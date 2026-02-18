静音ゴム車輪！縦横連結＆積重ねOKな軽量平台車を発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、静音性に優れたゴムキャスターを採用し、縦・横連結やスタッキング収納が可能である「平台車（100-CT008G）」を発売しました。

平台車 ゴムキャスター スタンダード形状 連結 耐荷重150kg スタッキング 取っ手 軽量 完成品お届け キャスター交換可能 高耐久

型番：100-CT008G 販売価格：6,346円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-CT008G

平台車 TPR製キャスター スタンダード形状 連結 耐荷重150kg スタッキング 取っ手 軽量 完成品お届け キャスター交換可能 高耐久

型番：100-CT008TP 販売価格：6,619円（税抜）

direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-CT008TP

おすすめポイント

・静音ゴムキャスター採用で、凹凸のある路面もスムーズに走行可能

・荷物に合わせて縦・横自由に連結でき、大きな荷物も安定して運べる

・軽量約3.5kgで持ち運びやすく、使わない時は積み重ねて収納可能

静音でスムーズなゴムキャスター

クッション性の高いゴム製キャスターを採用しており、従来のナイロン製に比べて走行音が静かです。床の小さな段差や点字ブロックなどの凹凸もスムーズに乗り越えられるため、音を気にする夜間の作業や、マンションの廊下、オフィス内での運搬に最適です。

縦・横自由に連結してサイズ拡張

荷物の大きさや形に合わせて、縦方向にも横方向にも工具不要で簡単に連結できます。複数の台車を組み合わせることで、大型の家具や家電、大量のダンボールなども安定して運ぶことが可能です。連結時の耐荷重も確保されており、効率的に運搬できます。

耐荷重150kgのタフな設計

本体重量は約3.5kgと軽量ながら、高強度のPP素材を使用した荷台により、1台あたり約150kgまでの荷物を積載可能です。家庭での飲料ケースの移動やゴミ出しはもちろん、倉庫や店舗、オフィスでの重量物の運搬まで、幅広いシーンで活躍します。

スタッキングで省スペース収納

使用しない時は、キャスターが天板表面の凹みに収まるように設計されており、最大4台まで安定して積み重ねることができます。台車同士がしっかり固定されるため崩れる心配が少なく、狭いバックヤードや倉庫、車内でも場所を取らずにすっきりと保管できます。

軽量＆取っ手付きで持ち運び楽々

本体の4方向すべてに持ちやすい取っ手が付いています。約3.5kgの軽量設計のため、女性や高齢の方でも片手で持ち上げやすく、縦持ち・横持ちのどちらでもスムーズに移動できます。車への積み込みや、使用場所への持ち運びも苦になりません。

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-5680

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

