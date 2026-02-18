AI時代のBtoBマーケティング費用対効果向上の手法を解説するオンラインセミナーに登壇

カイロスマーケティング株式会社

“次の一手”がデータでわかるMA+SFA一体型ツール「Kairos3（カイロススリー）」を提供するカイロスマーケティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐宗 大介、以下「当社」）は、TechSuite株式会社が主催するオンラインセミナー「広告・SEO・MA──CPA高騰にどう対抗する？AI時代のBtoBマーケ戦略」に、当社取締役 COO 白井 則行が登壇することをお知らせします。

詳細を見る :https://bakuyasu.techsuite.co.jp/seminar/webinar20260226/?referral=kairosmarketing&utm_source=kairosmarketing&utm_campaign=webinar0226

開催の背景・内容

AI検索の普及や広告配信の仕組みの変化により、従来のマーケティング手法では、限られた予算内で十分な成果を出しにくくなっています。こうした状況から、集客から商談化までの施策を個別に切り分けて考えるのではなく、一連の流れとして捉え直す必要性が高まっています。

本セミナーでは、広告、検索流入の最適化、見込み顧客の管理・育成を専門とする3社が講演。当社は、見込み顧客を獲得した後、営業部門とどのように連携し商談化率を高めていくのか、その考え方と体制づくりについて解説します。

登壇者

カイロスマーケティング株式会社 取締役 COO 白井 則行

国内大手SIerから外資系メーカー企業でのエンジニアを経て、2012年にカイロスマーケティング株式会社の創業に参画。CTO / プロダクトマネージャーとして、導入件数2,000件のMA+SFA一体型ツール「Kairos3」の設計及び開発を牽引。現在は、取締役COOとしてセールス / マーケティング / カスタマーサクセスの統括を行いつつ、外部講演の登壇やユーザー向け勉強会での講師 / ファシリテーターを務める。

セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/144521/table/98_1_222c5915b869e51fa8bfe7d4ba86b3da.jpg?v=202602181051 ]

■「Kairos3」について

「Kairos3」は、“次の一手”がデータでわかるMA+SFA一体型ツールです。見込み客の獲得・管理から営業商談の進捗管理・クロージングまで、マーケティングと営業活動のデータを集約し、部門を横断した施策の実行を促進します。高度な専門知識がなくともデータを活用できるツール設計により、データに基づく意思決定を支援し、企業の売上アップを実現します。

URL：https://www.kairosmarketing.net/kairos3

■カイロスマーケティングについて

「マーケティングを、もっと身近に。」をミッションに掲げ、“次の一手”がデータでわかるMA+SFA一体型ツール「Kairos3」を開発・提供しています。また、マーケティング・営業の実行方法がわかるメディア「マケフリ」を運営。「ものづくり大国ニッポン」のさらなる発展を支援すべく、業界や従業員数に関わらずあらゆる企業・組織のみなさんがマーケティングを活用した営業活動ができる社会を創造します。

所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17住友不動産原宿ビル 17F

代表者 ：佐宗 大介

設立 ：2012年9月

URL ：https://www.kairosmarketing.net