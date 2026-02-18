東京ケアウィーク’26内　第12回 CareTEX東京’26に初出展！

ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)創業のブルーミング中西株式会社(本社 東京都中央区 取締役社長 中西一)は、2026年2月25日（水）～27日（金）に東京ビッグサイト西展示場で開催される、「東京ケアウィーク’26内 第12回 CareTEX東京’26」に初出展いたします。

本展示では、高齢化の進行や医療・介護現場における人手不足を背景に、着替えや処置時の負担軽減を目的として開発された介助用寝巻き「Wakantan(R)（わ～、かんたん）」を提案いたします。寝たままでも着脱しやすく、処置や観察がしやすい設計を追求。「寝巻きが変われば、ケアはもっとやさしくできる。」という発想から生まれた新しいケアウェアをご提案いたします。

ホームページ :https://www.blooming.co.jp/news/20260218-caretex

■出展概要

名称：東京ケアウィーク’26内 第12回 CareTEX東京’26

日時：2026年2月25日（水）～27日（金） 9時30分～17時00分

会場：東京ビッグサイト西展示棟

（ブルーミング中西出展ブース）西展示棟１ホール 6-２２

住所：東京都江東区有明3-11-1

参加：来場事前登録制

主催：ブティックス株式会社

■商品紹介

「寝巻きが変われば、ケアはもっとやさしくできる。」

長時間ベットで過ごされる方のための寝巻き・肌着

Wakantan(R)（わ～、かんたん）

快適さ・尊厳・介助のしやすさを大切に2種類の素材と加工でご用意。

- 肌に優しい3重ガーゼ- 形態安定加工（アポロコット加工）

日本の伝統的な浴衣構造を活かしながら、寝たままでも着脱しやすく、観察・処置のしやすさにも配慮した設計が特長で、30年間看護師として働いた経験を持つ開発者の知見と現場の声をもとに企画されました。

介護・高齢者施設、病院・リハビリ施設、在宅介護事業者、流通関係者の皆様に向け、ケアの質向上と業務効率化を両立する新しいケアウェアとしてご提案いたします。

ポイント１.前身頃と後身頃が完全に分離

ポイント２.表裏縫製

ポイント３.襟元がＶカット

ポイント４.袖下リボン付き

ポイント５.前身頃中央が腹部まで簡単開閉テープ仕様

ポイント６.袖中央に簡単開閉テープ



◎特徴

・寝たまま無理なく着脱できる

・点滴などがある状態でも着替えやすい

・背中の観察や処置がしやすい

・後身頃のみの交換ができ、無理が少ない



◎オススメの方

・長時間ベッドで過ごされる方

・術後や治療の影響で体位変換や起き上がりに制限のある方

介護・高齢者施設様、病院・リハビリ施設様、在宅介護事業者様、ならびに流通関係者の皆様へ向け、本商品の導入・展開のご提案を行っております。ぜひ弊社ブースへお立ち寄りください。

■ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)東京 日本橋葺屋町(現在の人形町)で欧米雑貨商として創業。以来、140余年一枚の布にこだわり、世界中の人々にモノづくりを通して潤いと豊かさを提供することを企業理念とし、ハンカチーフ、テーブルクロス、ホテルリネンまで幅広い繊維製品を中心に扱っています。全国百貨店、専門店などへの卸売りや、自社ブランドの開発、小売り事業、OEM事業も展開しております。

■会社概要

社 名：ブルーミング中西株式会社

創 業：1879年11月16日

代 表 者：取締役社長 中西 一

本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）

事業内容：繊維製品企画販売

【企業ホームページ】 https://www.blooming.co.jp/

【X】 https://twitter.com/blooming1879?lang=ja

【Instagram】 https://www.instagram.com/blooming1879/?hl=ja

【YouTube】 https://www.youtube.com/channel/UCJarMZYWCCoN97SdZ5eTzaw

【オンラインショップ】ハンカチーフギャラリー https://www.handkerchief-gallery.com/

【オンラインショップ】クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ https://classics-the-small-luxury.com/