分をカーブ形状にしています。展開カラーは黒1色です。

当社はゴルフにおける様々な“接点”を、タイヤ開発で培われた解析技術などを活用し「接点を科学」 することで、独自の商品開発やサービス提供に繋げ、もっとうまくなりたい、もっとゴルフを楽しみたい、そう考えるすべてのゴルファーが「最高のパフォーマンス」を発揮できるよう取り組み続けてまいります。