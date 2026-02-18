東京都3店舗目！八王子市初出店！北九州のソウルフード資さんうどんは「資さんうどん 八王子大和田店」を3/5（木）午前10時～グランドオープン！美味しいお食事と笑顔でお客さまに幸せをお届けします。

株式会社資さん「資さんうどん 八王子大和田店」3月5日（木）OPEN！

八王子市、初出店！「資さんうどん 八王子大和田店」がオープン！

この度、東京都3店舗目、八王子市初出店！「資さんうどん」99店舗目となる「資さんうどん 八王子大和田店」が、3月5日（木）午前10時にグランドオープンすることが決定いたしました。

これまで地域の皆さまに愛していただいてきた「ガスト 八王子大和田店」が「資さんうどん 八王子大和田店」に生まれ変わります。

「国道20号」沿い、「北八王子駅」から徒歩15分！

「資さんうどん 八王子大和田店」は、国道20号沿いのアクセスしやすい場所に位置します。お車でのご来店が非常に便利で、八王子市内はもちろん、日野市や多摩市といった周辺市町からもスムーズにお越しいただけます。また、公共交通機関をご利用の場合は、JR八高線「北八王子駅」からも徒歩約15分となっており、多方面からアクセスいただけます。

周辺は大型のショッピングセンターや日々のお買い物に便利な店舗が立ち並ぶとともに、穏やかな住宅街も広がる利便性の高いエリアです。

週末のレジャーやお買い物帰りの方はもちろん、近隣にお住まいのご家族、お仕事中のランチ休憩など、日々の暮らしのさまざまなシーンで、いつでも気軽にお立ち寄りいただける場所として、便利にご利用いただけます。

東京都の皆さま、八王子市の皆さまに愛されるお店となれるよう、従業員一同鋭意努力して参ります。皆さまのご来店を、心よりお待ちしております。

店舗概要

店舗名：資さんうどん 八王子大和田店

グランドオープン日時：2026年3月5日（木） 10時～

所在地：東京都八王子市大和田町4丁目15ｰ10

営業時間：8:00～26:00

※オープン後、順次24時間営業へ切り替え予定

（日程が決まり次第、店頭・HP等でお知らせいたします）

店休日：年中無休

※年数回、休日設定の可能性あり。

客席：87席

駐車場：40台

※満車時、道路での待機は出来ません。予めご了承ください。

資さんの使命

肉ごぼ天うどん

――幸せを一杯に。

資さんは、いつの時代も、どんな場所でも「最高の一杯」をお届けし、一杯を通じて幸せを分かち合います。

そのために、資さんの伝統をさらに進化させ、常に本物の美味しさへの挑戦を続けます。

そして、すべての地域に元気とぬくもりをお届けし、「この街に資さんがあってよかった！」と思っていただけるようなお店を目指してまいります。

資さんが掲げている３つの約束

・味と品質にこだわり、すべてのお客さまに満足いただける一杯をお届けします

・気持ちのよい接客と心地よい雰囲気で、いつでもホッと安らげるお店をつくります

・互いに尊敬し合い、相手を思いやることで、安心して働ける職場をつくります

◆資さんうどん

1976年に創業し、北九州市を中心に九州全７県、山口県、岡山県、大阪府、兵庫県、広島県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、群馬県、奈良県の1都1府16県で95店舗展開している北九州発祥のうどんチェーン店。うどんや丼などの豊富なメニューで、お子さまからご年配の方まで幅広いお客さまに「北九州のソウルフード」としてご愛顧いただいております。

「資さんうどん」では、人気NO.1の「肉ごぼ天うどん」や北九州名物の「かしわうどん」をはじめ、「大海老天うどん」「もつ鍋うどん」「焼きうどん」「季節限定のうどん」など、様々なうどんメニューを提供しており、とろろ昆布・天かす入れ放題等も、資さんうどんの魅力のひとつとなっています。

うどん以外にも、「そば」「丼」「カレー」「おでん」「かしわおにぎり」など、全150種類以上のメニューをご用意していることに加え、年間680万個を売り上げる「ぼた餅」も、資さんうどんの名物として多くのお客さまに親しまれています。

店内は、テーブル席、カウンター席、ボックス席と様々な種類の座席を用意しており、ゆったりとお食事をお楽しみいただけます。ご家族連れから、ご友人同士、お一人のお客さままで、皆さまのご用途に合わせて、便利にご利用ください。

SDGsの取り組み

「資さんうどん」では、2021年3月に「資さんSDGs」宣言！を行い「"幸せ"な世界を創る」を目標として掲げ、一人ひとりが目標達成に向けて意識して行動し、より良い社会の実現に向け活動しています。ダイバーシティ&インクルージョンを重視した職場体制の構築や、サーキュラーエコノミー実現に向けた産学官が連携する事業への協力、実質CO2ゼロの自然エネルギーの利用等、活動内容は多岐に渡りますが、中でも「地域の宝」である、お子さまに向けた取り組みについては注力しています。「資さんこども基金」の設立や、「資さんの食育教室」の実施、「児童養護施設」や「こども食堂」へのキッチンカーでのご訪問・お食事のご提供等、精力的に活動を行っています。お子さまに向けた取り組みについて、現在は、福岡地区を中心に活動していますが、今後は「資さんうどん」出店地域への活動拡大も視野にいれて取り組んでいます。

※最新の取り組みは以下よりご覧いただけます※

【NOTE】https://note.com/sukesanudon1976/

食育活動の様子「資さんうどん」のキッチンカー企業情報

会社名 ： 株式会社資さん

http://www.sukesanudon.com

住所 ： 〒800-0225

福岡県北九州市小倉南区上葛原2‐18‐50

代表取締役 会長：崎田 晴義

事業内容 ： 飲食業（うどん店95店展開）

連絡先 ： 093-932-4757

公式アカウント

【X（旧Twitter）】https://x.com/sukesan1976

【Instagram】https://www.instagram.com/sukesan1976/

【Facebook】https://facebook.com/sukesanudon/

【資さん公式ストア】https://sukesanstore.com/



※本リリースは2026年2月18日時点の情報です。