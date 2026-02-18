「図面探しに30分」からの脱却。図面管理システム「DX Engine」の図面検索で見積対応を効率化｜営業製作所株式会社

営業製作所株式会社

最先端のテクノロジーを活用し、製造業の業務改善を支援する営業製作所株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：西島本 周）は、同社が提供する図面管理システム「DX Engine」が、機械部品加工を手がける株式会社鈴木鉄工所（本社：愛知県名古屋市）に導入されたことをお知らせします。

DX Engineの導入により、同社では分散していた図面情報の整理・検索性が向上し、見積対応の効率化と機会損失の防止を実現しました。図面探索にかかる時間を削減しながら、業務全体の生産性向上につながっています。

導入事例の概要

DX Engineの詳細を見る :https://eigyo-mfg.com/dxengine/

# 抱えていた課題

・図面や見積情報が整理されておらず、必要なデータをすぐに探せない

・見積図面の管理が不十分で、過去案件の参照が困難

・図面検索に時間がかかり、見積対応のスピード低下や機会損失に懸念

# 図面管理システム「DX Engine」を選んだ理由

・OCR技術とAIによる図面の自動整理・検索機能

・紙図面やPDFなど多様な形式をまとめてデータ化できる点

・図面検索の効率化によって業務改善が期待できた点

# 導入の成果

・図面情報の一元管理により、必要なデータを迅速に検索可能に

・見積対応のスピードが向上し、機会損失の防止につながった

・図面管理の効率化により、業務全体の生産性向上を実現

導入企業について｜株式会社鈴木鉄工所

株式会社鈴木鉄工所は、愛知県名古屋市に拠点を構え、機械部品加工を行う企業です。土木用動力ウィンチの製造を始めて以来半世紀以上、旋盤、フライス加工の技術の技術を磨き、土木用に加えて、自動車生産ライン用設備機器や食品設備機械の部品を手がけています。主に多品種・小ロットの金属部品加工を強みとしています。

所在地：愛知県名古屋市中川区石場町2丁目28

従業員数：4名

事業内容：機械部品加工

コーポレートサイト：https://www.t-k-suzuki.com/

導入前の課題：図面・見積情報の検索性の低さと非効率な見積対応

株式会社鈴木鉄工所では、紙図面をスキャンしてPDF化する運用ルールを設けていたものの、日々の業務が優先され、図面データが1つのフォルダに蓄積されている状態でした。そのため、必要な図面を探す際には一つひとつ確認する必要があり、手間と時間がかかっていました。

紙の図面はスキャンをしてPDFに変換、PDFのタイトルを変更、というルールを決めてはいたものの、日々の業務が優先されてしまい正しく運用できていませんでした。場合によっては、必要な図面を探すのに30分ほど時間がかかることもあったと思います。

また、受注前の図面は整理されておらず、管理が十分にできていなかったことで見積漏れが発生。問い合わせを受けて初めて気づくケースもあり、改善が求められていました。

どうにか改善したいと考えてはいたものの、事務作業が多くなるというデメリットが大きく、なかなか改善に動くことができませんでした。

図面データの未整理による検索性の低さと見積管理の不十分さ。これらにより、図面探索に時間を要する非効率な業務環境や見積漏れによる機会損失につながっていた点が、導入前の大きな課題でした。

DX Engineを選んだ理由：作業工数を増やさずに管理できる簡単さ

DX Engineの導入にあたって、株式会社鈴木鉄工所では、図面管理の手間を増やさずに検索性を向上できるかどうかを重視して検討を進めました。特に評価されたのが、図面情報を自動的に整理・登録できる仕組みにより、手入力作業を最小限に抑えながら案件単位で管理できる点です。

従来は、図面をPDF化して保存していたものの、1つのフォルダに蓄積される運用となっており、必要な図面を探す際には一つひとつ確認する必要がありました。そのため図面探索に時間がかかり、業務効率の低下につながっていたことから、現場の負担を増やさずに管理体制を改善できる点が導入の決め手となりました。

DX Engineなら、わざわざ手入力で情報を入力しなくても、自動で入力されています。当社で図面管理が進まなかった部分を解消してくれると期待しました。

導入後の成果：見積対応スピード向上と機会損失の防止を実現

株式会社鈴木鉄工所では、DX Engine導入後、図面を瞬時に検索できるようになり、これまで30分ほどかかっていた図面探索が大幅に短縮されました。図面情報が整理されたことで作業効率が格段に向上し、見積作業のスピード改善や見積漏れによる機会損失の防止にもつながっています。

綺麗に整理整頓ができたことで作業効率は格段に上がっています。また、DX Engine導入後は、見積依頼に対して必ず誰かが確認する体制を構築でき、返答漏れの防止につながりました。

また、検索機能を活用することで複数のスタッフが見積対応できる体制づくりも進み、生産性向上に寄与しています。

今後は、工程管理の部分にもDX Engineの活用を展開し、生産性向上につなげていく方針です。

工程管理は今後の課題ですが、まずは図面管理から改善を進めていきます。また、見積業務を属人化させず、検索機能を活用して社内ナレッジを蓄積し、生産性向上と営業活動への時間確保につなげたいと考えています。

製造業が抱える問題

DX Engineの詳細を見る :https://eigyo-mfg.com/dxengine/即日無料トライアル :https://eigyo-mfg.com/contact/?title=DX+Engine

製造業の現場では、設計・購買・製造・営業・品質管理といった各工程で図面や書類が扱われていますが、部門や個人ごとに分断されて管理されているケースは少なくありません。



その結果、メーカーでは類似図面が見つからず設計をやり直してしまう、購買判断に必要な情報が揃わず見積依頼に時間がかかる、紙図面が書庫に残り管理負担が増大するといった非効率が発生しています。

部品・加工会社においても、過去の見積や類似案件を探すのに時間がかかる、最新図面や指示書が共有されずミスが発生する、検査書類が分散して保管され探すのに手間がかかるなど、図面・書類管理を起点とした課題が業務全体のボトルネックとなっています。

これらの課題の多くは、図面や書類が「探せない」「共有できない」「活用されない」状態にあることに起因しています。

図面管理システムによる属人化の解消・効率化なら「DX Engine」

DX Engineとは？

DX Engineは、OCR技術による書類・図面の高精度なスキャン・データ化と、独自AIによる整理・検索機能を統合した、業務効率化ソリューションです。製造業を中心に、大手自動車部品や大手工作機械メーカー、加工会社などで導入が進んでいます。

搭載されたAIは、図番・品名・材質などの情報はもちろん、手書き文字まで正確にデータ化。受信メールに添付された書類も自動で取り込み、分類・命名・保存までを一括で処理します。

また、取り込んだデータは属性情報や全文検索、形状や仕様による類似検索など、多彩な検索機能で瞬時に呼び出し可能。見積書や作業指示書、検査記録などの関連情報もまとめて一元管理でき、どこからでもアクセスできます。縮尺が異なる類似製品のデータや、縮尺が同じ異なる製品のデータなども一度に検索可能です。



現在、DX Engine は無料トライアルを実施中です。この機会にぜひDX Engine導入によるメリットを体感してみてください。

DX Engineの詳細を見る :https://eigyo-mfg.com/dxengine/即日無料トライアル :https://eigyo-mfg.com/contact/?title=DX+Engine

図面をアップロードするだけで “読める・探せる・使える” データに変換

● 図番・部品名・材質・加工条件・担当者などを自動で読み取り

● 手書きフォーマットのばらつきにも対応するAI OCR + 形状解析AI

● Excel / CSVへ出力可能

● 図面以外の資料（見積書・検査成績書・仕様書など）もデータ化可能

AI図面解析

図面をキーに、社内外のデータと “ひとつながり” に

● アップロードされた図面を中心に、見積書・仕様書・検査成績書などの関連書類、さらに基幹システム（生産・購買・品質・原価など）のデータを自動で紐付け

● PDF・Excel・CADデータなど異なる形式のファイルも一元的に紐付け

● 部門・役割単位でアクセス権限を設定し安全に共有可能

関連データ・書類の自動紐付

「形状」「特徴」からAIが最適な部品・図面を一瞬で見つける

● AIが図面の形状・寸法・材質などを元に、類似データを自動抽出

●「図番違い・形状同一」の部品を可視化

● 見積・設計の効率アップを実現（同一形状の部品を迅速に選定）

超類似検索

紙のデータもまとめて投入自動で分割・整理整頓

●スキャナやPCフォルダから書類をまとめて投入すると、各ページを自動分割・分類・タグ付け

● 紙・PDF・画像・図面を、検索・活用可能なデータベースに即変換

● 人手の仕分け・命名作業を削減し、管理業務を効率化

AIスマート整理DX Engineの機能一覧AI図面解析

図番・部品名・材質・加工条件・担当者などを自動で読み取り

AIスマート整理

スキャナやPCフォルダから書類をまとめて投入すると、各ページを自動分割・分類・タグ付け

関連データ・書類の自動紐付

見積書・仕様書・検査成績書などの関連書類、さらに基幹システムのデータを自動で紐付け

超類似検索

図面の形状・寸法・材質などを元に、類似データを自動抽出。図番が違っていても5秒で見つかる

超書類検索

OCR化したテキスト全文から、フリーワードで検索可能。フォルダ分けに頼る必要なし

図面差分表示

図面同士を自動オーバーレイ表示。差分箇所・変更点を1秒で発見可能

堅牢なセキュリティ

ISO/IEC 27001対応。さらに、部門・役割単位でアクセス権限を設定し安全に共有可能

DX Engineの詳細を見る :https://eigyo-mfg.com/dxengine/即日無料トライアル :https://eigyo-mfg.com/contact/?title=DX+Engine

営業製作所株式会社 概要

営業製作所株式会社は、「世界を動かすエンジンに」をビジョンに掲げ、最先端のテクノロジーを活用して企業の経営課題を解決するIT企業です。

営業支援サービス「Eigyo Engine」や、図面管理システム「DX Engine」などの提供を通じて、業務の属人化解消や業務効率化を支援しています。

製造業をはじめとする多様な業界において、現場業務に即した実用的なDXの実装を通じ、企業の持続的な成長を支えることを目指しています。



社名：営業製作所株式会社

設立：2020年4月1日

代表者：代表取締役社長 西島本 周 / 取締役副社長 永嶋 航

電話番号：06-6136-8027

本社所在地：大阪府大阪市西区土佐堀1-5-11 KDX土佐堀ビル2階

従業員数：136名

事業内容：ITソリューション事業



公式サイト：https://eigyo-mfg.com/

DX Engine サービスサイト：https://eigyo-mfg.com/dxengine/

採用サイト：https://eigyo-mfg.com/recruit/

お問い合わせ：https://eigyo-mfg.com/contact/